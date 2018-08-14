На месте сгоревшей церкви может появиться место черного культа

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-14T21:40:44+03:00

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Вчера я вернулась из карельской Кондопоги. Как сказала мне карельская писательница Анна Матасова, Кондопога - один из благополучнейших и приличнейших городов Карелии. Бывший (и ныне покойный директор) ОАО "Кондопога" Виталий Федермессер делал все для окультуривания своих граждан. Бесплатные квартиры за рождение третьего ребенка, выступления ведущих лекторов, писателей и поэтов (трудно представить, но один из лучших современных поэтов Олег Чухонцев свою книгу "Фифия" презентовал в Кондопоге). Кто бы мог подумать, что город попадет в эпицентр новостной повестки, да еще по столь безрадостному поводу. Пятнадцатилетний подросток спалил церковь Успения. Уникальное сооружение, шедевр деревянного зодчества. Сразу после получения известия о пожаре, я выехала на место и то, что я увидела - впечатлило.

Проще всего было бы спихнуть все на пятнадцатилетнего мальчишку. Однако не вызывает сомнения и то, что Церковь ждала поджога изо всех сил. Она была в аварийном состоянии (местные говорят о накренившемся куполе), здание плохо охранялась. Уникальное сооружение, которое называют символом России, почему-то не было оборудовано системой пожаротушения. Пожарная машина, приехавшая на пожар, почему-то (по словам местных) оказалась без воды. Сторож Вова, который теперь рьяно несет службу и не впускает журналистов на пепелище, почему-то не умел пользоваться огнетушителем.

Друзья и знакомые поджигателя Ивана, спалившего деревянную церковь. ФОТО Анна МАТАСОВА

Уже после меня пошли работать каналы, которые берут комментарии у разных тётенек со следами буйных возлияний на лице. Эти тетеньки охотно вещают, какая сволочь бабушка мальчика, какая она высокомерная дрянь и нехороший человек. У кого-то она прирезала часть огорода, чьего-то брата обещала засадить... Надо понимать, что все это - сведение счетов. КП - единственное издание, кому удалось взять интервью у бабушки поджигателя. И ужас в том, что семья мальчика - абсолютно нормальная. Мальчик, подпаливший церковь и объявивший себя сатаной, пришел не из детдома, не из семьи алкоголиков, а из очень хорошей, интеллигентной, образованной семьи. Сегодня бабушке стыдно выходить на улице. "Что я сделала не так, чтобы бог так наказал меня? "-спрашивала у меня несчастная женщина.

В заброшенном здании старой птицефабрики Иван проводил свои "ритуалы". ФОТО Анна МАТАСОВА

"Ну сама подумай, какие могут быть сатанисты. Язычники в Карелии есть. Свидетели Иеговы - есть, но уж точно не сатанисты", - не поверила слухам писательница Матасова. О том, что поджог совершил сатанист - не верил никто. Но правда оказалась страшнее сплетен. Одной из первых корреспондентов, мне удалось увидеть логово. "Спиритический зал", как называют оборудованный Иваном (имя изменено) курятник. Утопая в розовых цветах иван-чая (местные собирают и продают по 2 тысячи рублей за килограмм), мальчишки привели меня к зданию птицефабрики, где по иронии судьбы, всю жизнь проработала бабушка поджигателя.

Сатанинские надписи снаружи и изнутри. "Бога нет", "Аве, Стана", перевернутые звезды на стенах, огромная соляная звезда на полу. Мне показали оборудованный схрон. В углублении в земле Иван хранил канистру, приобретенную за две недели до поджога и таблетки сильнодействующего снотворного.

Может быть, я не права, но мне показалось, что кондопожцы не очень-то поняли масштаб и невосполнимость утраты. Успенская Церковь считалась больше развлечением для туристов. Богослужения здесь проводились редко. Многие жители, обитающие в двух шагах, никогда не были внутри, а люди из города вообще не ездили из-за ужасности дорог. Местное население вообще-то не очень-то и религиозно. Местное население вообще-то не очень-то и религиозно, но на на удивление - высока концентрация "Свидетелей Иеговы" (по некоторым непроверенным данным иеговисткой была мама поджигателя).

Потому, наверное, не сильно удивительно, что местные мальчишки не опечалены, а, скорее, горды. С радостным гиканьем встречают новые и новые эсэмэски от телеканалов и газет. Очень ждут приглашений от Малахова. Они стали героями. Они поняли, что значит обладать уникальным объектом. (Правда, в их случае таким объектом оказалась совсем не церковь).

Впечатляет то, с каким знанием дела Иван подошел к вопросу. Товарищи говорят, что в своей секте он состоял один, это вызывает сильные сомнения. Поджигатель подготовил массу знаков и артефактов, устроил схрон, оборудовал святилище и даже оставил посвящённых «учеников", которые теперь вещают на СМИ и мифологизируют образ: «Он смеялся, когда его загребли менты», - говорят его товарищи. «Он был очень загадочный». «Он пил человеческую кровь», «он купался только с той стороны реки, откуда не видно церковь».

Словом, он оставил после себя и место, и предметы, и легенду. Не удивлюсь, если вслед за журналистами в Кондопогу потянутся последователи. Правильным решением был первый порыв односельчан — уничтожить логово. Когда полыхала церковь, мальчишки ворвались в «спиритический зал», разметали его убранство, включая соляную звезду, разбили бокалы и лампады. Однако под воздействием интереса СМИ они уже готовы чуть ли не восстановить «зал» в птичнике, припрятали главный артефакт сатаниста - перевернутый крест с шестёрками и уже просят денег за показ.

Одним словом, церкви нет. А нечто прямо противоположное вот-вт займет ее место. Нашими всеобщими стараниями.