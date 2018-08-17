Евгения Медведева в Канаде катается на коньках с золотыми лезвиями

СЕГОДНЯ 00:09 2018-08-15T01:31:17+03:00

Евгения во всех интервью говорит, что хочет изменить свой образ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Вот уже два месяца, как звезда российского фигурного катания Евгения Медведева улетела в Канаду к новому тренеру Брайану Орсеру. Что с Женей случилось за это время? Как она живет в Торонто? Чем занимается?

Сокровище на ногах

Судя по Инстаграму, главное событие в канадской жизни Евгении - новые коньки. У них и правда лезвия из золота, и не простого, а из розового. «Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками», - написала Женя в соцсети под снимком своих коньков.

Евгения любит украшения. И к своим новым конькам относится так же. «Я храню их в специальной сумке в своей комнате как самое настоящее сокровище. Но это и есть сокровище - 24-каратное золото!» - рассказала спортсменка.

Многие тут же усмотрели намек: неспроста у Жени золотые коньки, ведь «золото» Олимпиады ей еще не покорилось. Поэтому она и сбежала от своего прежнего тренера Этери Тутберидзе в Канаду.

На лезвии коньков (они сделаны из 24-каратного розового золота) есть именная надпись.Фото: Instagram.com

Расслабляется больше

Но чем же отличается жизнь Жени в Торонто от московской? Тренировками и улыбками. Теперь Медведева чаще появляется на льду. «В России у меня были только две полуторачасовые тренировки в день. А здесь они короче по времени, но их больше, и это даже сложнее», - призналась Медведева.

Есть и другие различия в тренерской работе. «Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек. Я даже представить себе не могла, что так можно, - поделилась спортсменка нюансами работы с канадцем. - Работать с Орсером очень позитивно. Он постоянно пытается тебя как-то расслабить, все проходит намного спокойнее». На эту фразу тут же обратили внимание. Ведь прежний тренер Жени Этери Тутбердизе считается очень строгой наставницей, у которой не расслабишься...

Женя про атмосферу в Канаде вообще говорит немало. «Для меня удивительно, что люди здесь практически всегда улыбаются», - рассказала она.

Выйдет на лед под джаз и танго

Евгения во всех интервью говорит, что хочет изменить свой образ. И, кажется, для многих он будет большим сюрпризом. Новая короткая программа поставлена под песню Orange Colored Sky в исполнении американской певицы Натали Коул. Это джазовая композиция, культовая в Америке. Такой выбор - явный комплимент западной публике.

Произвольную программу россиянка будет исполнять под композиции Mumuki и Libertango в исполнении Йо Йо Ма. Это зажигательное танго, очень популярное у фигуристов. Обе программы ставил Дэвид Уилсон - бывший канадский фигурист, который сейчас считается одним из самых крутых хореографов мира в фигурном катании.

Неужели поправилась?

Впервые Евгения Медведева свои программы покажет на закрытых прокатах в Новогорске в начале осени. Можно представить, какой интерес они вызовут в нашем фигурном катании. В последний раз Женя каталась на публике в японском ледовом шоу Dreams on Ice 2018 в начале июля. Отзывы фанатов были осторожными. Некоторые заметили, что Евгения поправилась и фигура 18-летней спортсменки стала более женственной. А на технике это может сказаться не лучшим образом. Девочкам всегда прыгать намного проще. Так что Медведевой надо учиться справляться и с такими сложностями.

Впрочем, фигуристка говорит, что занялась своим телом. «Оттачиваю здоровье, стремлюсь уделять внимание физической силе и выносливости», - недавно сказала она о своей подготовке.

Поругалась с поклонниками в Инстаграме

А вот и небольшой скандальчик: с фанатами Евгения в основном общается в Инстаграме. Но в соцсети, кроме почитателей, есть немало критиков. И они заметили, что немалую часть постов российская фигуристка пишет на английском языке.

«Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж... Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну», - написала одна из интернет-пользователей. «О каком патриотизме вы говорите?! Она продалась за золотые коньки», - возмущался другой. И даже самые спокойные мягко попросили: «Женя, а можно писать еще по-русски для твоих возрастных поклонников, которые не понимают английского языка?»

Женя исправилась, стала переводить свои посты. Но когда ей снова указали на английский язык, не стерпела. «Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако», - ответила Евгения на очередную претензию.

Впрочем, Женя отлично понимает, что срываться нельзя. Когда ее спросили о целях на ближайший сезон, Медведева ответила: «Быть уверенной в себе, не волноваться по мелочам».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Новый тренер спортсменки: кто он

К кому же ушла Евгения Медведева от Этери Тутбердизе? Стоило ли менять тренера после серебряных медалей Олимпиады-2018? Судите сами. Канадец Брайан Орсер - пожалуй, самый крутой сейчас тренер в одиночном фигурном катании. Когда-то он был отличным фигуристом, и в Канаде целых две арены названы именем Орсера, хотя он так и не смог взять олимпийское «золото». Но теперь его подопечные штампуют награды одну за другой. Кореянка Ким Ен А - олимпийская чемпионка 2010 года, японец Юдзуру Ханю - двукратный чемпион ОИ-2014 и ОИ-2018, Габриэль Дэйлман - олимпийская чемпионка в команде, Хавьер Фернандес - двукратный чемпиона мира... И еще полдюжины звездных учеников.

Брайан Орсер - просто человек-завод, штампующий чемпионов. Фото: Kenjiro MATSUO/globallookpress.com

Когда он был фигуристом, то одним из первых стал пользоваться услугами диетолога и знает, как удержать вес, - это, возможно, пригодится Медведевой. Он умеет исправлять неверную технику, а у Жени бывают помарки. И главное, готов работать и побеждать с 18-летней спортсменкой - сейчас в женском фигурном катании в России это почти что пенсионный возраст.

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У Жени появился бойфренд?

Все лето Евгению Медведеву сопровождают слухи о том, что она обзавелась романтическими отношениями. В бойфренды ей записали молодого певца Кристиана Костова. Пара на самом деле получилась бы занимательная. Финалисту первого детского «Голоса» 18 лет, как и Медведевой. На «Евровидении-2017» он, выступая от Болгарии, занял второе место. Женя же на Олимпиаде-2018 тоже была второй.

Женя с певцом Кристианом Костовым. Просто приятель или пару связывает нечто большее?Фото: twitter.com

Якобы ребята познакомились в мае на мероприятии, посвященном «Евровидению», и там завязались отношения. Ни Медведева, ни Костов никогда не комментировали эти сообщения. Но очевидцы уверяют, что видели их вдвоем в парке Горького.