Как оценить человека за пять минут: Губа не дура, а зеркало души

СЕГОДНЯ 00:14 2018-08-15T11:32:27+03:00

Считаете себя красивой? Это вы просто на курсы по физиогномике не ходили! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Каких только тренингов я не прошла на своем веку. Изучила тайные страхи мужчин и секрет кулебяки. Посетила общество анонимных обжор и курсы сексуальных тигриц. Мне казалось, я охватила на страницах «Комсомольской правды» все оттенки бытия. Но нет! Недавно в соцсетях забрезжил луч чего-то свежего, оригинального.

«Состоится бесплатный мастер-класс на тему: «Как оценить человека за пять минут», - гласила реклама.

Ну вообще я верю в людей и друзей. Но вдруг где-то затесался предатель, который вот-вот сделает гадость?

Мастер-класс бесплатный, зато все желающие смогут продолжать просвещение за бабки. Ведущий - Владимир Малёшин, бизнес-тренер кучи уважаемых учреждений. Для особо любознательных сообщалось, что он создатель уникальной авторской методики по физиогномике, 20 лет проработал начальником кадров в больших российских компаниях - от молочных до ювелирных. Какое счастье, подумалось мне, что знатный физиогномист не попал начальником в нашу газету. Меня бы он категорически забраковал - по лицу.

Дальнейшие события показали: не зря мне это подумалось.

По стопам Вересаева

Подкрепиться чудесной наукой на халяву явились более ста человек. Публика была крайне разношерстная: тридцатилетний хипстер любезничал с дамой много за пятьдесят. И вот в зал вошел приветливый пожилой господин. Он сообщил, что 50 лет назад у него было беспечное комсомольское житье. Но как-то раз он прочел в дневниках Викентия Вересаева, что зеркало души - вовсе не глаза. А губы! «Девически невинные глаза и развратные губы. Товарищески радушные глаза и сановнически поджатые губы с брюзгливо опущенными вниз углами. Берегитесь глаз! Губы не обманут», - писал Вересаев. И тут Малёшин потерял покой.

Свято поверив Вересаеву, юноша посвятил десятилетия наблюдениям за лицами людей. Он изучал их, забывая быт и сон.

- Многие считают физиогномику лженаукой, но я вам сейчас докажу, что она наука! - сообщил Владимир Григорьевич. А дальше рассказал такое, от чего моя челюсть отвисла, окончательно испортив весь и без того сомнительный облик моего лица.

Между Леоновым и Черчиллем

Наш наставник составил себе представление о двух крайних типах лиц, условно назвав это «Методика добрый - злой». Люди с круглыми лицами и носами картохой - оказывается, мягкие и доброжелательные. Вот, скажем, народный любимец артист Евгений Леонов. Очень добрый. Антипод - Уинстон Черчилль. Он жесткий и настойчивый. Квадратная нижняя челюсть говорит о выносливости. Поэтому злой Черчилль прожил 90 лет, а добрый Леонов всего 67.

Наилучшее лицо - среднее между квадратным и круглым - трапециевидное. Такие лица у актеров и вообще знаменитых людей. Хорошо, если в углах губ и на щеках ямочки, когда улыбаешься. Это признак легкого нрава. Только ямочка на подбородке не считается. Это значит жену будет бить. Или тиранить мужа...

Пухлый рот? Дрожи, народ!

Кажись, пронесло: у меня ничего общего с Черчиллем. И немножко ямочки имеются. Но рано радовалась: следующим номером наш гуру напомнил про главный показатель человека - губы. Тонкие - значит, человек рассудочный и честный. На работе ни гайки не умыкнет. У самого Владимира тонкие губы - «и вот видите, какой я рассудочный»...

А человек с пухлыми губами сердечком - тот соображает сердцем, эмоциями. Поэтому губы сердечком обычно у женщин. Горе мужчине, у которого чувственные губы! Он, скорее всего, сибарит и развратник. Опасно такого на работу принимать…

Дальше пошло-поехало. Узкий рот, оказалось, признак разведчика. А если мужчина лысый - он умный, сообразительный и вообще гигант мысли. Умнее его только женщина с большими ушами...

Уши тоже подвели

Я украдкой посмотрелась в зеркальце и в ужасе отшатнулась. Невинные глаза и развратные губы сердечком. Уши - маленькие, значит, дура дурой... Нет на свете работодателя, который бы взял меня на работу с рекомендацией Малёшина. Уже ближе к концу лекции ко мне склонилась соседка, дама лет пятидесяти: «Да, полные губы - плохо, зато большие уши - хорошо! Похоже, наш оратор просто не любит красивых женщин...»

А наш оратор уже принялся нас агитировать за свой платный «эксклюзивный» курс стоимостью 20 тысяч рублей.

Мировые ученые давным-давно разоблачили физиогномику как лженауку. А потом Дэвид Хэнсон сделал андроида Софию, которая дает интервью и выучилась говорить по-русски. Илон Маск собирает вещички на Марс (он туда планирует полететь). А у нас советуют управленцам отбирать сотрудников по физиономии, как это было модно в XVIII веке. Впрочем, сейчас в цене все винтажное. Поэтому присмотрюсь-ка я повнимательнее к губам - почувствую погружение в старину....

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО

«Вокруг слишком много чуши»

- Увы, псевдонаучные мифы достаточно широко распространены, - говорит Александр Сергеев, член Комиссии по борьбе с лженаукой при РАН. - Ведь люди часто не понимают, какие их знания достоверны, а какие - нет. Они перестали доверять даже надежным источникам. Потому что, например, по телевизору под видом обстоятельных научно-популярных передач идут программы про эзотерику, колдунов, прорицателей и инопланетян. В интернете полно чуши, которую выдают за научные расследования. Люди дезориентированы, и не понятно, как решать эту проблему в комплексе.

Александр МИЛКУС.

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ

А вдруг и правда?

Форма губФото: Дмитрий ПОЛУХИН

1. Толстые, широкие губы - показатель чувственной натуры, склонной к наслаждениям, к тому же любящей поговорить и выболтать чужие секреты. Мужчина с такими губами - сибарит.

2. Губы сердечком: их носитель склонен принимать решения не умом, а сердцем.

3. Тонкие губы - такой человек мыслит разумно и логично.

4. Средние губы: самые гармоничные. У их обладателя разум в согласии с сердцем.

5. «Короткий» рот: расстояние между уголками губ примерно равно ширине носа. Это обычно молчаливые люди, которые умеют хранить секреты.

6. Длинный рот (расстояние между уголками равно расстоянию между зрачками глаз): признак великого болтуна, который ради красного словца не пожалеет и отца.