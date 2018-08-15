Какие обследования пройти ребенку перед 1 сентября: новые правила Минздрава и советы педиатра

СЕГОДНЯ 02:09 2018-08-15T02:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

ВЫБРАТЬ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ И ГРУППУ ДЛЯ «ФИЗРЫ»

До 1 сентября остается две недели, самое время озаботиться не только закупкой школьных принадлежностей, но и проверить здоровье ребенка, чтобы выяснить, насколько он готов к серьезным учебным нагрузкам, напоминают специалисты. Если что-то не в порядке, нужно поскорее принимать меры — начинать лечение (коррекцию), подать справку, чтобы школьнику подобрали соответствующую группу для занятий физкультурой, решить, в какие кружки-секции стоит начать ходить сразу и что, наоборот, пока отложить.

Всем родителям стоит знать, что с этого года вступили в силу обновленные правила профилактических медосмотров несовершеннолетних (утверждены Приказом Минздрава РФ от 10.08.2017 № 514н), фактически речь идет о детской диспансеризации. В самом документе не говорится, что все обследования нужно проводить именно накануне учебного сезона — детским поликлиникам рекомендуется составить график медосмотров с таким расчетом, чтобы каждый прикрепленный к поликлинике ребенок прошел диспансеризацию в течение того года, когда ему исполняется определенное количество лет. Однако опытные педиатры все же советуют стараться побывать у врачей перед началом учебы, несовершеннолетние и их родители имеют такое право (см. ниже «Комментарий юриста»). А вот для будущих первоклашек действует отдельный порядок: им именно перед школой нужно сдать анализы и посетить медицинских специалистов, перечисленных в Приказе Минздрава от 3.07.2000 № 241 (подробности в нашей инфографике).

Первый раз в 1-й класс

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ

- В приказах Минздрава предусмотрены основные, минимальные стандарты обследований, но у большинства современных детей, особенно городских, ослабленное здоровье, поэтому я бы добавил еще некоторые медосмотры, - говорит опытный врач-педиатр, главврач одного из медицинских центров Москвы Евгений Тимаков. По просьбе «КП» доктор составил полный список и пояснил, зачем ребенку нужно побывать у каждого из перечисленных специалистов. Многих врачей можно посетить бесплатно по полису ОМС в детской поликлинике по месту жительства в рамках диспансеризации несовершеннолетних (см. инфографику «Будь в курсе»). На остальные обследования можно попасть по полису, если есть какие-либо жалобы, или же обратиться платно, даже если нет симптомов.

- Перед тем, как впервые начинать учебу в школе, я настоятельно рекомендую обследовать детей максимально, - подчеркивает доктор Тимаков. - Ребенок должен быть готов как к умственным нагрузкам, так и к физическим, поскольку придется регулярно посещать уроки физкультуры. Увы, есть печальная статистика: сейчас растет количество летальных исходов во время таких занятий и спортивных секций. У многих детей ослаблена сердечно-сосудистая система из-за сидячего образа жизни, зацикленности на гаджетах и неправильного питания, приводящего к набору лишнего веса. Врач может вовремя заметить проблемы и дать рекомендации: какие физнагрузки будут безопасны для конкретного ребенка в школе и на дополнительных занятиях.

ОТ ОРТОПЕДА ДО ОКУЛИСТА

- Чтобы избежать физических перегрузок, нужно сделать ребенку обследования сердца: УЗИ и ЭКГ. Если обнаружатся какие-либо отклонения — обязательно сходить к кардиологу, - советует наш эксперт. - Также у школьников боли в области сердца могут быть связаны с нарушением осанки, поэтому нужно побывать у ортопеда и хирируга. Осмотр этих специалистов важен в любом случае, поскольку большинство современных детей страдает плоскостопием, которое может привести как к нарушению осанки, так и к проблемам с иннервацией рук, сердца и других органов — то есть блокируется передача импульсов от центральной неврной системы для управления этими органами.

Из-за того же нарушения иннервации могут начаться головные боли, которые мешают сосредоточиться на уроках, возможно ухудшение зрения. Поэтому также посещаем невролога и окулиста. Последний особенно важен для стеснительных школьников, которым «стыдно» сказать учителю о близорукости, чтобы их пересадили поближе. В итоге успеваемость может падать из-за того, что ребенок элементарно не видит написанного на доске.

ПРОВЕРЯЕМ ЩИТОВИДКУ

- Важно сделать УЗИ брюшной полости, посмотреть состояние печени, поджелудочной, селезенки, желчного пузыря, - продолжает доктор Тимаков. - Девочкам рекомендуется УЗИ органов малого таза, чтобы исключить проблемы с яичниками. И обязательно для всех — УЗИ щитовидной железы. К сожалению, в стандартах профилактических медосмотров Минздрава этого обследования сейчас нет, но я настоятельно рекомендую проверять щитовидку — сейчас скрытые патологии в этом органе встречаются у детей все чаще. Такие нарушения негативно влияют на сердце, обмен веществ, сон, память, на работу многих внутренних органов.

Еще непременно заглядываем к лору для проверки слуха. И сдаем анализы крови и мочи. Желательно сделать биохимический анализ крови (самый простой, не расширенный), чтобы посмотреть в первую очередь уровень глюкозы в крови и показатели воспаления.

Будь в курсе

КСТАТИ

- Очень советую побывать у психолога, - говорит Евгений Тимаков. - Многие современные родители пытаются самореализоваться через ребенка, «вооружить» его всем тем, чего не осилили сами. Здесь и по несколько иностранных языков, и танцы, и рисование, и спорт. Причем, занятия-тренировки начинаются с самого раннего возраста, и нередко оказывается, что к моменту поступления в школу ребенок чрезмерно подготовлен и в то же время измучен, его психика ломается, нарушены способности общаться со сверстниками. Все это может обернуться снижением успеваемости, истериками и другими неприятностями. Хороший психолог, а при необходимости и детский врач-психиатр подскажет родителям, как находить выходы в сложных ситуациях.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вы вправе пройти диспансеризацию в удобное для себя время

- Графики диспансеризации ребенка, составленные поликлиникой, для родителей обязательной силы не имеют. Если вы решили, что хотите пройти обследования, предусмотренные правилами Минздрава для определенного возраста ребенка, именно накануне учебного сезона — то имеете полное право на это, - поясняет председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, юрист Алексей Старченко. - Чтобы не вступать в разбирательства в детской поликлинике, проще всего позвонить в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС, и сообщить желательную вам дату для прохождения диспансеризации. Еще хочу дать совет: если вы отказываетесь от прохождения медосмотров по правилам Минздрава (по закону у родителей есть такое право. - Авт.) и/или наблюдаетесь в коммерческой детской клинике, то письменно ставьте в известность участкового педиатра о том, что ребенок регулярно бывает на осмотрах у врачей. Это нужно, чтобы подстраховаться от предъявления претензий органов опеки.