Приказ спалить уникальную Успенскую церковь поджигатель мог получить из соцсети

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T20:25:05+03:00

Наш корреспондент Евгения Коробкова выяснила, как мальчик из благополучной семьи вдруг стал называть себя "сатаной" и решился на чудовищный поступок [видео]

Изменить размер текста: A A

"С Антоном что-то не так"

Есть вещи, которые понять нельзя. Уникальная церковь сгорела и это ужасная потеря. Но не это самое страшное. Деревянную церковь, символ России подпалил школьник. Было бы легче всем нам, если бы оказалось, что мальчишка - из неблагополучной семьи, заброшенный ребенок, не нужный ни отцу, ни матери. А оказалось - наоборот.

Деревянная церковь сгорела за 20 минут. Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео

Семья Антона - очень хорошая. Красивая, умная бабушка, всю жизнь проработавшая на ответственной должности. Строгий дед. Брат умница и отличник. Хорошие, работящие родители в Петрозаводске. О многом говорит то, что эти люди, измученные свалившимся на них горем, не прогнали меня, а открыли дверь, чтобы рассказать, все как есть и задать вопрос, на который у меня нет ответа.

В 2011 году на экраны вышел фильм «С Кевином что-то не так» режиссера Линн Рэмси. В фильме рассказывается о мальчике из благополучной семьи, который устроил кровавую расправу над родителями и учениками в классе. Фильм неизбежно приходит на ум, когда думаешь о произошедшем в Кондопоге.

Кажется, ничего не предвещало беды. Пятнадцатилетний Антон приехал к бабушке и дедушке на каникулы, как это происходило всегда на протяжении многих лет. Утром, накануне поджога, бабушка приготовила ему какао, бутерброды, яичницу. Внук попросил бабушку завернуть в кулек конфет для больного друга, которому Антон всегда старался принести гостинцы.

В девять тридцать бабушке Ольге Степановне (имя изменено - Ред.) позвонил муж с озера:

- Звони в пожарную, церковь горит!

Так получилось, что своими руками Ольга Степановна вызвала машину на пожар, который устроил ее внук.

Антон хорошо подготовился. Раздобыл пять литров бензина. Облил церковь со стороны озера.

- Домой он уже не пошел, - рассказывает бабушка. - Так испугался того, что сотворил, что пешком отправился до Петрозаводска. По дороге его и задержали.

Он не стал отпираться. Сказал, да, это я. Отдал следователю свой планшет. Назвал пароль, но предупредил, чтобы его страницы в соцсетях не убирали. Мол, еще понадобятся.

Бабушка вытирает слезы. У нее слабое здоровье. После всего происходящего несколько раз приезжала машина скорой помощи. Но самое страшное - стыдно выходить из дома. Стыдно смотреть людям в глаза. В фильме «С Кевином что-то не так» был эпизод, когда после содеянного сыном, народный гнев пал на мать. Ей разбивали окна в доме, мазали машину фекалиями, завидев женщину в магазине, покупатели портили ей продукты в тележке. Неужели и бабушку Ольгу ждет то же?

Жизнь была тяжелой и не ласковой. Уважение нужно заслужить. Люди, проработавшие с Ольгой Степановной бок о бок, даже сейчас - не могут сказать ничего дурного. «Мы бы никогда не подумали, что такое может произойти в этой семье », - говорят они.

"Я - сатана"

Антона часто сравнивали со старшим братом. Тот - умница, отличник, гордость школы. Может быть, Антона раздражали постоянные сравнения? Учился он не блестяще, но, был добрым и хорошим ребенком. Не забывал поздравлять бабушку с праздниками, приезжая в Кондопогу, обязательно привозил угощения для своего больного друга. Изменения в характере начались год назад. Все чаще его стали посещать приступы гнева. Мама водила ребенка к психологу, но тот не увидел ничего страшного. Переходный возраст, перерастет. А летом психолог и вовсе ушла на каникулы.

- Весной Антона обидели в школе. Мальчик-дзюдоист сначала посмеялся над его оценками, потом ударил его в лицо, так что отколол передние зубы, - рассказывает бабушка. - У Антоши случился нервный приступ. Его увезли в больницу. Он кричал на всю больницу «я убью его». Врачи его успокаивали четыре часа.

Логово Сатаниста располагалось на окраине деревне на заброшенной птицеферме. ФОТО Анна МАТАСОВА

Новое о внуке бабушка узнала незадолго до трагедии. Антон вернулся домой позже, чем всегда. Он опоздал на семь минут, но бабушка отругала его.

- Почему другие бабушки не разыскивают своих внуков по всей деревне, а ты меня так караулишь, - обиделся внук.

- Потому что я пожилой человек и у меня больное сердце. Я волнуюсь за тебя. Если не хочешь доводить бабушку - приходи вовремя, - ответила Ольга Петровна. И вздрогнула. На нее смотрел не ее Антон. Перекошенное от злобы лицо принадлежало кому угодно, но только не внуку.

- Я вас ненавижу. Всю вашу семью! - закричал Антон не своим голосом. - Как хорошо, что я не такой.

