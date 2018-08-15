Экспедиция «КП» по Волге: Почему в Сызрани булки «путинские», а Кремль - невидимый

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-15T01:45:28+03:00

Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились на резиновой лодке по Волге и уже добрались до Сызрани [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

См. начало

См. маршрут путешествия

Связаться с экспедицией можно по телефону +7 915 363-19-34: наш спецкор Дмитрий Стешин всегда на связи. Предпочтительнее использовать WhatsApp - так ваше сообщение точно не пройдет мимо

Между Самарой и Сызранью это наконец произошло.

Потом Гусейнов будет утверждать, что несчастье было неминуемым. Мол, даже странно, что оно случилось только сейчас. Что не зря он каждый день предлагает сжечь лодку, чтобы спасти человечество…

Рафаэль (наш доброволец-сопровождающий, который в экспедиции обзавелся новыми именами - Микельанжело, Малевич, Шишкин) молчал. Но у него были нехарактерные для татарина круглые глаза.

Под Сызранью Стешин наконец-то все понял. Мир открылся ему во всей своей мерзкой наготе.

На водной глади Волги среди участников экспедиции распалился спор.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«НЕ РАСШАТЫВАЙ ЛОДКУ!»

- Либерал! Предатель! Ты против церкви! А значит против России! – чеканил он мне. - Не дам бросать тень… Не позволю!

В предыдущей части Дима описывал (как вы заметили – мы пишем строго по очереди), как монахи под Самарой за гранты и госдотации выращивают мальков стерляди и выпускают в Волгу. Я неосторожно ляпнул: не испачкаться бы батюшкам в бизнесе. И этот пустяковый случай спровоцировал мировоззренческий батл…

- Оставь в покое церковь! – кричал Стешин (силясь не добавить: «Сатана!»). - Не наше это дело. Церковь сама разберется. Хочешь раскачать основы, выдернуть скрепы? Мало церковь настрадалась от большевиков, теперь либералы под нее копают!

Мы долго спорили – где грань, между поиском правды и богоборством, между необходимостью строить и содержать храмы и неоправданной роскошью.

И как часто бывает в споре русских интеллектуалов, подумывали о мордобитии. Экспедиция превратилась в цирк-шапито.

- Не расшатывай лодку, враг народа! - кричал мне, «антихристу», посреди Волги капитан.

Средь тяжкого гнетущего молчания лодка вползла в Сызрань.

- Мужики, тут, говорят, Кремль есть – вдруг подал голос юнга-Гусейнов, и был тут же послан. Всеми сразу.

СИМВОЛ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ

С местным Кремлем связана парадоксальная история - он есть, но его нет. От древнего укрепления остались башня и звонница, да и те «новоделы» 18-го века).

То есть власти упорно считают, что посреди Сызрани стоит Кремль, а у людей – сомнения.

Вид на Сызранский кремль. Который вроде бы есть, но на самом деле...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И вот однажды, бывший тогда губернатором Борис Титов рассказал прилетевшему в Самару с первым визитом Владимиру Путину о сызранском Кремле.

Сразу замечу - эта история хоть и городская легенда, но действительно имела место. Она задокументирована, подтверждена множеством очевидцев и благодаря неожиданному финалу – теперь «путинскими» называются ... местные булочки.

Президент Кремлем заинтересовался. И полетел в ничего не подозревающую Сызрань. 31 августа, народ как обычно стихийно праздновал последний день каникул, и к появлению президента был не готов.

Говорят, пока Путин с понятным недоумением осмотрел несуществующий «Кремль», сызранцы, пришедшие сюда по обычаю – выпить пива, находились в крайнем изумлении…

Продавщица мороженого.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но так как осматривать было нечего, а из ситуации выходить надо, требовался новый экспромт. К счастью, с близстоящего хлебзавода потянуло чем-то вкусным.

- А что это? – спросил Путин.

Было решено осмотреть хлебзавод.

Впереди бежал, говорят, «выдернутый» из постели мэр, который истерично заколотится в ворота опять-таки ничего не подозревающего предприятия…

- Открывай, здесь президент и губернатор! – кричал градоначальник.

На что охранник свозь дверь выдал историческое:

- Да пошел ты… Сейчас я вас в вытрезвитель сдам.

- Ты открой дверь, выгляни! – под общий смех застонал мэр.

Охранник выглянул. И убежал. Молча. Говорят, в бегах он был еще долго…

Прославившийся нежданным образом хлебозавод.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первым нам эту историю рассказал читатель «КП», местный блогер Сергей Зацаринный, который встречал нас в Сызрани. Причем слово «блогер» здесь не имеет легкомысленного значения. В данных местах эта профессия уважаемая, денежная. А потому одна часть областных блогеров работает на власть, другая – на бизнес, а третья (опальная) – сидит в тюрьме.

Блогер, краевед, патриот Сызрани Сергей Зацаринный.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краевед Зацаринный – исключение. Он просто любит Сызрань.

Причем это наша русская любовь к Отечеству, наполненная иронией.

- Я хочу, чтобы вы написали о Сызрани правильно, - как-то грустно улыбнулся он. - Мы - символ провинциальной глубинки, над которым всегда посмеивались. Как-то даже премьер Витте на вопрос, как вам понравился Нью-Йорк пошутил: "Ну он всё-таки получше Сызрани". Или вспомните анекдот о страшной ракете "Сызрань", которая при попадании в любой город, превращает его в Сызрань. Мы все подшучиваем над своим городом. Но, конечно, любя.

