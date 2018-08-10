2018-08-10T18:32:27+03:00
Наука

Запуск зонда Parker Solar Probe NASA к Cолнцу 11 августа 2018 года: прямая трансляция

11 августа 2018 NASA запускает зонд Parker Solar Probe для наблюдения за Солнцем. Прямая трансляция запуска
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Миссия Parker Solar Probe - измерять параметры частиц солнечного ветраМиссия Parker Solar Probe - измерять параметры частиц солнечного ветраФото: REUTERS
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11 августа 2018 с базы ВВС США на мысе Канаверал NASA запускает первый в истории аппарат, который способен коснуться края огненной солнечной короны.

Солнечный зонд Parker Solar Probe будет измерять параметры частиц солнечного ветра, подобравшись к светилу на небывало близкое расстояние - около 6 млн километров. У зонда жаропрочная обшивка, которая должна ему позволить работать до 2025 года.

Parker Solar Probe должен стать и самым быстрым в истории человечества космическим аппаратом - его скорость будет достигать 700 тысяч километров в час. Траектория полета рассчитана так, что зонду будет помогать гравитация Венеры.

Миссия Parker Solar Probe - измерять параметры частиц солнечного ветра.

Трансляция доступна на нашем сайте с 10:00 мск 11 августа 2018 года.

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