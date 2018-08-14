Многоженство в России: Дамы приглашают одного кавалера?

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-13T23:46:27+03:00

На снимке многоженец Сухов со своими двумя женами и восемью детьми. Но есть и еще одна, третья супруга и пятеро детишек... Фото: facebook.com

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ПОЧЕМУ ОДНОЙ МАЛО?

В культовой «Кавказской пленнице» Вицин, Никулин и Моргунов пели: «Если б я был султан, я б имел трех жен». Рамзан Кадыров не раз говорил в интервью, что четыре супруги - это нормально. А чеченский министр по национальной политике Джамбулат Умаров недавно заявил: «Не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, делайте это честно и открыто».

Из такой песни слов не выкинешь.

Впрочем, многоженство уже практикуют и за пределами Кавказа. Русский парень Иван Сухов завел три жены (читайте на сайте kp.ru). В их семье 13 детей. Правда, одна «православная Гюльчатай» (настоящее имя - Юлия) уже сбежала из такой семьи. Замена нашлась быстро - новую избранницу Сухов пока скрывает от журналистов.

Иван в «гаремном деле» не одинок. В интернете активна целая группа, проповедующая многоженство в России.

Правда ли, что нашим мужчинам мало одной супруги? И к чему приведет любовная катавасия?

«ХОЧУ СЕМЬЮ, КАК НА КАВКАЗЕ»

«КП»: - Как вы стали многоженцем? Трудно ли было найти вторую супругу? Как ее дома приняли?

Сухов: - Я с детства наблюдал, как живут семьи моих товарищей. Конфликты, недомолвки. Женщины занимали главную роль. А мужчине приходилось спрашивать разрешения, чтобы куда-то сходить с друзьями. Потом я попал на Кавказ. Там живут иначе: мужчина - главный в доме. Тогда и решил взять кавказскую модель семьи. С первой женой у нас было трое детей. Восемь лет назад к нам в семью пришла вторая супруга.

«КП»: - Новая избранница была сначала «тайной любовницей»?

Сухов: - Нет, она и не знала о моих намерениях. Поговорил с официальной женой. Сказал, что подыскал вторую супругу. Мы поругались. Угрожала разводом. Вернулись к теме через три дня: жена меня любит, оттого и приняла мой выбор. Но нужно было всех морально подготовить к совместной жизни. Я пришел к новой возлюбленной и честно сказал: «Будь моей женой!» Она стала отнекиваться: мол, у тебя есть дети. На это я ей сказал, что мы будем жить, как на Кавказе. Тут она согласилась. Так я стал многоженцем.

«КП»: - Вы ее перевезли к себе?

Сухов: - Не сразу. Мы жили на раздельных квартирах. Сначала я уходил к одной жене, потом к другой. Ну так мужчины живут с любовницами. Но все друг друга знали, дружили, общались.

Невеев: - На Кавказе официально запрещено многоженство. Что касается благополучия семей - в России с этим не очень хорошо. Две трети браков распадаются в первые три года. Дурная наследственность. Эта статистика тянется с советских времен. Многие молодые люди выросли в неполных семьях и не знают, как должны жить друг с другом мама и папа. Решает ли эту проблему многоженство? Нет. Оно не опирается ни на одну из русских традиций.

«ТРИ МАМЫ - УДАР ПО ПСИХИКЕ РЕБЕНКА»

«КП»: - Иван, а как вы детям объясняете, что у них несколько мам?

Сухов: - Ничего не объясняю. Они с рождения знают, кто у них мама. Вторую жену называют по имени. Они понимают - это папина жена и мама их братьев. Хотя мы живем все вместе. Малыши получают заботу, тепло и ласку от нескольких женщин.

«КП»: - Мы позвонили журналистке и адвокату Екатерине Гордон.

