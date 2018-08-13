2018-08-13T09:59:51+03:00
Общество

Милонов прокомментировал свое предложение об уточнении понятия "колбаса"

Депутат Госдумы рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, как российские производители продают нам "полусъедобную субстанцию" под видом мясной продукции
Екатерина БЕЛОКОНОВАКсения СПИРИДОНОВА
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Депутат Виталий МилоновДепутат Виталий МилоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Многие российские производители поставляют на прилавки мясную продукцию, которая по сути является "полусъедобной субстанцией". По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, названия таких полуфабрикатов обычно вводят покупателей в заблуждение, а потому должны быть изменены соответственно составу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что так, по словам политика, колбаса, содержащая менее 50% настоящего мяса, должна именоваться "имитацией колбасного изделия".

"Мы слышим вопросы: "Вы знаете, сколько стоит мясо?" "Все подорожало..." Это понятно. Но зачем врать-то при этом? Мы же не говорим колбасникам, что зарплаты маленькие, поэтому мы дадим не тысячную купюру, а половину тысячной купюры, а остальное сами фломастером дорисуем. Это же неправильно", - сказал Милонов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что, конечно же, все это идет на руку производителям, и любой колбасник не может считаться профессионалом, если не способен сделать из 100 грамм мяса пару килограмм сосисок. Самое неприятное в этом то, что такой продукцией питаются наши дети.

"Производители, которых мы чаще всего видим в магазинах - это большие концерны, которые давным-давно потеряли страх и совесть. Давным-давно они поняли, что зарабатывать надо на всем. Самое обидное, что цена многих изделий адекватна стоимости мяса, но мы даже не догадываемся, какое количество мяса там находится", - подчеркнул депутат.

В качестве меры контроля за такой продукцией Милонов предложил поступать как во многих европейских странах, где указание точного количества мяса в составе изделия является обязательным.

Что же касается газированных напитков, большинство из которых политик также считает вредными, то тут он предлагает присвоить им соответствующие названия.

"У нас написано лимонад. Лимонад - это название определенного напитка. Синтетическое коричневое пойло не имеет никакого отношения к лимонаду, поэтому лимонадом называться не должно", - подытожил член Госдумы.

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