СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-13T14:28:06+03:00

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Гадали-гадали, кто станет «воспитывать» дедушек и бабушек в шоу «Голос.60+», но все мимо. Сенсации не случилось. Как и новых фигур в тренерских креслах мы не увидим, увы. Продюсер проекта Юрий Аксюта озвучил имена трех из четырех наставников шоу. И это не Надежда Бабкина, не Николай Расторгуев, не Вадим Казаченко и даже не Андрей Макаревич.

К закадычным коллегам по «Голосу» — Леониду Агутину и Пелагее — присоединится Валерий Меладзе, до этого появлявшийся только в детской версии проекта.

Имя четвертого наставника сделали тайной.

Чтобы зритель раньше времени не обрадовался (Александру Градскому — зачеркнуто). Его объявят на днях, когда начнутся съемки первого этапа конкурса, слепых прослушиваний, в помещениях студии «Мосфильм».

Как уже писала «КП», проект «Голос.60+» — ответвление, в Европе производители формата назвали его The Voice Senior. Укороченная версия магистрального «Голоса», седьмой сезон которого стартует в сентябре. В эфир выйдет всего четыре выпуска шоу, видимо, чтобы не рисковать здоровьем участников. Ведь петь в проекте будут артисты и артистки старше 60 лет. Необязательно профессиональные — придут и учителя, и инженеры, и военные в отставке, и один гусляр, и даже известные широкому зрителю персоны.

Шоу Голос. 60+ .

Вести шоу поручили Дмитрию Нагиеву. Аккомпанировать вокалистам станет джаз-бэнд «Фонограф» под управлением Сергея Жилина.

Интереснее всего не имя четвертого наставника (та еще тайна мадридского двора), а сам процесс: насколько интересно будет смотреть на пожилых людей, соревнующихся друг с другом перед судьями, что младше их. Чему их сможет научить Пелагея? Как они будут петь зарубежный джаз и блюз от Леонида Агутина? Насколько легко будет отправлять домой дедушек и бабушек, для которых этот конкурс может стать мечтой жизни? Какой объем валокордина выдается на одну команду? Много ли зарубежных песен в исполнении наших пенсионеров мы услышим?

Кстати, о неожиданном. Создатели «Голоса» пока что не решаются на кардинальную смену состава судей, но вдруг решили заменить кресла. Теперь вместо традиционных красных наставники будут вращаться в стильных черных. Связан ли выбор цвета с грядущим повышением пенсионного возраста или создатели проекта хотели укрепить кресла в преддверии непростого сезона шоу, пока не сообщается.

Сочные новости.

КСТАТИ

Шоу «Голос» для тех, кому за 60: Пой, моя бабуля, пой!

Голосистые пенсионеры со всей страны едут в «Останкино». Петь.

А что такого? Сегодня ты блеснул в шоу «Голос», а завтра - уже колесишь по стране с гастролями. Обычная практика. И неплохая прибавка к пенсии, до которой остальным еще надо дотянуть. Первый канал дал шанс тем, кому за, и запустил ответвление, мини-версию популярного вокального шоу. Называется «Голос. 60+». Эта версия проекта выйдет в эфир и в Голландии, Германии и Испании (подробности)