- А какой ты? - осторожно спросила бабушка.

- Я - сатана!

Друзья мальчика показали, где он совершал свои оргии. ФОТО Анна МАТАСОВА

Видимо, таким он стал год назад. Тогда же сказал матери, что будет сам покупать себе одежду. Приобретал, в основном, черные вещи. Балахоны с капюшонами. Футболки.

- Мы поначалу и не обращали внимания, что написано на этих футболках, - вступает в разговор дед Антона. - Уже потом, после того, что случилось, выяснилось, что и перевернутая кровавая звезда на футболке, и характерные надписи…

Утром следующего дня Антон стал прежним. Просил у бабушки прощения, сказал, что пошутил и предложил никогда не ссориться.

"Храм ждал своего часа"

Народ умнее, чем мы думаем. Как бы ни тяжела была потеря, местные не валят все на мальчишку.

- Эта церковь ждала пожара. Ждала, понимаете, - сказал мне Алексей, местный житель.

Почему-то покосившееся здание святыни (купол церкви давно дал крен) не было оборудовано системами пожаротушения. Огонь мог загасить находящийся в церкви сторож, но, бросившись по углам - не нашел ни огнетушителя, ни песка. О пожарных катерах, о специальной пожарной пене, о пожарных вертолетах здесь слыхом не слыхивали.

Впечатляет и то, что Успенская церковь сгорела накануне большого праздника. Успения Богородицы. Совпадение? Не думаем. Во всей этой истории удивляет то, что вспышка гнева, после которой Антон пошел жечь церковь, произошла не на пустом месте.

Тайный схорон, где Антон прятал канистру с бензином и таблетки снотворного. ФОТО Анна МАТАСОВА

Бутылка с квасом, в которой он растворил сильнодействующий препарат. ФОТО Анна МАТАСОВА

Друг Антона, тот самый, для кого мальчик берег конфеты, рассказывает, что утром 10 августа Антон сидел в соцсетях. Бабушка принципиально отказалась от Интернета, поэтому внук уходил с раннего утра к другу. Он тыкал пальцем в планшет, проверял соцсети. И вдруг - его лицо поменялось так, как уже приходилось наблюдать бабушке.

«Я пошел жечь церковь», - объявил Антон.

Кто бы мог поверить, что он действительно это сделает.

Почему?

Почему, - этот вопрос, на который ни у кого нет ответа. Кого винить в произошедшем. Отчего любимый внук стал преступником. Отец Антона уже сказал, что не хочет знать сына.

- Пусть бы он сжег чью-нибудь машину. Я бы нашел силы простить. Но это - выше моих сил, - говорит отец.

Недоглядели, недолюбили. Родителям все время некогда, они на работе. Может быть, в этом причина?

А может быть, команда пришла с айпэда Антона? На ум приходит и группа «Синие киты», и то, что сатанизмом в Петрозаводске никого не удивить, и то, что пять лет назад 18-летний подросток из Кемского района Карелии уже пытался поджечь часовню.

С Антоном что-то не так или со всеми нами?

КСТАТИ

«Пил кровь, хотел зарезать брата и одноклассника»: подросток, устроивший поджог уникальной церкви в Карелии, два года увлекался сатанизмом

Друзья задержанного школьника рассказали, как пироман увлекся черной магией. Следователи поместили подростка в центр временного содержания (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Я пошел жечь церковь»: Подросток, которого подозревают в поджоге церкви в Кондопоге, сделал это после сигнала с планшета

В деле о поджоге уникальной деревянной церкви в городе Кондопога Республики Карелия появляются все новые подробности (подробности)

"Я вас ненавижу. Я сатана!": Родители рассказали о подростке, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге

Год назад 15-летнего школьника стали одолевать приступы гнева, которые психолог списывал на переходный возраст (подробности)

Пятнадцатилетний поджигатель уникальной церкви в Карелии заранее подготовился к преступлению

Несколько дней назад в городе Кондопоге республики Карелия выгорела до тла уникальная деревянная церковь XVIII века. Главным подозреваемый по этому делу в настоящий момент проходит 15-летний школьник Иван (имя изменено), который приехал в деревню к бабушке на летние каникулы (подробности)

ЕЩЕ РЕПОРТАЖИ АВТОРА

Поджигателем уникальной Успенской церкви в Кондопоге мог быть пятнадцатилетний школьник

Символ русского деревянного зодчества XVIII века, известный по школьным учебникам, сгорел за 20 минут (подробности)

Предполагаемый поджигатель церкви в Кондопоге оказался сатанистом

Наш корреспондент Евгения Коробкова поговорила с соседями и родственниками герострата (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: Причиной пожара в древнейшей церкви в Карелии могли стать поджог или курение

В Республики Карелия спасатели продолжают разбираться в причинах пожара в городе Кондопога, где сгорела церковь «Успения господня» XVIII века. Напомним, что памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Храм был возведен в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. Сама же церковь «Успения господня» считалась одной из самых высоких на Русском Севере. Ее длина - 24 метра, а ширина - 14,6 метров. Здание возвышалось на небольшом мысе (подробности)