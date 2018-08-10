Запуск зонда Parker Solar Probe NASA к Cолнцу 11 августа 2018 года: прямая трансляция
11 августа 2018 с базы ВВС США на мысе Канаверал NASA запускает первый в истории аппарат, который способен коснуться края огненной солнечной короны.
Солнечный зонд Parker Solar Probe будет измерять параметры частиц солнечного ветра, подобравшись к светилу на небывало близкое расстояние - около 6 млн километров. У зонда жаропрочная обшивка, которая должна ему позволить работать до 2025 года.
Parker Solar Probe должен стать и самым быстрым в истории человечества космическим аппаратом - его скорость будет достигать 700 тысяч километров в час. Траектория полета рассчитана так, что зонду будет помогать гравитация Венеры.
Миссия Parker Solar Probe - измерять параметры частиц солнечного ветра.
Трансляция доступна на нашем сайте с 10:00 мск 11 августа 2018 года.
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