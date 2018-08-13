47-летняя Лера Кудрявцева родила второго ребенка

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-13T17:04:38+03:00

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Одна из самых популярных телеведущих страны в понедельник, 13 августа второй раз стала матерью. Лера Кудрявцева в 47 лет родила своему молодому мужу хоккеисту Игорю Макарову долгожданного малыша. И опубликовала фотографию крошечной ножки ребенка. Под снимком значится единственное слово: «Доченька».

Напомним, что Лера Кудрявцева вышла замуж за спортсмена в 2013 году. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте (Игорь Макаров через месяц отметит 31-летие, - ред.), они счастливы в браке. Несколько месяцев назад появились слухи о том, что телеведущая беременна — хоккеист нечаянно опубликовал короткое видео, где внимательные поклонники разглядели у его супруги округлившийся живот. С тех пор Кудрявцева практически исчезла из поля зрения публики. И сегодня опубликовала первое фото в жизни второго ребенка.

leratv Доченька

Напомним, что брак с Игорем Макаровым — третий. Впервые Лера вышла замуж за ударника «Лакового мая» Сергея Ленюка, которому родила сына. 28-летний Жан в мае 2018-го сделал Кудрявцеву бабушкой — у него родился сын Лев. Вторым мужем телезведы стал бизнесмен Матвей Морозов, с которым Лера развелась 11 лет назад. Долгое время она считалась парой с Сергеем Лазаревым.

Редакция "Комсомольской правды" поздравляет семью Леры и Игоря с рождением ребенка!