«СТОЛИЦЫ - ДЛЯ СЛАБАКОВ»

Сам интернет-феномен самарского блогерства появился во многом благодаря моему земляку, бывшему главе Мордовии и Самарской области Николаю Меркушкину, создавшего, вероятно, первый в России губернаторский «блогерский пул». Он посадил самых известных интернет-деятелей в самолет, выдал им в полет водку и колбасу и отвез их, веселых, из Самары в Саранск.

Зацаринный вернулся в родную Сызрань из Саранска в восхищении. Более всего его потрясли чистота улиц. И то что жители города, сами, без принуждения, доносят мусор до урн, почему-то не разбрасывая его, как в Сызрани, по кустам… Что существуют и в провинциальных городах хорошие дороги.

Некоторые деревянные домики заслуживают отдельного внимания.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А кое-куда лучше не заходить, дабы не портить впечатление о городе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поначалу казалось, оживет и Сызрань. Ведь точно такие дороги появились и здесь (правда с мало кому нужным ледовым дворцом, содержание которого опустошает и так полупустую казну).

За парковку в неположенном месте по неписанной традиции вас могут наградить проколотыми колёсами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это казалось повторением ренессанса Сызрани, случившегося в 1958 году, когда сюда сослали, опального председателя Генплана СССР Максима Сабурова. Хотя он был всего лишь местным директором завода тяжелого машиностроения, его подпись в Москве приравнивалась к подписи Алексея Косыгина (председателя Совмина). И Сызрань расцвела. Здесь появилась «Волжская Ривьера» - сеть санториев. Сызрань обзавелась даже собственным театром (!), хотя по рангу ей это было не положено.

Сызранские окна.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У здания сызранского Драматического театра имени Толстого.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но 21-й век не 20-й. Умер крупнейший в Европе местный завод пластмассы «Пластик», чья продукция оказалась не нужна «ВАЗу». Что оказалось очень кстати местному речному порту. Теперь тот живет на транспортировке металлолома, ведь на «Пластике» ударно режут станки.

Появившийся в 2016 году памятник основателю города - воеводе Козловскому.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Здесь говорят ровно то, что во всех городах русских. Что центр выжимает последнее из регионов, лишая их шансов на развитие. Они борятся за выживание.

- Давайте посчитаем, - говорит местный предприниматель Александр Макаров. - Сызрань платит налогов около 30 миллиардов рублей, ей возвращают – 2 миллиарда. А это означает одно – зарплаты падают, покупательская способность населения снижается, бизнес хиреет. Производством заниматься и вовсе бессмысленно – тарифы на электроэнергию повышают ежегодно, съедая почти всю прибыль, а процентные ставки по кредитам... (машет рукой)

Предприниматель Александр Макаров.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как и вся российская провинция, ее символ - Сызрань держится на последних пассионариях, на тех, кто способен плыть даже в трясине. Макаров, у которого в принципе все есть для безбедной жизни – гостиница, санаторий, открыл галерею картин художников Сызрани всех времен. Он ищет картины талантливых земляков, которые могут не иметь большой ценности, но в них душа города.

Как, кстати, в этих расхристанных стихах Влада Южакова, которые я прощально продекламировал с лодки, с Волги-матушки прямо в Сызрань:

Какие унылые сытые лица

Без ссадин и синяков...

Товарищ, зачем мы бухаем в столице?

Столицы — для слабаков.

А если ты крут, и железные яйца

Спасают в любой беде,

Поехали в Сызрань. Не надо бояться

Красивых больших идей.

На корточки сядем в кружок с пацанами,

Закурим, возьмём пивас.

И Сызрань навеки останется с нами,

И даже местами — в нас.

Товарищ, нелепо кататься в плацкарте,

Идеи твои смешны.

Ведь Сызрань — не мелкая точка на карте,

А суть и душа страны.

Расстелишь газетку, надкусишь редиску,

Засадишь винтом вино,

И будь хоть в Каракасе, хоть в Сан-Франциско —

Ты в Сызрани всё равно.

И это, товарищ, великое чудо,

А вовсе не ерунда:

Не выйти из Сызрани. Сызрань повсюду.

С рожденья и навсегда.

«ПО-МОЕМУ, НАМ ТРЫНДЕЦ»

- Никто! Никогда! Здесь! Не будет! Слушать! Ворсобина! – орал капитан Стешин. – Какого черта мы тебя послушали и пошли вечером?! Доволен, диверсант? Мы приплыли! Ночуем в лодке!

Наш Петров-Водкин (он же Рафаэль) выжимал из своего катера все, чтобы оторваться от резиновой лодки капитана. Но Стешин рвался догнать и высказать мне, врагу народа и цивилизации, все. И тут лодка странно пошла юзом и, взревев, встала, наткнувшись на препятствие.

Ночь нас настигла посреди реки, лопасти мотора завязли в водорослях и тине. Наверху – красиво рассыпаны созвездия. На Западе полыхали молнии. В небесах чертил свои огненные линии звездный дождь – Поток Персеиды.

Слева бесновался Стешин с веслом…

Ночная Волжская Гармония.

Красиво здесь, - кивнул Рафаэль. - Очень. Мы словно Робинзоны. И не знаем куда плыть. Это, согласен, круто (копаясь в моторе). Но идет гроза. До Хвалынска 30 километров. По-моему, нам трындец.

Ночная палатка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продолжение следует.

КСТАТИ

Как связаться с экспедицией

Хотите подсказать ребятам интересные маршруты? Или, может быть, позвать корреспондентов "КП" в гости? Связаться с экспедицией можно по телефону: +7 915 363-19-34. Мы ждем ваших историй!