Обрушение моста Моранди в Генуе: фото и видео с места происшествия

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-14T15:51:32+03:00

На месте обрушения моста Моранди в Генуе работает "скорая помощь", пожарные и полиция. Информация о жертвах и пострадавших уточняется [фото; видео]

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В Генуе обрушился пролет автомобильного моста на трассе А10 длиной в сотню метров. В сети появляются первые фото- и видеокадры с местра трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664312" frameborder="0"></iframe> Обрушения моста в Генуе: съемка с вертолета.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

По предварительной информации погибло более 10 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664296" frameborder="0"></iframe> Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

На месте работает "скорая помощь", пожарные и полиция.

coco._.jambo В итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост. О количестве жертв пока не сообщается. #генуя #италия #мост #новости #genova

Мост построен в 1968 году. Последний раз его ремонтировали в 2016 году. Одна из возможных версий обрушения - износ конструкций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664300" frameborder="0"></iframe> Видео обрушения моста в Генуе. Автор: Davide Di Giorgio.

В момент обрушения на мосту находились автомобили, сейчас они находятся под завалами.

italia_and_natalia Обрушение моста в Генуе

Длина моста над рекой рекой Полцевера составляет около километра, а высота достигает 90 метров.

Фото: twitter.com/poliziadistato

Мост обрушился во время внезапного сильного шторма.

kp_ukraine Обрушение моста в Генуе

В Генуе рухнул автомобильный мост, десятки погибшихФото: REUTERS

maryna_hryhoryeva Последствия обрушения моста в Генуе

На месте обрушения моста Моранди в Генуе работает "скорая помощь", пожарные и полицияФото: REUTERS

Информация о жертвах и пострадавших уточняетсяФото: REUTERS

Мост Моранди был построен в 1960-х годахФото: REUTERS

Мост обрушился на реку, а также на жилые дома и здания складовФото: REUTERS

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Прямую видеотрансляцию с места ЧП смотрите на сайте kp.ru (подробности)