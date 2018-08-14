2018-08-14T15:31:09+03:00
Звезды

47-летняя Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после родов

А тем временем, поклонники гадают, где же рожала телеведущая: в Москве или в Майями
Ольга АНТОНОВА
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Лера Кудрявцева до того момента, пока не стал заметен округлившийся живот скрывала свою беременностьЛера Кудрявцева до того момента, пока не стал заметен округлившийся живот скрывала свою беременностьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лера Кудрявцева не перестает удивлять: за один месяц она стала и бабушкой, и мамой. В начале августа у ее взрослого сына Жана родился ребенок, а 13 августа второй раз стала мамой дочки и сама телеведущая. О рождении малышки звезда сообщила сама, опубликовав ее первое фото. «Доченька», — подписала она кадр.

Поклонники, друзья и коллеги тут же поздравили молодую маму. В числе первых оказался и бывший возлюбленный ведущей «Секрета на миллион» Сергей Лазарев. Вслед за ним здоровья и всего самого лучшего малышке и маме пожелали Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Анфиса Чехова, Ксения Бородина и другие звезды.

Ирина Салтыкова поинтересовалась самочувствием Кудрявцевой. «Как ты себя чувствуешь?) надеюсь все отлично!» — написала певица (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

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Доченька
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«Уже да», — ответила Лера. Также телеведущая пообещала Салтыковой, что в ближайшее время приедет к ней на чай.

Напомним, 47-летняя Лера Кудрявцева до того момента, пока не стал заметен округлившийся живот скрывала свою беременность, чтобы, видимо, не вызвать лишних пересудов в обществе. Кстати, до сих пор неизвестно, где рожала ведущая: в Москве или в Майями, где она часто любит проводить время.

Отметим, что для ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова дочка стала первым ребенком, а у Леры уже есть сын Жан, которого она родила в 1990 году от экс-супруга Сергея Ленюка, музыканта группы «Ласковый май».

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47-летняя Лера Кудрявцева родила второго ребенка

Одна из самых популярных телеведущих страны в понедельник, 13 августа второй раз стала матерью. Лера Кудрявцева в 47 лет родила своему молодому мужу хоккеисту Игорю Макарову долгожданного малыша. И опубликовала фотографию крошечной ножки ребенка. Под снимком значится единственное слово: «Доченька». (подробности)

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