2018-08-14T11:40:54+03:00
Общество

В Голливуде снимут фильм «ALEXMAN» российского адвоката Сергея Князькина и он уже ищет инвесторов

Кинокомпания Warner Bros. начала сотрудничество с российским адвокатом Сергеем Князькиным
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Агентом Сергея в Голливуде является Виктор Круглов.Агентом Сергея в Голливуде является Виктор Круглов.
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08.08.2018 Кинокомпания Warner Bros. начала сотрудничать с российским адвокатом Сергеем Князькиным, который написал сценарий про нового супергероя Alexman

Такая информация размещена на фейсбуке московского адвоката, получившего известность по таким делам как "Авария в Московском метро", "Бесланский теракт 2004" и другим.

На размещенном видео Сергей рассказывает про нового супергероя Алексмена (защитника), который спасает мир от нашествия инопланетян и от всемирного потопа.

Сотрудничество американских кинокомпаний-мейджеров, с российскими сценаристами большая редкость в Голливуде. Пятерка кинокопаний-мейджеров завалена сценариями на десятилетия вперед. Такое сотрудничество, это позитивный прорыв на культурном фронте двух стран. Это подтверждает мнение, что не все американцы плохо относятся к людям из России. И бизнес и простые американцы хотят сотрудничать, если есть профессионалы, которые могут сделать коммерчески успешный продукт.

На видео Сергей выступает в музее кинокомпании Warner Bros., где запрещена частная съемка. Это подтверждает, что сценаристу из России предоставили эксклюзивную возможность записать видео в зале славы кинокомпании, где хранятся известные исторические Оскары.

Может такие проекты в области культуры улучшат политический климат России и Америки и не позволят разорвать все исторические связи, которые имеются между нашими странами.

В Голливуде снимут фильм ALEXMAN российского адвоката Сергея Князькина и он уже ищет инвесторов.Кинокомпания Warner Bros. начала сотрудничество с российским адвокатом Сергеем Князькиным

Сергей сказал, что хочет направить предложение известному киноактеру и российскому посланнику доброй воли МИД России Стивену Сигалу с предложением сняться в его блокбастере "Alexman. Invasion" в роли сотрудника спецслужб США.

«Я был бы рад, если бы и Трамп сыграл в моем фильме президента США, который спасает мир от апокалипсиса. Фильмы в жанре катастрофы, научной фантастики и приключений не проваливаются в прокате, тем более что моим сценарием интересуются и в Китае, основным после США потребителе киноконтента. Сейчас я занимаюсь поиском инвестиций для фильма, и было бы очень хорошо, если бы российские инвесторы откликнулись на это предложение», - пояснил автор.

Кинокомпания Warner Bros. начала сотрудничать с российским адвокатом Сергеем Князькиным.

Кинокомпания Warner Bros. начала сотрудничать с российским адвокатом Сергеем Князькиным.

В сценарии Сергей провозглашает новую парадигму политических отношений, когда перед мировой угрозой политики должны руководствоваться не интересами своей страны, а в первую очередь интересами всей планеты, всего человечества. Только такая позиция сможет защитить мир от гибели и позволит активно развиваться всем странам на Земле. Такой взгляд отбрасывает какие-либо экономические санкции на свалку истории.

Агентом Сергея в Голливуде является известный Виктор Круглов, который в свое время дал путевку в жизнь актерам Олегу Тактарову, Игорю Жижикину и другим. Сергей даже разместил фото с этим агентом в его квартире.

Сценарист уверен, что фильм про Алексмена скоро выйдет в свет и поможет измениться парадигме политических отношений, а между Россией и Америкой будет только дружба и коммерчески успешные проекты.

Сотрудничество американских кинокомпаний-мейджеров, с российскими сценаристами большая редкость в Голливуде.

Сотрудничество американских кинокомпаний-мейджеров, с российскими сценаристами большая редкость в Голливуде.

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