Гордон: - Я к многоженству, как юрист, отношусь негативно. При разводе на имущество может претендовать лишь официальная супруга. Остальным ничего не светит. Их могут выгнать на улицу. Де-факто многие наши мужчины живут на несколько семей. Они их дурно обеспечивают, делая несчастными и женщин, и детей. Весь лирический флер, о котором рассказывают многоженцы, это блуд и оправдания. И психологически это ребятишкам ничего хорошего не принесет. Они живут в ситуации, где много женщин, есть странные родственные связи.

Невеев: - Ребенок должен расти в той среде, в которой потом будет жить. Семья, в которой много детей от разных женщин, это шок для психики малыша. Я знаком с ситуацией в семье Ивана. У него настоящая секта. В ней лидер - Иван. Он выдумал байку, что многоженство традиционно для России. Сухов исковеркал Библию, оправдывая свою секту. Его дети не ходили в детсад. Соцслужбы из его дома не вылезают.

Если какой-то олигарх заведет несколько жен, он их хотя бы прокормить сможет. А тут дети в ужасном состоянии. Откуда средства на большую семью?

Сухов: - Я работаю гендиректором компании - ремонт бытовой техники.

Невеев: - Вы врете. У вас нет выписок со счета о доходах. Сухов нигде не работает. Иван проедает материнский капитал своих жен. А потом заставляет рожать их снова и снова. Тут психическая патология, которую нужно лечить.

«КП»: - Но как же содержать 13 детей и трех жен, не работая?

Сухов: - Много не надо. Главное, чтобы ребенок был одет и обут, было где спать. Не хочу, чтобы мой карман обсуждали.

Невеев: - У Ивана даже нет представления, как прокормить ребенка.

«КП»: - Так ваши жены работают?

Сухов: - Да, рожают детей, сидят дома полтора года и идут зарабатывать деньги. Потом опять рожают. А я слежу за детьми. Но в семье главный тоже я.

«ЭТО СЕКТА ДЛЯ НЕСЧАСТНЫХ ДЕВУШЕК»

«КП»: - Протоиерей Дмитрий Смирнов на связи: нормально ли православному человеку быть многоженцем?

Смирнов: - Христианину - неприемлемо. Это разрешено некоторым из диких племен и сектантам. В малом проценте это допускает ислам. Человек отличается от животных тем, что он моногамен. У многих людей в голове путаница: они не православные, но называют себя таковыми. Православие - это Новый Завет. По нему многоженство запрещено.

Сухов: - Я знаю много семей многоженцев. Из христиан - 4, из язычников - 20, из мусульман - около 250.

«КП»: - А этих христиан допускают до причастия (главное таинство православной церкви)?

Сухов: - Нет, это запрещено.

«КП»: - Иван, вы же хотите,чтобы было 50 детей. То есть вам понадобятся новые жены?

Сухов: - Да, в поисках мне помогают мои супруги. Есть сайты знакомств. Видят хорошую девушку, говорят, что нужно обратить на нее внимание. Мне пишут по 15 - 20 девушек. Я говорю честно, что мне нужна третья жена.

Невеев: - Иван, конечно, врет, что ему пишут дамы в таком количестве. Да, бывают состоятельные девушки, которые уходят в секты. Чаще всего за такую иллюзорную соломинку цепляются женщины, у которых все плохо в жизни - развод, больной ребенок. Их проще обмануть.

Сухов: - Когда я взял Юлю, свою третью жену, у нее уже было трое детей. И я их усыновил. Она прожила с нами 10 месяцев, забеременела от меня и сделала аборт. До этого у детей не было папы. Я поступил плохо?

Невеев: - Понятно, почему Юля попала под влияние Ивана. Она с тремя детьми оказалась в трудной ситуации. Ее бы мог взять нормальный мужчина, который работает. А ей достался шизоид. Слава богу, она нашла в себе силы послать вас куда подальше. Вырвалась из секты.

ЖИТЬ С ЛЮБОВНИЦЕЙ ЧЕСТНЕЕ?

«КП»: - Если у мужчины есть любовница и он ее содержит втайне от официальной семьи, дарит машины, шубы, снимает квартиру, это не многоженство? Может, Иван хотя бы поступает честно, забирая всех в свой гарем?

