СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-15T14:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Как живые

Шоу с амбициями Стивена Спилберга впервые покажут в Москве - динозавры оживут и пойдут в зал, как это уже было 14 августа на премьере обновленного шоу на арене "О2" в Лондоне. Палеонтологи помогли детально доработать размеры, кожу, оперение и поведение диназавров. Главная цель, которую преследовала команда – реалистичность. Теперь они один в один, как 250 млн лет назад.

Мы привыкли их рисовать в школьных альбомах, верить ученым, что они вообще существовали, но после посещения шоу уже не будет никаких сомнений. Особенно впечатляют размеры динозавров - 3, 4 и даже 11 метров в высоту.

- Как живые, - брались за головы зрители.

Когда такие существа подходят близко к трибунам, то хочется, чтобы барьеры были выше, а то вдруг они и, правда, живые? Видно же каждый клык. Речь, конечно же, о динозаврах-роботах, но их внешняя оболочка так реалистична, что в некоторых моментах дети с криками "а-а-а" перебегали с передних рядов на задние. А взрослые с интересом рассматривали стегозавра, брахиозавра и шептались, что было бы страшно встретить таких в реальности. Мало того, что они большие, передвигаются, так еще реалистично передают мимику и дико рычат.

- Мы пытались более шести лет привезти это уникальное шоу в Россию, но не получалось. Динозавры путешествовали по Европе и Америке, и в график никак не вписывалась Москва. Сложность заключалась и в том, что динозавры и вся аппаратура - это габаритный груз, доставить сложно и дорого. А ведь хотелось, если и показать это шоу, то полноценным. Важен звук, оформление, да, каждый болтик. Все оборудование специально доставят в Москву, – рассказал "Комсомольской правде" Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment. - Годы шли, шоу не угасало, даже получило доработку и наконец-то будет показано в Москве. И уже очень скоро динозавры даже будут "разгуливать" по центру столицы.

Из-за огромных размеров перевезти динозавров не получалось шесть летФото: Алиса ТИТКО

Битвы за выживание

Атмосферу со скалами и высокими деревьями создадут на отреставрированной ВТБ Арене.

- Выбрали именно эту арену, потому что было важно, сможет ли площадка выдержать 50 тонн оборудования с декорациями и 30 тонн динозавров, - рассказал Ильдар Бакеев.

Зрителям покажут жизнь динозавров - от появления из яйца до битв за выживание (прим.автора отрывать рога друг другу будут). Местность охватят лесные пожары, будут вспыхивать вулканы. В свое время палеонтологи помогали по крупицам собирать историю жизни динозавров для фильма компании ВВС "Прогулки с динозаврами". Эти же ценные данные расскажут во время шоу, поэтому зрители увидят не только развлекательный спектакль, но и узнают много научно-познавательной информации. Останется место и для юмора - например, поведение детеныша тираннозавра рекса вызывает смех в любом зале.

Шоу с амбициями Стивена Спилберга впервые покажут в МосквеФото: Алиса ТИТКО

Еще ближе к динозаврам

Именно детеныша тираннозавра рекса и пригласили на интервью в Лондоне с "Комсомольской правдой". Стоит сразу объяснить, что внутри маленьких (рост выше 2 метров) динозавров находятся актеры, а большими управляют дистанционно.

- Костюм на мне 40 кг, чтобы его носить нужны ежедневные тренировки в спортзале, - рассказывает актер Мэтт Олва.

- А вам внутри там что-то видно? - спрашиваю.

- Немного сбоку.

- А как же передвигаться? И вовремя рычать?

- Внутри есть еще компьютерная система с джостиком, который управляет движением глаз, поворотами головы.

- Вы один работаете в должности детеныша тираннозавра рекса в этом шоу?

- Нет. Есть еще актеры дублеры.

- Бывали ли падения, столкновения с другими динозаврами?

- Нет, баланс держим. Не знаю, как это было бы (смеется). Но подняться было бы непросто.

Но самые интересные подробности были впереди о том, как транспортировать этих гигантов в Москву.

- Проблем нет. Они не разбираются, но немного уменьшаются в размерах. Потом укладываются в фуры и вместе с оборудованием перевозятся в любой город, - рассказывает режиссер шоу Йен Уоллер.

Таких фур будет 21(!). Каждый двухтонный динозавр - это целая система управления: оператор управляет специальной моделью и эти действия интерпретируются компьютером, а затем по радиоволнам передаются роботам и заставляют их двигаться по сцене. А если что-то пойдет не так? Все под контролем - внизу пристроен скрытый автомобиль с реальным водителем-инженером внутри. Но даже, когда динозавры подходили вплотную к журналистам, то все равно было страшновато, хотя и все понимали, что это всего лишь роботы. Это нужно видеть.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ:

- шоу стоимостью 20 млн долларов создали по мотивам одноименного научно-популярного сериала телеканала Би-би-си (англ. – BBC);

- шоу в 2009 году было признано самым популярным немузыкальным шоу в мире;

- по статистике журнала Pollstar шоу продало больше билетов, чем группа Coldplay, Мадонна, Nickelback и Pink.

- в течение трех лет подряд "Прогулки с динозаврами" попадали в топ-5 рейтинга Pollstar Top Worldwide Tours вместе с группами U2, AC/DC, Coldplay, Брюсом Спрингстиным, Metallica и другими акулами шоу-бизнеса;

- шоу уже посмотрело более 9 миллионов зрителей в 250 городах по всему свету.

ГДЕ: ВТБ Арена. Ближайшие станции метро "Динамо", "Петровский парк".

КОГДА: с 29 мая по 2 июня 2019 года. Шоу длится 1 час 40 минут.

СТОИМОСТЬ: 1300-4000 рублей. Билеты появятся в продаже в сентябре 2018 года.

Сочные новости.