Внучку Пугачевой воспитывает филиппинка, а у 5-летнего сына Плющенко уже есть телохранитель

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-16T12:44:04+03:00

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Телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно стала мамой во второй раз, сообщила в соцсетях, что ищет для будущего малыша няню-филиппинку. Воспитательницы из России ее не устраивают: «Наши няни болтливы, ленивы, избалованы, навязчивы. Не доверяю ни в чем!»

Кудрявцева в своих оценках не одинока.

- У Василисы (Володина, ведущая программы «Давай поженимся!». - Ред.) тоже няня - филиппинка, - напомнила Лариса Гузеева и подчеркнула, что тоже никогда не доверяла российскому персоналу: - Русская няня много на себя берет: понимает, что в ней нуждаются, и начинает закручивать гайки и всех воспитывать.

С пеленок на английском

На сторону филиппинок склоняются многие звездные родители, например, отец 4-летней Анастасии шоумен Гарик Харламов. Дескать, ребенок с малых лет будет знать английский язык. Кристине Орбакайте тоже помогает воспитывать 6-летнюю дочь Клавдию няня-филиппинка. В обязанности няни входит уход за ребенком, приготовление еды. Плюс ко всему няня отводит Клаву в сад и на балет. При этом женщина не знает русского языка и общается со своей подопечной исключительно на английском.

- Клава не чувствует разницы между русским и английским, - рассказывает «КП» Кристина Орбакайте. - У нас все получилось случайно. Летом, когда Клавдия проводила время в Майами, она ходила там в садик. Естественно, в садике говорили по-английски. И в Москве у нее садик с английским языком.

А 3-летняя Надежда, дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, разговаривает уже на трех языках.

- Надя ходит в английский садик. И уже немного знает китайский. У нас няня - китаянка, - поделилась с «КП» Татьяна Навка. - Моя подруга долгое время работала в Китае и привезла оттуда няню своей дочери. Ребенок подрос, и няню подруга порекомендовала мне.

Изучает иностранный язык и 5-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша.

- У Саши две няни. Они чередуются. Одна - учитель английского языка, другая - логопед, - рассказала «КП» Яна Рудковская. - Одну няню взяли по рекомендации знакомых. Вторую нашли в агентстве. И плюс еще у сына есть охранник (он же водитель), который его сопровождает и контролирует весь процесс его обучения - тренировки, занятия.

Выбирают медиков

Певица Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз (говорят, артистка родила дочь Тильду от лидера группы «Рамштайн» Тилля Линдеманна. - Ред.), из-за гастролей не может постоянно быть с грудным ребенком.

- Я оставляю дочь с моей мамой, с моей младшей сестрой и нашей няней. Кроме того, рядом находится педиатр, - говорит Светлана.

Няня-медик работает и в семье Маликовых. Напомним: в конце января суррогатная мать родила 48-летнему Дмитрию Маликову и его 54-летней жене Елене сына Марка (у супругов есть еще 18-летняя дочь Стефания).

- Я считаю, что у новорожденного ребенка должна быть няня с медицинским образованием или с большим опытом, - говорит Елена Маликова. - Плюс с хорошим русским языком. Я не хотела бы для своего ребенка няню-филиппинку. Если кто-то тешит себя иллюзиями, что у ребенка будет хороший английский, то это не так. Ребенок просто будет копировать филиппинский акцент! Да и как без русских сказок и колыбельных?

У нашего сына сейчас работает няней моя давняя знакомая. Она медицинский работник и по совместительству еще и массажист. А языки сын будет изучать позже. Для этого есть хорошие детские сады, где ребенок окунется в социум, а не будет все время держаться за мамину юбку. Мне кажется, ребенок должен быть социально адаптирован с первых лет жизни. В садик я планирую отдать Марка уже в 2 - 3 года, не позже.

Катя Гордон - за Арину Родионовну

Певица и телеведущая Катя Гордон выбирала няню для младшего сына исходя из других принципов. По словам Гордон, ей было важно, чтобы помощница влилась в ее семью.

- Няня моего сына Серафима - русская, в пушкинской традиции. Я ее люблю как родственника. Она для нашей семьи уже больше, чем няня. Может, это противоречит проамериканским концепциям, где больше полугода няню нельзя держать. У нас няня Екатерина - наш друг, мы вместе летаем на отдых.

Мама троих детей певица Натали тоже не может обойтись без помощи няни.

- Нам неоценимую помощь оказали бабушки - моя мама и мама моего мужа, - рассказала «КП» артистка. - Без них, мне кажется, я бы пропала. Они вахтовым методом приезжали к нам все эти годы, помогали. Но когда сегодня у нас, слава богу, уже трое сыновей, понятно, что без помощи няни не обойтись. Няня у нас русская, среднего возраста. Тем, кто ищет няню, желаю удачи, потому что это очень трудная задача. Мало того что ты доверяешь этому человеку своих детей, он еще и вхож в дом - все слышит, все видит, много знает. Поэтому доверие к няне должно быть беспредельным. Я изначально была против этой моды - брать нянь-иностранок. Считаю, что няня должна быть с хорошей русской речью, и ребенок должен слышать родной грамотный язык. А иностранным языкам его научат школа и репетиторы.

Когда Натали на гастролях, за годовалым Женей приглядывает не только няня, но и кот Стинг.Фото: Instagram.com

ДОЖИЛИ!

Жены нуворишей ищут помощниц под цвет мебели

- Няни-филиппинки действительно популярны, но в последнее время мы отказались от их услуг, поскольку у них нередко есть инфекции, которые трудно лечатся в России, - говорит Наталья Окулова, руководитель кадрового агентства «Альконти». - Еще тренд: если раньше были запросы на взрослых женщин, то сейчас идеальная няня - девушка 28 лет. Все хотят энергичную няню. Не очень яркой внешности, чтобы муж не заглядывался, но желательно молодую. 45 лет - это верхний предел по возрасту.

Порой приходится сталкиваться с экзотическими пожеланиями клиентов. Так, одна дама с Рублевки подбирала няню под цвет мебели. Мол, хочу только блондинку, потому что у меня мебель белая. Очень часто подбирают няню по знаку зодиака. Одна клиентка искала няню для поездки в Таиланд. Там очень жарко, и, чтобы от няни не пахло потом, клиентка предложила вколоть женщине ботокс в подмышки. Няня согласилась.

Мы помогали найти гувернантку сыну Иосифа Кобзона Андрею. Никаких экзотических требований у этой семьи не было. Им нужен был человек, который станет членом их семьи. Еще подбирали няню для младшей дочери Олега Павловича Табакова. Его жене Марине Зудиной хотелось, чтобы гувернантка взяла на себя и обязанности помощницы по хозяйству. Гувернантки это не очень любят, но мы им нашли женщину, которая уже семь лет работает в их семье.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько получают за свои услуги няни

Няня для грудничка: от 250 рублей в час.

Няня-воспитатель: от 200 рублей в час.

Гувернантка (гувернер): от 250 рублей в час (со знанием иностранного языка - от 300 руб. в час).

Российская няня с проживанием: от 60 тысяч рублей в месяц.

Няни-филиппинки с проживанием: график 6/1 (шесть рабочих дней, один выходной) - от 65 тысяч рублей в месяц, график 5/2 - от 60 тысяч рублей в месяц.

Цены для Москвы.

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