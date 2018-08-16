2018-08-16T17:57:02+03:00
В мире

Военные эксперты из США: Героизм народа, бескрайние просторы и климат делают Россию непобедимой!

Американский специализированный военный портал назвал страны, которые невозможно завоевать
Мария БЕРК
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Американские военные эксперты: "Российский народ воспитан на рассказах о Великой Отечественной войне, о подвигах дедов и прадедов и будет готов уничтожить все на своем пути - лишь бы не отдать страну противнику".Американские военные эксперты: "Российский народ воспитан на рассказах о Великой Отечественной войне, о подвигах дедов и прадедов и будет готов уничтожить все на своем пути - лишь бы не отдать страну противнику".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты сетевого издания We are the Mighty (с английского - «Мы самые сильные») уверены, что в мире существует лишь пять государств, против которых бессмысленно вести боевые действия. Это, конечно же, сами США, ну а следом идут Россия, Китай, Индия и Афганистан.

Россия страшна не только армией, но и суровой зимой. Авторы статьи вспоминают словосочетание «Генерал Мороз», появившееся во время войны с Наполеоном. В 1812 году французы, отступая от Москвы, на себе испытали всю суровость русской зимы.

Но тяжелый климат - не самое страшное. Любого захватчика ждут бескрайние русские просторы. Целых 11 часовых поясов! Чтобы контролировать такую территорию, захватчику потребуются немыслимые военные ресурсы.

Но если кто-то все-таки и решится вторгнуться в Россию, то столкнется с еще одним фактором: легендарным героизмом русских людей. Американские военные эксперты так и пишут: российский народ воспитан на рассказах о Великой Отечественной войне, о подвигах дедов и прадедов и будет готов уничтожить все на своем пути - лишь бы не отдать страну противнику.

Не стоит забывать и о странах-соседях России. По мнению экспертов, они до сих пор лояльно относятся к России (даже украинцы!) и возьмутся за оружие, чтобы выступить на стороне Москвы.

Почему непобедимы США - эксперты обьясняют просто. Помимо того, что у Штатов сейчас самые современные вооруженные силы, простые американцы - сильны духом независимости и при этом хорошо вооружены (благодаря свободной продаже пистолетов и автоматов). В случае интервенции на территорию Америки граждане смогут легко организоваться в боевые отряды сопротивления. А партизанов, как мы знаем по истори Великой отечественной войны, победить невозможно.

Афганистан непобедим из-за сложного географического рельефа, тяжелого жаркого климата, многонационального населения, которое крайне сложно подчинить (история многлетних вонй, которые там вели англичане, а потом СССР - все это потдтверждает). Авторы исследования называют Афганистан «кладбищем империй».

Китай опасен для захватчиков своим миллиардным населением, развитой экономикой, умением быстро перенимать новые технологии.

Трудности с завоеванием Индии связаны с климатическими и географическими особенностями, многомиллионной армией, а также очень развитыми военно-морским силами стратегией.

- Я не делал бы из этого рейтинга каких-либо выводов о том, что Америка решила стать миролюбывым государством, - комментирует политолог Николай Стариков. - США постоянно на кого-то нападают, но делают это против тех, кто не может ответить. А здесь рейтинг тех, кто готов дать сдачи. Что касается России, то аналитики приводят банальные, очевидные аргументы. Наполеон и Гитлер не дадут им соврать. В Афганистане американские войска жуе более 10 лет - но ничего они там не добились и до сих пор не могут контролировать территорию кроме своих баз. Индия и Китай - крупнейшие по экономическому и военному потенциалу государства. Кто же с ними воевать-то будет?

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