Милонов прокомментировал свое предложение об уточнении понятия "колбаса"
Многие российские производители поставляют на прилавки мясную продукцию, которая по сути является "полусъедобной субстанцией". По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, названия таких полуфабрикатов обычно вводят покупателей в заблуждение, а потому должны быть изменены соответственно составу.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что так, по словам политика, колбаса, содержащая менее 50% настоящего мяса, должна именоваться "имитацией колбасного изделия".
"Мы слышим вопросы: "Вы знаете, сколько стоит мясо?" "Все подорожало..." Это понятно. Но зачем врать-то при этом? Мы же не говорим колбасникам, что зарплаты маленькие, поэтому мы дадим не тысячную купюру, а половину тысячной купюры, а остальное сами фломастером дорисуем. Это же неправильно", - сказал Милонов в эфире Радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что, конечно же, все это идет на руку производителям, и любой колбасник не может считаться профессионалом, если не способен сделать из 100 грамм мяса пару килограмм сосисок. Самое неприятное в этом то, что такой продукцией питаются наши дети.
"Производители, которых мы чаще всего видим в магазинах - это большие концерны, которые давным-давно потеряли страх и совесть. Давным-давно они поняли, что зарабатывать надо на всем. Самое обидное, что цена многих изделий адекватна стоимости мяса, но мы даже не догадываемся, какое количество мяса там находится", - подчеркнул депутат.
В качестве меры контроля за такой продукцией Милонов предложил поступать как во многих европейских странах, где указание точного количества мяса в составе изделия является обязательным.
Что же касается газированных напитков, большинство из которых политик также считает вредными, то тут он предлагает присвоить им соответствующие названия.
"У нас написано лимонад. Лимонад - это название определенного напитка. Синтетическое коричневое пойло не имеет никакого отношения к лимонаду, поэтому лимонадом называться не должно", - подытожил член Госдумы.