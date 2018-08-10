Как Василий Песков спас российские заповедники

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-10T21:36:27+03:00

12 августа — день памяти легендарного журналиста «КП», и мы решили напомнить одну из многочисленных ярких страниц его биографии — поступок, который по праву можно назвать гражданским и профессиональным подвигом

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Одна из самых драматичных ситуаций в новейшей истории страны случилась в ноябре 2003 года. Тогда во все заповедники и национальные парки из Минприроды РФ пришла за подписью заместителя министра телеграмма, извещавшая, что «дальнейшее функционирование этих учреждений признано нецелесообразным». Так без каких-либо предпосылок, объяснений, обсуждений и объявлений, одним махом была ликвидирована девяностолетняя заповедная система России, одна из старейших, ухоженных и научно организованных природоохранных систем мира. Разразился скандал! Рассылка была дезавуирована министерством как ошибочная, но было понятно, что это всего лишь временное отступление, что не мытьем, так катаньем ведомство будет выводить заповедные территории из-под государственного надзора.

Тогда, 11 декабря 2003 года «Комсомольская правда» опубликовала под традиционной рубрикой «Окно в природу» статью своего обозревателя Василия Пескова «Заповедники. Внимание, они в опасности!”. Там все было названо своими именами: “В конце ноября Дума приняла поправки к лесному законодательству, разрешающие переводить лесные земли в «нелесные» и позволяющие вести на них строительство”. Именно такие поправки и позволили росчерком чиновничьего пера начать перевод под коммерческую застройку национальных паров, заповедников, защитных зон вокруг водоемов и больших городов. (Читайте полный текст).

О том, как развивался конфликт дальше, рассказала директор эколого-просветительского центра “Заповедники”, многолетняя соратница Василия Михайловича в его природоохранной деятельности, Наталья Романовна Данилина.

- Та поспешная телеграмма о “нецелесообразности” заповедников только отразила истинное отношение ведомства к федеральной сети особо охраняемых природных территорий, которой оно управляло. Очередной тяжелейший управленческий кризис наглядно отразило Всероссийское совещание директоров заповедников и национальных парков, которое было проведено через две недели после песковской публикации, 25 декабря 2003 года, в Минприроде России. «…Совещание оставило гнетущее впечатление, - писала в отчете газета «Заповедные острова» (№1, январь 2004). - Все отзывы можно кратко обобщить в следующих словах: «Воинствующая некомпетентность, неуважение к людям, организационное бессилие и неразбериха, царящие в Министерстве, были продемонстрированы собравшимся руководителям настолько наглядно, что стало страшно за судьбу заповедников». Ведущий совещание заместитель министра Валерий Рощупкин не дал слова Василию Михайловичу Пескову, не позволил выступить и даже задать вопросы.

«Заповедники – это сегодня наш «Сталинград»! Мы должны их отстоять!», - эти слова Песков сказал в разговоре с участниками в перерыве совещания. И, как всегда у Василия Михайловича, точно найденные слова тут же стали крылатой фразой, девизом в борьбе за спасение заповедников, воодушевили и сплотили защитников. А их оказались десятки тысяч читателей «Комсомолки». Как рассказывал мне Василий Михайлович, за пару месяцев писем собралось столько, что когда в администрации Президента, впечатленные столь громким общественным резонансом, захотели ознакомиться с мнением читателей, им пришлось приехать в редакцию, чтобы забрать с собой несколько мешков писем».

Журналист, путешественник, обозреватель Василий Михайлович ПесковФото: Личный архив

Отклики на статью Пескова повалили в редакцию по его прямому призыву. Он подробно рассказал о коварной поправке к лесному закону, о том, как депутаты сначала не приняли ее, но через два часа, побывав на перерыве, вернулись в зал с противоположным мнением и дружно проголосовали «за».

Прямо с газетной страницы Песков обратился напрямую к гражданам России: «Необходимо добиться, чтобы поправка к закону была возвращена президентом на доработку в новую Думу. И чтобы в поправке было четко записано следующее: «Водоохранные леса, леса, окаймляющие большие массивы жилья, территории национальных парков и заповедников, неприкосновенны. В них недопустима никакая застройка – ни государственная, ни частная». Этого достаточно для записи в Конституции. Всех, кто с этим согласен, мы просим немедленно нам написать с пометкой на конверте: «Заповедники». Пакет или мешок ваших писем мы публично передадим в Думу с требованием вернуться к злополучной поправке. И не дадим заморочить нам голову словесами вроде того, что никаким водоохранным зонам и заповедникам поправка не угрожает. Угрожает!”

После совещания в Минприроде, где ему не дали слова и где Песков приравнял битву за заповедники к Сталинградской, он опубликовал 30 января 2004 года вторую статью “Заповедники у края беды”. Первая часть называлась “Голос читателя” и была обзором той двадцатитысячной волны народного гнева, которая поддержала его первую публикацию.

