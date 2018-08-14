В Белом доме объяснили падение курса турецкой лиры на рынке

СЕГОДНЯ 03:42 2018-08-14T03:54:37+03:00

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Падение курса турецкой лиры стало последствием отхода Анкары от демократии. Такое мнение высказал экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Он не согласился с тем, что на устойчивость валюты Турции повлияли американские санкции и повышение экспортных пошлин.

«Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда не знаешь точно, что случится с экономикой дальше. Думаю, имеет место большая неопределенность», — сказал Хассетт .

По его словам, падение национальной валюты в цене на 40% говорит о том, что большинство фундаментальных показателей экономики в этой стране «не в порядке». Советник подчеркнул, что увеличение пошлин коснулось лишь стали и алюминия, а сталелитейная отрасль занимает очень небольшую часть в экономике Турции, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, турецкая лира стремительно падала последние дни, достигнув в понедельник рекордно низкой отметки в 6,79 лиры за доллар. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против его страны плетется заговор.