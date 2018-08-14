Чудесное спасение: экс-капитан "Зенита" Кришито проехал с семьей по мосту Моранди в Генуе за 10 минут до обрушения

СЕГОДНЯ 18:57 2018-08-14T19:47:51+03:00

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Выступающий в футбольном клубе "Дженоа" бывший защитник питерского "Зенита" Доменико Кришито признался, что буквально перед обрушением в Генуе проехал по мосту Моранди, по которому проходит магистраль А10. Это произошло буквально за 10 минут до катастрофы, которая унесла десятки жизней.

- Мы в порядке, хотя мы и проезжали рухнувший мост за 10 минут до его разрушения. Я пишу это послание всем, кто беспокоится за меня и мою семью. Мои мысли с семьями жертв трагедии, невозможно, чтобы автомобильный мост рушился таким образом, - написал Доменико Кришито у себя в "сторис" личного Инстаграма.

При этом, экс-капитан питерского "Зенита разразился критикой по поводу катастрофы:

- Мы должны что-то сделать с этой страной, люди уезжают из-за подобных вещей. Мы должны чувствовать себя в безопасности, необходимо что-то сделать. Это просто отвратительно! - завершил свой гневный спич буквально чудом спасшийся футболист клуба из города Генуя.

Доменико Кришито в 2011 году перешел из клуба "Дженоа" в питерский "Зенит" и выступал там до нынешнего лета. Он сыграл за команду из Санкт-Петербурга 155 матчей, забил 15 голов.

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На месте работает "скорая помощь", пожарные и полиция. В момент трагедии на мосту находилось более 30 автомобилей. Несколько из них раздавленны под обломками - люди, находившиеся там, скорее всего, погибли. Еще часть машин упала в реку. Кроме того, под мостом находятся торговые центры и промышленные склады, а также некоторые жилые здания, где также могут быть жертвы. (подробности)