Владимир Путин и обозреватель "Комсомолки" Василий Песков на встрече в КремлеФото: Анатолий ЖДАНОВ

Читатели не только поддержали природоохранный пафос журналиста, но и сообщили новые факты бедственного положения многих заповедников, вынужденных уже и самим идти на уступки коммерциализации, чтобы выжить в условиях бюджетного голодания. И конечно – бесчисленные факты грабежа и вероломного пиратского захвата неприкосновенных территорий нуворишами и вороватыми чиновниками. (Читайте полный текст).

А второй частью этой статьи стало обращение Василия Михайловича Пескова со страниц «Комсомольской правды» напрямую к Президенту России с призывом вмешаться в ситуацию и исправить допущенную ошибку. Впрочем, сначала журналист рассказывает, каким образом был «запрограммирован» неверный шаг. « Президент злополучную «поправку» 10 декабря подписал. Что она собой представляет? Неподготовленный человек, с трудом прочитав эту абракадабру (видимо, так специально составлена), понять ничего не сможет. На это и расчет - толковать крючкотворство можно будет кому как угодно». И далее – разъяснение: «В «поправке» есть фиговый листок, прикрывающий покушение на леса первой группы. Они будут выводиться в леса, которые как бы свое отслужившие, и могут сдаваться в аренду и продаваться. Это прикрытие рассчитано на дурачков. Выводиться будут как раз леса самые ценные и уголки ландшафта самые живописные и привлекательные. Именно тут «зарыта собака». Но и это еще не вся правда. Далее Песков подчеркивает: «Поправка - лишь прелюдия к стратегическим действиям: приватизации лесов России».

И затем уже переходит к обращению непосредственно: « Уважаемый Владимир Владимирович, это обращение к Вам - последняя надежда очень многих людей, озабоченных неясной перспективой эксплуатации лесов и судьбой особо охраняемых территорий. Вы подписали злополучную «поправку» к Закону. Считаем это серьезной ошибкой. Но ошибку можно исправить. Откровенное признание её (кто в жизни не ошибается!) не роняет человека, наоборот, вызывает лишь уважение. Говорю это уверенно, потому что старше Вас и имею больший жизненный опыт. Все мы экологами не рождались. Новая всечеловеческая проблема заставляет учиться на ходу».

Далее Василий Михайлович приводит главе государства те резоны – от экономических и экологических до социальных и нравственных, - по которым допущенная ошибка должна быть исправлена. Перечитайте эту статью сегодня, спустя без малого пятнадцать лет: под каждым словом и сегодня можно безоговорочно подписываться.

Закончил Песков свой открытый разговор с президентом советом – обратиться через прессу к народу с твердым, недвусмысленным и принципиальным заявлением о неприкасаемости заповедников и национальных парков. « Важно эти слова произнести и сделать законом на все времена. Скажите эти слова, Владимир Владимирович! Обратитесь к телевидению. Или приезжайте к нам в редакцию - всегда Вам рады! Или позовите для беседы к себе - приедем немедленно!» Через год, в мае 2005-го, Путин приехал в «Комсомольскую правду», где Василий Михайлович так наседал на него с природоохранной тематикой, что президент слегка даже взмолился: не все, мол, сразу… Но такие слова не для Пескова. Чуть позже, уже на личной встрече в президентом в Ново-Огарево, он рассказал главе государства все подноготную современного российского природопользования. И надо признать: его слова не прошли мимо.

Вот еще одно свидетельство Натальи Данилиной, которая благодаря свершенному Песковым повороту высшей власти к экологической ситуации была приглашена в пул президентских экспертов по данной проблеме и стала работать в образованной комиссии по президентским грантам на развитие экологического туризма. «Несомненно, - утверждает она, - в том, что Путин подписал в 2011 году Концепцию развития особо охраняемых природных территорий федерального значении до 2020 года, немалую роль сыграли публикации Василия Пескова, его эмоциональные и убедительные слова, сказанные Президенту при встречах». Именно после этих встреч президент стал лично посещать заповедники России, следить за их проектами, поддерживать многие из них, что называется, персонально. В 2008 году он посетил Уссурийский заповедник (Приморский край), где дал старт программе сохранения амурских тигров. В августе 2010 года посетил Кроноцкий заповедник (Камчатский край) и Южно-Камчатский заказник.

В 2011 году провел совещание по заповедникам, а затем подписал Концепцию развития особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года. В 2011 году гостил в Саяно-Шушенском заповеднике (Красноярский край) и в последующие годы неоднократно посещал его. В 2016 году участвовал в выпуске на волю лошадей Пржевальского в Оренбургском заповеднике. В 2017 году состоялся визит Путина в Байкальский заповедник. А Концепция развития заповедной системы России дала старт программам экологического туризма, благодаря чему были отпущены серьезные средства на создание эколого-просветительской и туристической инфраструктуры на заповедных территориях.

Вот такая история о том, как воля и настойчивость журналиста Василия Пескова спасла России ее заповедные места. Подвиг, который, возможно, будет оценен по достоинству нашими потомками.