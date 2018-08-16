Конец света назначили на 16 августа 2018 года

СЕГОДНЯ 01:50 2018-08-16T02:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В глобальной сети появилась очередная страшилка о грядущем конце света, который в этот раз назначили на 16 августа 2018 года – то есть, уже сегодня.

Конспирологи, эзотерики, уфологии и прочие «специалисты» уверяют, что причиной нынешнего «апокалипсиса» станет влияние зловещей планеты Нибиру (Planet X), которая приближается к Солнечной системе и должна принести землянам страшные беды. По другой версии, к Земле приближается комета «Невероятный Халк», размеры которой в два раза превышают размеры Юпитера.

Причем, как уверяют «люди знающие», представители мировой элиты уже готовятся, толстосумы начали прятаться в специально для этого приготовленных подземных бункерах.

Стоит отметить, что мы уже пережили не один «конец света», самый «громкий» из них – 21 декабря 2012 года. С тех пор апокалипсис и гибель всего живого предрекают регулярно. Так, ровно год назад нумеролог Дэвид Мид объявил, что конец света из-за планеты Нибиру непременно настанет осенью 2017 года, причем назначил сразу две даты – 23 сентября и 19 ноября.

К слову, ученые космического агентства NASA официально подтвердили существование «планеты-убийцы» Нибиру, однако при этом уточнили, что сей космический объект абсолютно безопасен, как для человечества, так и для планеты Земля.

А 23 апреля этого года предрекали Третью мировую войну, которая начнется с появлением смертоносной планеты Нибиру на небосводе и Антихриста на Земле.

Разумеется, человечеству и в этот раз нечего опасаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конец света 19 августа 2017 года: откуда взялся фейк о новом апокалипсисе

Уж сколько было концов света за последнее время, а не один так и не сбылся. И вот новая напасть. Ряд СМИ в сети распространили информацию о том, что якобы конспирологи назвали новую дату апокалипсиса и он грядет вот уже совсем скоро — 19 августа 2017 года.

Достаточно вбить в поисковик «все даты конца света», то получите огромный список запросов. Однако отсылки к предсказаниям и версиям конспирологов в этом случае выглядели настолько нарочитыми, что захотелось докопаться до истины, которая оказалась достаточно интересной. На этом примере удалось выяснить, как, иногда, возникает очередной такой «конец света» (подробности).