«Просто ядерный взрыв»: 77-летняя Максакова и 71-летняя Васильева устроили битву в купальниках

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-14T12:29:57+03:00

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Станислав Садальский близко дружит с двумя замечательными звездами отечественной сцены — Людмилой Максаковой и Татьяной Васильевой. Актер не устает восхищаться талантом и привлекательностью обеих женщин, постоянно воспевая в Инстаграме их вечную молодость и потрясающую форму. На страничке Садальского не раз появлялись снимки Татьяны Васильевой в бикини. А теперь попозировать перед его объективом на пляже решилась и Людмила Максакова. Людмила Васильевна в элегантном черном бикини и широкополой шляпе сфотографировалась на побережье Юрмалы, где артисты сейчас находятся с гастролями.

stassadal 77-летняя Людмила Максакова позирует Стасу Садальскому на пляже в Юрмале

В своем Инстаграме Садальский опубликовал снимки обеих подруг и объявил о начале «бикини-баттла». А заодно спросил у своих подписчиков, кто, по их мнению, круче выглядит в купальнике: 77-летняя Максакова или 71-летняя Васильева?

- Вattle-Васильева бросила вызов -Максакова ответила, - написал артист. - Потрясающие Актрисы! Сейчас таких не делают! Батл – это молодежное течение. Ведь у слова battle имеется конкретный перевод: битва, сражение. Просто ядерный взрыв! Браво! Кстати, а кто круче?

71-летнюю Татьяну Васильеву Садальский сфотографировал во время недавнего отдыха в Италии. Фото: Инстаграм.

Тепер поклонники азартно спорят, кто из прекрасных дам может претендовать на звание королевы пляжа. «Конечно, Васильева!», «Максакова лучше, женственнее», «По-моему, обе классно выглядят!», «Не каждая бабушка может похвастаться такой статью», «Красивые женщины, прекрасные артистки, зачем какие-то сравнения!», - пишут фолловеры Стаса. И почти все сходятся во мнении, что обе дивы отечественной сцены достойны превосходной оценки — с поправкой на возраст, разумеется.

Татьяна Васильева, хоть и отметила недавно почтенный 71 год, по-прежнему остаётся «самой обаятельной и привлекательной». Актриса тщательно следит за фигурой и гордится тем, что ей удаётся сохранять хорошую форму. Васильева строго контролирует свой рацион, ведь главный секрет стройности актрисы, как она сама признается – «не жрать». А еще - ежедневный фитнес и самодисциплина. На отдыхе Татьяна Григорьевна предпочитает купальники довольно смелых фасонов, открывающие максимум кожи и позволяющие равномерно загореть без следов от бретелек.

Людмила Максакова же делает ставку на женственность и элегантность. Бикини актрисы тоже можно назвать смелым для ее возраста, но нельзя не отметить кокетливые аксессуары, которые Людмила Васильевна прихватила с собой на пляж: шляпку, сумочку на длинном ремешке и ожерелье-кисточку на тонком шнурке.

stassadal Садальский тепло дружит с Людмилой Максаковой и близко к сердцу принимает ее размолвку с дочерью Марией.

К слову, Станислав Садальский близко к сердцу принимает семейную драму Людмилы Васильевой: артистка в ссоре со своей дочерью, Марией Максаковой, и не общается с ней с тех пор, как оперная дива уехала на ПМЖ на Украину. Недавно, 24 июля Мария отпраздновала 41-й день рождения. Праздник певица отмечала в Киеве. Как рассказала исполнительница в соцсетях, в этот день ее поздравил старший сын Илья. От матери, актрисы Людмилы Максаковой же, по словам Максаковой-младшей, она так и не дождалась поздравления. Станислав Садальский молчать не стал и публично выступил в защиту подруги, обвинив Марию во лжи.

- Вы садистка! Неплохо было самой позвонить маме, а вы продолжаете мучать! - эмоционально высказался он в Инстаграме. - Ждете, когда она за отцом пойдет?! Посмотри внимательней, если вы еще не стерли мамино сообщение. Людмила прислала сообщение – поздравление, разбитое сердце.

Напомним, Мария Максакова переехала из России в Киев в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа Максакова осталась в Киеве, где одна растит двухлетнего сына Ивана. Со старшими детьми, оставшимися в Москве — сыном Ильей и дочкой Людмилой исполнительница общается по телефону.