2018-08-14T19:16:45+03:00
Происшествия

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан за взятку

По версии следствия, он получал деньги от предпринимателя вместе со своим замом
Екатерина САРЫЧЕВА
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Задержан глава Оренбурга Евгений Арапов.Задержан глава Оренбурга Евгений Арапов.
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На прошлой неделе с поличным при получении взятки в два миллиона рублей от строительной фирмы за покровительство был задержан находящийся в отпуске заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. Несмотря на то, что адвокат подозреваемого настаивал на избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Сразу после задержания подчиненного глава города Евгения Арапов ушел на больничный - обострилась язва желудка. Когда же появилась информация, что обыски прошли не только у Борисова, но и самого Евгения Сергеевича, мэр этого не отрицал, но успокоил горожан, что найденные у него суммы были официально подтверждены декларациями о доходах. Но все оказалось не так чисто.

Как нам стало известно из собственных источников, сегодня главу города Евгения Арапова взяли под стражу на 48 часов, но по рекомендации врачей вынуждены были оставить в железнодорожной больнице, где он сейчас находится на лечении. Глава Оренбурга проходит подозреваемым по уголовному делу по статье 290 ч.5 УК РФ (получение взятки). В больнице он находится под конвоем.

- Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, Арапов получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По истечении срока задержания следствие будет выходить в суд с ходатайством об избрании Арапову меры пресечения. Кстати, по данному делу пока проходят два фигуранта.

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