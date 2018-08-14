В Белом доме объяснили падение курса турецкой лиры на рынке
Падение курса турецкой лиры стало последствием отхода Анкары от демократии. Такое мнение высказал экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.
Он не согласился с тем, что на устойчивость валюты Турции повлияли американские санкции и повышение экспортных пошлин.
«Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда не знаешь точно, что случится с экономикой дальше. Думаю, имеет место большая неопределенность», — сказал Хассетт .
По его словам, падение национальной валюты в цене на 40% говорит о том, что большинство фундаментальных показателей экономики в этой стране «не в порядке». Советник подчеркнул, что увеличение пошлин коснулось лишь стали и алюминия, а сталелитейная отрасль занимает очень небольшую часть в экономике Турции, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, турецкая лира стремительно падала последние дни, достигнув в понедельник рекордно низкой отметки в 6,79 лиры за доллар. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против его страны плетется заговор.