Невеев: - Если богатый человек мечется между двумя женщинами, он подлец по отношению к своей супруге. Это ненормально для нашей культуры. Если человек признается жене, что у него есть вторая семья, большинство русских девушек такого терпеть не будут и уйдут от него. Дети, которые потом вырастут и узнают, что папа бросил маму ради любовницы, вряд ли погладят такого человека по головке. Развод родителей, странные отношения - сильный удар по психике детей. Им в будущем трудно будет создать нормальную семью.

«КП»: - Нужно ли по закону разрешать многоженство в России?

Сухов: - Нет. Государство не должно лезть в семью. Этими делами должна заниматься церковь. Раньше разводов не было. Сейчас у нас полный матриархат. Даже после развода мужчина все отдает бывшей жене, платит алименты, а своих детей может и не видеть.

«КП»: - Вы предлагаете откатиться нам на 100 - 200 лет назад. Ваши вторые, третьи жены не защищены законом. Даже если вы их бросите, они ничего не смогут получить от вас: ни квартиры, ни машины.

Мария Арбатова.

ГОЛОС ИЗ БУДУАРА

«Все заканчивается криминалом и кандалами»

Каково женщинам жить в современном гареме? Есть ли у них права или лишь обязанности?

Об этом «КП» спросила писательницу Марию Арбатову.

- Ни одна религиозная община, в которой было многоженство, не избавлялась от дискриминации женщин, - сказала Арбатова. - Будь то мормоны, будь то секта Ошо - все это заканчивалось кандалами, криминалом и тюрьмами. Каково детям жить в семье многоженца - об этом в первую очередь нужно спросить опеку. Загнать в семью соцработника, детского психолога и решить, что и с кем делать. Права детей в такой семье, скорее всего, нарушаются атмосферой, которая не делает их готовыми к жизни в обществе. Они никогда не социализируются, никогда не построят своей семьи. Станут расходным материалом какого-нибудь многоженца. У нас никто не знает, как обстоят дела с многоженством в России.

Главное - понять, что считать семьей. У женщины может быть и официальный муж, и любовник, и мужчина, который ее содержит. Но это не вызывает ни у кого удовольствия. Наше общество слишком пуританское - люди просто скрывают такие связи. Многие жены знают о любовницах своих мужей, это подтверждают опросы. Но семья дело сложное. Как говорил кто-то из классиков: «Узы брака слишком тяжелы, чтобы нести их вдвоем». О таких семьях с многомужеством и многоженством я вам не расскажу. Но для консервативного ислама это не реальная потребность - скорее попытка навязать себя всей остальной стране. С этим нужно бороться.

Марат Алимов. Фото: youtube.com

КАВКАЗСКИЙ ОБЫЧАЙ

«Купил первой машину? Подари второй и третьей!»

Как на самом деле на Кавказе обстоят дела с многоженством? И как к гаремам относится ислам? «КП» расспросила члена президиума Духовного управления мусульман Москвы Марата Алимова.

- Мужчины очень хотели бы многоженства, но женщины против, - поделился Алимов. - В Коране Аллах говорит, что разрешено вам жениться на одной, двух, трех, четырех, если вы будете справедливы к ним. Но я, говорит Аллах, знаю, что вы будете к ним несправедливы, лучше вам одну супругу. У нас по закону многоженство запрещено. Но если мужчина купил первой жене дом, квартиру, машину, то второй он обязан купить то же самое. И не меньших размеров.

Женщин сейчас больше, чем мужчин. Любая девушка хотела бы выйти замуж. Да, появляется такое, что женщина соглашается быть второй или третьей супругой. В южных республиках этот вопрос легко решается. Если мужчина уважаемый и обеспеченный, то многоженство встречается, пусть это и запрещено законом. Первая супруга - официальная, а вторая нет, вот от этого и нарушается принцип справедливости, о котором говорил Аллах!

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