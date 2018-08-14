СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-13T21:58:54+03:00

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- Вы пользуетесь служебным положением? Найдя в магазине просроченную тушенку, начинаете всем угрожать своей должностью?

- Я хожу за продуктами сама, часто покупаю еду своим родителям. Выбираю отечественные товары. Для магазинов я неудобный покупатель - не стесняюсь делать замечания. При этом никогда не представляюсь. В последние годы продавцы обычно быстро и позитивно реагируют на обращения.

- Когда последний раз что-то находили?

- Недавно. Поздно вечером или рано утром, когда я прихожу в магазин, надзора никто не ждет. Продавцы без контроля расслабляются. Мы думаем над таким вариантом: устраивать проверки в тот момент, когда нас привычно не ждут.

На самом деле торговые сети стали лучше соблюдать санитарные нормы. Возвращается понимание, что должен быть свой санитарный специалист - не для объяснений с органами надзора, а для реального порядка. Так было в советское время.

- Как Роспотребнадзор готовился к футбольному чемпионату мира?

- Мы проверили 4,5 тысячи гостиниц, а это почти все места, где жили гости чемпионата. Мы контролировали поставщиков еды - не все организации после нашей проверки смогли работать на мундиале.

ЦИФРА: 895 гостиниц оштрафовали на 11 млн. рублей за высокие цены.

- Специалисты в форме Роспотребнадзора прямо на границе осуществляли санитарный контроль. При помощи бесконтактных измерителей температуры тела они смотрели, есть ли у кого-нибудь жар. Людей с температурой показывали врачам. Мы не допустили никаких эпидемиологических осложнений ни в период подготовки, ни во время самого чемпионата.

- По интернету гуляет байка, что из Беларуси к нам везут радиоактивное молоко. Из регионов, пострадавших от чернобыльской аварии. Это так?

- Это совсем не так. Каждый год мы исследуем 2 млн. проб всех продуктов питания. 250 - 300 тысяч проб приходится на молочные продукты. Лаборатория смотрит на химические, микробиологические, физические показатели. Радиации в молоке точно нет.

Настоящая проблема сегодняшнего дня - это антибиотики. 80% антибиотиков делаются для животных. Эти лекарства не должны попадать в еду, но попадают.

- В каких продуктах обнаружены превышения?

- В еде периодически обнаруживают антибиотики. Лекарства находятся в допустимой концентрации, но все же они есть. Это говорит о том, что для производства животноводческой продукции антибиотики используются широко.

Мы ищем в продукции не только антибиотики, о которых производитель заявил, но и те химические вещества, о которых производитель умолчал. Уже были случаи, когда в мясе находили антибиотики, не заявленные изготовителем.

ОТ АВТОРА:

Роспотребнадзор не может проверять всю еду на все существующие лекарства. Никаких лабораторий не хватит. В основном специалисты ищут те лекарства, о которых заявил сам производитель. Проверки на другие антибиотики производятся не всегда и выборочно. Вот эти исследования наугад и нашли препараты, которых быть в еде не должно. Сколько таких скрытых антибиотиков вообще, можно только гадать.

- И какая доля еды в магазинах с превышением заявленных антибиотиков?

- Антибиотики находят в 1% проб. Но мы изначально делаем проверки там, где шансы найти нарушения выше.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

- Нерадостная новость. Знать, что в еде могут быть неизвестные лекарства. А тут еще засилье «сырных», «сметанных», «творожных» продуктов на полках. Когда животный жир втихаря заменяют на растительный. Много сейчас такой еды с заменителями?

- Три года назад на магазинных полках, если смотреть на этикетки, были только сыр и молоко. При этом мы нашли много продуктов, где животный жир был заменен растительным. Производитель об этом ничего не сообщал.

Сейчас есть изменения: производители стали чаще писать о наличии растительного жира.

ЦИФРА: На 30% больше молочных продуктов и прочих имитаций стало в магазинах в 2017 году. Главная причина: производители стали честно писать состав.

- Производителей наказывают, если они не пишут о подмене животного жира на растительный?

- Производителей штрафуют до 1 млн. рублей за нарушение требований технического регламента.

Сейчас меняются правила торговли - магазины обязаны будут класть молоко на одну полку, а молокосодержащие продукты - на другую. У потребителя будет четкое представление о покупаемых товарах. Поправки будут приняты достаточно быстро.

Существует и еще одна проблема - предприятия-фантомы. Когда адрес производства указан на фальсифицированной продукции, но по нему никакого завода нет.

- Выходит, кто-то может вместо сыра делать сырный продукт, а его даже наказать нельзя? Ведь проверка Рос-потребнадзора придет по липовому адресу.

- Когда мы встретились с предприятиями-фантомами, то стали добиваться поправок в Уголовный кодекс. Нужно, чтобы нарушителей не только штрафовали, но и забирали у них средства производства. Оборудование. Для производителей это болезненно.

В 2016 году мы выявили 70 заводов-фантомов. За последний год - еще 10. Во всех случаях материалы передаются в полицию.

- В тему фальсификата: чем закончилась история с настойками боярышника? После отравления в Иркутске Роспотребнадзор запретил продажу спиртосодержащих жидкостей. Это дало результат?

- Мы выпускали запрет в декабре 2016 года, он действует до октября текущего года. С конца позапрошлого года Роспотребнадзор провел 100 тысяч проверок. В начале запрещенную продукцию мы находили в каждом четвертом месте, через год - в каждом сороковом, в начале 2018 года - в каждом шестидесятом.

На 18% стало меньше смертельных отравлений алкоголем. В 11 раз меньше стало погибших во время новогодних праздников (если сравнивать прошлый и позапрошлый годы. - Авт.)

- Напоследок расскажите про арбузы и дыни. Много ли в них нитратов. Какие выбирать?

В 4% импортных овощей высокий удельный вес нитратов. Это в пять раз больше, чем в отечественной продукции.

Мы проверяем импортные овощи и фрукты на пестициды, консерванты. Так как привозная еда предназначена для длительного хранения, она может содержать консерванты.

Советы по гигиене от Анны Поповой.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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