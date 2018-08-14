2018-08-14T15:51:32+03:00
Происшествия

Обрушение моста Моранди в Генуе: фото и видео с места происшествия

На месте обрушения моста Моранди в Генуе работает "скорая помощь", пожарные и полиция. Информация о жертвах и пострадавших уточняется [фото; видео]
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первые кадры обрушения моста в Генуе. Фото: coco._.jambo.Первые кадры обрушения моста в Генуе. Фото: coco._.jambo.
Изменить размер текста:

В Генуе обрушился пролет автомобильного моста на трассе А10 длиной в сотню метров. В сети появляются первые фото- и видеокадры с местра трагедии.

Обрушения моста в Генуе: съемка с вертолета.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

По предварительной информации погибло более 10 человек.

Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

На месте работает "скорая помощь", пожарные и полиция.

coco._.jambococo._.jambo
В итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост. О количестве жертв пока не сообщается. #генуя #италия #мост #новости #genova
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Мост построен в 1968 году. Последний раз его ремонтировали в 2016 году. Одна из возможных версий обрушения - износ конструкций.

Видео обрушения моста в Генуе. Автор: Davide Di Giorgio.

В момент обрушения на мосту находились автомобили, сейчас они находятся под завалами.

italia_and_nataliaitalia_and_natalia
Обрушение моста в Генуе
9 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Длина моста над рекой рекой Полцевера составляет около километра, а высота достигает 90 метров.

Фото: twitter.com/poliziadistato

Фото: twitter.com/poliziadistato

Мост обрушился во время внезапного сильного шторма.

kp_ukrainekp_ukraine
Обрушение моста в Генуе
1 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
В Генуе рухнул автомобильный мост, десятки погибших Фото: REUTERS

В Генуе рухнул автомобильный мост, десятки погибшихФото: REUTERS

maryna_hryhoryevamaryna_hryhoryeva
Последствия обрушения моста в Генуе
0 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
На месте обрушения моста Моранди в Генуе работает "скорая помощь", пожарные и полиция Фото: REUTERS

На месте обрушения моста Моранди в Генуе работает "скорая помощь", пожарные и полицияФото: REUTERS

Информация о жертвах и пострадавших уточняется Фото: REUTERS

Информация о жертвах и пострадавших уточняетсяФото: REUTERS

Мост Моранди был построен в 1960-х годах Фото: REUTERS

Мост Моранди был построен в 1960-х годахФото: REUTERS

Мост обрушился на реку, а также на жилые дома и здания складов Фото: REUTERS

Мост обрушился на реку, а также на жилые дома и здания складовФото: REUTERS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Генуе рухнул автомобильный мост, десятки погибших: прямая онлайн-трансляция с места ЧП

В Генуе обрушился пролет автомобильного моста Моранди на трассе А10 длиной в сотню метров.

Прямую видеотрансляцию с места ЧП смотрите на сайте kp.ru (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приказ спалить уникальную Успенскую церковь 15-летний поджигатель мог получить из соцсети
Наш корреспондент Евгения Коробкова поговорила с родными подростка и выяснила, как мальчик из благополучной семьи вдруг стал называть себя "сатаной" и решился на чудовищный поступок [эксклюзив "КП", видео]
Новости 24
Сенатор Цеков назвал условия Вайкуле возмутительным
Обрушения моста Моранди в Генуе: Жертвами трагедии стали 22 человека
В Швеции подростки одновременно подожгли более 100 автомобилей
МЧС предлагает вести для всех экзамен по ОБЖ
Российская военная полиция заняла посты на Голанских высотах в Сирии
Помощники Трампа подписывают соглашения, запрещающие оскорблять его
Лавров: Москва высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США
Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими аналогами
Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших
В Медовый Спас на Алтае отмечают праздник пасечников
"За гранью разумного": Песков призвал индивидуально рассматривать дела о репостах
Рак помогут победить особые белки
Ученые изобрели огнестойкую искусственную древесину
Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Меркель
Наехавший на людей в Лондоне водитель подозревается в совершении теракта
Доллар и евро потеряли в стоимости почти по полтора рубля
Эстония не смогла отследить траекторию выпущенной НАТО ракеты
"Дело не в деньгах": Лайма Вайкуле назвала условие выступления в Крыму
В России появятся государственные няни
Турция перестанет закупать электронику у США
Полностью восстановить убранство сожженной в Карелии церкви невозможно, уверены эксперты
Роспотребнадзор не хочет возвращать пиво на стадионы
Осенью в России появится единый оператор по обращению с отходами
Рубль вырос на открытии торгов впервые за неделю
Матч Спартак - ПАОК: москвичи сыграют в красной форме
Глава "Натали Турс" опроверг сообщения о приостановке деятельности агентства
Ученые нашли новый способ борьбы с раком