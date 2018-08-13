Милонов предлагает запретить называть колбасу колбасой: «В ней нет мяса!»

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-13T14:22:19+03:00

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Зашел в супермаркет, достал с прилавка "Докторскую", почитал состав и ахнул - от колбасы тут одно названия. Усилители вкуса, красители, смеси из натрия – это не рецепт для зелья алхимиков, а ингредиенты, из который готовят нынешние сосиски. И скромненько в самом начале списка из десятка химикатов значатся: свинина шпиг (по-русски сало) и филе курицы грудки. Тревогу забил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он написал письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Предлагает запретить называть колбасой продукты, в которых меньше 50% мяса.

- Колбаса - это самый народный продукт. Ее едят все в нашей стране: слопал с утра пару бутербродов и вроде уже позавтракал. Но жулики-производители всех нас дурят и травят целый народ, - поделился с "КП" Виталий Милонов. - В колбасе подменили все, что только можно. Раньше туда добавляли мясо и бумагу с крахмалом. Теперь даже мяса не осталось. С помощью всяких химикатов для нас готовят яд: из 100 грамм куры они могут сделать 2 кило сосисок. Но тогда это не колбаса. Если в палке колбасы меньше 50% мяса - это уже не колбаса. Это не колбасный продукт и даже не приколбашенный. Меняйте название!

Милонов планирует разобраться не только с колбасой, но и с творогом, хлебом и другими продуктами в магазинах.

- Мы пришли с детьми за творогом, а на прилавках лежат какие-то творожные продукты, - вспоминает депутат. - Это что такое? Стал копаться в составе. Там одна химия: Менделеев кружится в гробу. А производителям назвать эту дрянь "творожным продуктом" разрешили чиновники в давние времена. Нужно это менять, а не обманом пичкать народ гадостью.

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