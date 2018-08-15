Росрыболовство планирует получить от введения квот на вылов краба 81,9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-15T16:22:03+03:00

При этом позиция самих краболовов по поводу изменения законодательных основ и сворачивании в связи с этим инвестпроектов не учитывается

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Людей, далеких от реалий в рыбной отрасли, этот прогноз, возможно, порадовал бы. Но не рыбаков. Это заявление вызвало в рядах Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) тревогу. По мнению ее участников, оно подтверждает намерение Росрыболовства изменить привычные правила и законодательные основы рыбопромышленной отрасли, что может обернуться просто катастрофой для целого сектора экономики страны.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что Федеральное агентство по рыболовству, которое обосновало перед Минсельхозом России экономическую эффективность введения аукционов на право добычи (вылова) крабов, не учло позицию объединений рыбохозяйственного комплекса, исследовательских институтов и экспертов. А направленные в Минсельхоз материалы содержат искаженную информацию о рентабельности промысла крабов и объёме необходимых инвестиций для строительства рыбопромыслового флота.

Представители отрасли не раз заявляли, что если будут введены аукционы, то инвестиции в отрасль сократятся в 10 раз: предприятиям придется выбирать – либо купить новое судно, построить рыбоперерабатывающий завод, либо аккумулировать все для участия в аукционе. Дело в том, что добыча краба рентабельнее добычи рыбы – 60% прибыли против 20%. И свои программы развития все рыболовные компании формируют, исходя из высокомаржинального крабового бизнеса.

Росрыболовство направило в Минфин России информацию о том, что «в 2019 году предполагается введение нового вида квоты исключительно на краба – аукционной квоты с инвестиционными обязательствами, который предусматривает выставление на аукцион высоколиквидных и особо востребованных долей квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяственном бассейнах».

Согласно расчётам Росрыболовства, «прогнозируемый объём поступлений по источнику доходов федерального бюджета «Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности» на 2019 год увеличится на 81 900 млн. рублей».

Готовность Росрыболовства уточнить прогноз поступления доходов в федеральный бюджет и представить официальный прогноз в Минфин означает, что Федеральное агентство по рыболовству желает заручиться поддержкой Минфина при проталкивании поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», устанавливающих новый вид квот – аукционные квоты с инвестиционными обязательствами.

Члены ВАРПЭ считают, что последовательные действия Федерального агентства по рыболовству направлены на ревизию законодательных основ рыбопромышленной отрасли, и отмечает нежелание Федерального агентства по рыболовству учитывать позицию объединений рыбохозяйственного комплекса. Поэтому Ассоциация продолжает подготовку Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса.