Экспедиция «КП» по Волге: Красный конь и первая любовь у мертвой реки

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-16T13:58:36+03:00

Хвалынск наши путешественники чуть не проскочили Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились на резиновой лодке по Волге и уже добрались до Хвалынска [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

См. начало

См. маршрут путешествия

Связаться с экспедицией можно по телефону +7 915 363-19-34: наш спецкор Дмитрий Стешин всегда на связи. Предпочтительнее использовать WhatsApp - так ваше сообщение точно не пройдет мимо

БОЛОТО СТЫДА

Это постыдно. Непростительно. Но Хвалынск мы чуть не проскочили. Не было на Хвалынск сил.

А все потому что чертово соотношение «число приключений в час» перестало радовать. Приключения задолбали!

Они нагло сползались к нам, как муравьи к колбасе.

Этой ночью, например, мы заблудились в темноте. И сквозь всполохи молний, не спорю - красиво подсвечивающих кромешную тьму, пытались вытащить лодки из тины.

Волга сильно больна. Обезображенная плотинами, и гидростанциями, отравленная стоками, забитая, гниющим на дне мусором, она давно сбита с биологического равновесия. Волга – здесь, по берегам, знают все – умирает. На ее поверхности колыхаются не острова, а материки водорослей, похожих на мириады зеленых веревок. Они опутывают винты, лодка на полном ходу застревает в зеленом киселе. Посреди Волги растут болота! И ты стоишь в этой дурнопахнущей святыне русской, и на тебя находит, черт возьми, такой стыд! Мы ж своими руками… За что ж мы тебя так, матушка…

Волга сильно больнаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И река тоже пожалела нас. Огонек в ночи выдал случайного рыбака, который показал место для стоянки, где мы и переночевали в палатках, у найденного Гусейновым «окаменевшего костра» (на фото)

Но утром Волга снова засердилась, заволновалась метровыми волнами. Ну и понеслось...

На городской пляж Хвалынска нас выбросило как каторжников, пиратов, ушедших от погони. И мы рухнули на песок, прямо среди загорающих аборигенов …

- К черту Хвалынск, - изрек капитан Стешин. - Ветер усиливается. Надо успеть в Балаково до темноты.

- К черту Хвалынск, – слабым голосом согласилась экспедиция.

На городской пляж Хвалынска наших путешественников выбросило как каторжников, пиратов, ушедших от погониФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но было поздно. Гусейнов увидел ЕЕ. И завороженно не отводил от НЕЕ глаз.

ОНА лежала посреди пляжа. ОНА была удивительна, прекрасна. ОНА была не от мира сего.

Это была книга Бальзака «Шагреновая кожа» в руках юной нимфы.

- Я вспомнил! Купание красного коня! – вскричал Гусейнов. - Здесь родился художник Петров-Водкин, тут его музей, тут культурная провинциальная столица! И вообще…

И с этим загадочным «вообще» юнга сбежал в Хвалынск…

К черту Хвалынск, - изрек капитан СтешинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПЕТРОВ-ВОДКИН — ЭТО МОЩНО

У Вити в Хвалынске было особое дело. Читатель «КП» из Канады Александр попросил передать привет его знакомой, некой Марии Николаевне.

Просьба казалась пустяковой. И Витя еще не знал, чем она обернется…

- Как это трогательно и грустно, - вздохнет потом растроганный и пораженный Гусейнов…

Но пока мы словно французские клошары брели по этому изысканному городу художников.

Символ русского символизма - Красный конь пасется в Хвалынске повсюду, освежая собой, огненным, темный от древности городок.

Книга Бальзака «Шагреновая кожа» в руках юной нимфыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я кстати будучи в художественных местах, вроде Хвалынска, Тарусы, Переделкино, всегда думал – почему именно здесь массово плодятся литераторы, живописцы, поэты? Почему не Воркута, не Челябинск, не Нижние Бишинды, наконец?

Почему именно здесь в маленьком 12-тысячном городке оказалось так много художников (кроме Кузьмы Петрова-Водкина здесь работали Орехова, Платонова, Радищев и другие). Да и от картины современного хвалынского художника Сергея Серова «Битва инвалидов» я долго не мог отойти.

Символ русского символизма - Красный конь пасется в Хвалынске повсюдуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Попробуйте представьте ее сюжет - в местном пансионате для ветеранов жили фронтовики, потерявшие ноги и получившие вместо них - дощечки с колесиками. И был у них обычай - в день пенсии они собирались у оврага и бились… на кулаках. Побежденные на дощечках скатывались в овраг… Картина яркая, тяжелая, картина боли…

Но почему все-таки Хвалынск?

- Вы, москвичи, не поймете, – пожала плечами сотрудник музея Петрова-Водкина Валентина Владимировна. - Вы люди из городов с прямой перспективой. А приехали в город с вертикальным измерением. Поняли?

- Угу, – согласился Гусейнов и завис. – А это как?

- Холмы образуют вокруг города сферу с обратной выпуклостью, – вздохнула Валентина Владимировна. - Поэтому сюда ездят для этюдов художники, но они (хранительница музея возвышенно задумалась) не рисуют, они ищут себя…

В музее Петрова-ВодкинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впрочем Петров-Водкин уникальную сферичность Хвалынска обнаружил очень просто. По нашему. Он упал.

- «Когда падал я наземь, - писал он, - предо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда не получал. Решив, что впечатление случайно, я попробовал снова проделать это же падение. Впечатление оставалось: я увидел землю, как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт...»

Судя по всему, автор «Красного коня» бился оземь долго, пока не увидел это:

«Самым головокружительным было то, что земля оказалась не горизонтальной и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене...»

Петров-Водкин и СтешинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И тут я решился на постыдный вопрос, который, уверен, мучает всех: «Что за странная фамилия Петров-Водкин?». И только после этого понял – хорошие тут места, заповедные…

Прадед художника был известным разбойником. А дед - сапожник Петр - известным на весь Хвалынск пьяницей, от чего его прозвали Водкиным (в итоге детей Петра звали то Петровыми, то Водкиными, так и закрепилась двойная фамилия). Однажды Петр Водкин зарезал собственную жену и сам умер. А его сын, отец живописца, после такой трагедии стал единственным сапожником в Хвалынске, в рот не бравшим водки.

- Ну и генетика! – поражаюсь.

- Мощная! – соглашается хранительница. - Только с такой генетикой и могут быть настоящие художники.

В этом маленьком 12-тысячном городке оказалось так много художниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РОДИНА ВОЛОДИНА

Дальше больше. Оказывается и соседнее село Алексеевка не подкачало – это родина спикера Госдумы Вячеслава Володина. Здесь же похоронен его отец…

И в этом смысле Хвалынску повезло - Володин помогает землякам. Благодаря ему, например, ремонтируется музей… Но Хвалынск, вероятно, как и положено интеллигентскому городку, ворчлив.

Проблемы здесь типовые. Российские. 80% населения – пенсионеры. Молодежь в поисках работы бежит из города.

- Я вспоминаю свою молодость, – рассказывала нам пенсионерка Лидия Николаевна в местном парке, - Вокруг города сады. Работал завод марочных вин из малины, смородины, рябины. Птицефабрика, машиностроительный завод...

- Неужели ничего не осталось? – спрашиваю без особой надежды.

- Ничего…

Но тут я вспоминаю про туризм…

80% населения – пенсионеры. Молодежь в поисках работы бежит из городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сезонная работа, – отмахиваются местные. - И платят копейки. Раньше работали советские здравницы, людей возили в наши музеи автобусами. Но отдали все в частные руки, бизнесмены как пауки – выкачали советское наследство...

То же самое произошло и с доставшимися от Советов туристическими теплоходами. Латанные-перелатанные они уже не могут пройти техпроверку. Их все меньше.

- Вы же, путешественники, видите – Волга мертвая. – сказала нам на прощанье смотрительница музея, - Иногда призраком по ней проходит теплоход (6 штук за год), и он проплывает мимо Хвалынска – потому что битву за туриста выиграли другие города. Например, Мышкин. А мы со своей историей на обочине. И еще (отводит взгляд) Я покупаю местную газету «Звезду» только из-за маленькой еженедельной заметочки в верхнем углу. Статистика за неделю. Обычно читаю: убыло - 14 человек, родился – 1.

Битву за туриста выиграли другие городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРИВЕТ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ

В местной аптеке, куда Гусейнов пришел передавать привет от канадца, начался переполох. (спешу заметить - имена в этой щепетильной истории изменены). Саму Марию Николаевну мы так и не увидели (была не ее смена) и подружки-коллеги начали звонить ей домой.

И шептать в трубку: «Да-да, тот самый…»

Мы сразу почувствовали – что-то не так. Женщины явно смущены.

- Пусть приезжает сюда! – решительно сказала одна из них. И густо покраснела.

- Ни в коем случае! – закричала другая. - Пусть все останется как было…

Гусейнов непонимающе топтался.

Тихая провинцияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Первая любовь, - объяснила та, что за приезд канадца, и вздохнула. - Столько лет прошло, а видите как…

30 лет прошло. 30... Ушел парень в армию. А после оказался в Канаде.

И когда мы выходили из аптеки, за нашими спинами разгорался хрестоматийный, взлелеянный великой русской литературой, спор:

- Не надо! У них устоялось все. Жизнь состоялась! Зачем бередить? – говорила одна.

- А как же счастье? – шептала другая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664580" frameborder="0"></iframe> Журналисты на Волге: Хвалынск.Виктор ГУСЕЙНОВ

Продолжение в следующем номере КП и на сайте kp.ru

А экспедиция отправляется дальшеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Как связаться с экспедицией

Хотите подсказать ребятам интересные маршруты? Или, может быть, позвать корреспондентов "КП" в гости? Связаться с экспедицией можно по телефону: +7 915 363-19-34. Мы ждем ваших историй!