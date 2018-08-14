2018-08-14T16:32:00+03:00
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Лев Лещенко стал четвертым наставником в «Голос. 60+»

Народный артист будет оценивать вокал поющих пенсионеров вместе с Пелагеей, Агутиным и Меладзе
Константин ГЛЫБА
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Лев Лещенко в проекте "Голос. 60 +". ФОТО Константин ГЛЫБАЛев Лещенко в проекте "Голос. 60 +". ФОТО Константин ГЛЫБА
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76-летний артист органично вписался в число наставников специальной версии вокального шоу для поющих пенсионеров. Как «КП» сообщала ранее, также оценивать мастерство участников проекта «Голос. 60+» будут Пелагея, Алексей Агутин и Валерий Меладзе.

Съемки слепых прослушиваний начались в Москве во вторник, 14 августа. «Голос. 60+» будет короче, чем основное шоу: в эфир выйдут всего пять выпусков (два эфира на слепые прослушивания, два — на поединки, плюс финал).

Из всех наставников народный артист России Лев Лещенко - единственный действующий пенсионер, к тому же самый титулованный исполнитель. По всей видимости, организаторы проекта возлагают на него роль «мудрого аксакала», которую ранее в квартете наставников исполнял Александр Градский, и самого беспристрастного арбитра.

В силу краткосрочности проекта каждый наставник отберет в команду лишь четырех участников шоу (в обычном «Голосе» - по 14, в детском — по 15).

Идея специального шоу для артистов от 60 лет и старше принадлежит разработчику формата «Голоса» — голландской компании Talpa. Подготовка российской версии началась задолго до того, как в России заговорили о повышении пенсионного возраста.

Ожидается, что «Голос. 60+» начнет выходить в эфир в ближайшее время.

КСТАТИ

Агутин, Пелагея, Меладзе и инкогнито: Объявлены наставники шоу «Голос. 60+»

Имя четвертого вокального тренера станет известно со дня на день — это интрига (подробности)

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