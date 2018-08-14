Обрушение моста Моранди в Генуе: фото и видео с места происшествия
В Генуе обрушился пролет автомобильного моста на трассе А10 длиной в сотню метров. В сети появляются первые фото- и видеокадры с местра трагедии.
Обрушения моста в Генуе: съемка с вертолета.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек
По предварительной информации погибло более 10 человек.
Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек
На месте работает "скорая помощь", пожарные и полиция.
Мост построен в 1968 году. Последний раз его ремонтировали в 2016 году. Одна из возможных версий обрушения - износ конструкций.
Видео обрушения моста в Генуе. Автор: Davide Di Giorgio.
В момент обрушения на мосту находились автомобили, сейчас они находятся под завалами.
Длина моста над рекой рекой Полцевера составляет около километра, а высота достигает 90 метров.
Фото: twitter.com/poliziadistato
Мост обрушился во время внезапного сильного шторма.
В Генуе рухнул автомобильный мост, десятки погибшихФото: REUTERS
На месте обрушения моста Моранди в Генуе работает "скорая помощь", пожарные и полицияФото: REUTERS
Информация о жертвах и пострадавших уточняетсяФото: REUTERS
Мост Моранди был построен в 1960-х годахФото: REUTERS
Мост обрушился на реку, а также на жилые дома и здания складовФото: REUTERS
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В Генуе обрушился пролет автомобильного моста Моранди на трассе А10 длиной в сотню метров.
Прямую видеотрансляцию с места ЧП смотрите на сайте kp.ru (подробности)