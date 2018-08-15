США готовятся к войне в космосе: Трамп подписал самый большой в истории военный бюджет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T21:50:56+03:00

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13 августа Дональд Трамп с помпой, как и положено бывшему шоумену, в торжественной обстановке подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год и объявил: это самый большой военный бюджет в истории страны - $716 млрд. против $696 млрд. в прошлом году.

- Мы заменим стареющие танки, самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями, которые когда-либо разрабатывались. И надеюсь, что мы будем настолько сильны, что нам никогда не придется их использовать. Но если мы когда-нибудь будем - ни у кого не будет шансов. Поэтому мы с гордостью подтверждаем наследие Америки по лидерству в космосе. Наши зарубежные соперники и противники уже начали милитаризацию в космосе, разрабатывая новые технологии, чтобы парализовать важнейшие технологии и ослеплять спутники. Очень скоро мы их догоним, - пообещал Трамп.

Примечательно, что назван документ из тысячи с лишним страниц в честь главного русофоба Америки - сенатора Джона Маккейна.

- В этом году оборонный бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему набору вызовов. Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем, - поблагодарил законодатель.

- Не припомню, чтобы законопроекты в США назывались в честь какого-то политика. При этом я понимаю, с чем это связано. Маккейн - американский герой. Он был в плену во время войны во Вьетнаме. Он патриот и сегодня возглавляет сенатский комитет по вооруженным силам, - пояснил «КП» политолог-американист, профессор ВШЭ Александр Домрин.

Динамика роста военных расходов в США в последние годы.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ПРИНЯЛИ

2019 финансовый год начнется с 1 октября 2018 года. Численность сухопутных войск, ВМС, ВВС увеличится на 15 600 человек, а денежное довольствие - на 2,6% (это самое большое повышение зарплат за последние 9 лет).

$40 млрд. потратят на обновление ВВС, $65 млн. - на новые ядерные боеголовки для ракет на подлодках. Профинансируют создание 13 боевых кораблей, 135 танков М-1 «Абрамс» и 77 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Будет создано отдельное космическое командование США. Агентство противоракетной обороны США уже в ближайшее время начнет работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» планируют завершить к концу 2022 года. Что касается перехватчиков, то они могут быть развернуты позднее.

На военную помощь Украине заложено $250 млн. (против нынешних 200 миллионов). Это включает летальные вооружения оборонного характера.

ОТ ЧЕГО ОТКАЗАЛИСЬ

1) США замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Он действует с 2002 года и позволяет участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях. Штаты заявляют, что якобы с 2004 года фиксируют нарушение Россией условий договора. МИД РФ называет обвинения голословными.

2) Документ продлил запрет на сотрудничество Пентагона с Министерством обороны России. Но на канал связи между военными для предотвращения инцидентов в Сирии он не распространяется.

В понедельник 13 августа Дональд Трамп подписал самый большой военный бюджет в истории США.Фото: REUTERS

ЧЕГО ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ

- Это подтверждение заявки США на глобальное лидерство. Американцы стремятся противостоять в первую очередь нам и Китаю. Чтобы обогнать Москву в плане вооружений и не дать Пекину стать экономикой номер один в мире. Армия будет в руках Трампа своего рода битой, с помощью которой он будет пугать союзников и добиваться своих экономических интересов, - поделился мнением с «КП» главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Что же касается космического командования США, то тут ничего нового нет. Американцы давно хотят взять космос. Думаю, что в ближайшие 10 - 15 лет им удастся создать мощное космическое оружие. Речь идет об ударных космических системах на низких и геостационарных орбитах. Таким образом, действовать в космосе можно будет только с разрешения США. Это повод для России продумать военно-технический ответ.

ЧЕМ ОТВЕТИМ МЫ

Наши траты на оборонку, конечно, несопоставимы с американскими. Тем более что в последние годы Россия постоянно урезает военный бюджет. Так, в 2018 году он составил 46 миллиардов долларов (в 2017-м было потрачено на 20 миллиардов больше). А в ближайшие три года Россия выделит на нацоборону 6,8 триллиона рублей - это около 90 миллиардов долларов. В Минфине пообещали, что больше сокращать дотации не станут, и в 2019 году расходы на армию увеличатся на 27 миллиардов рублей, а в 2020 году - на 9 миллиардов.

- Не стоит думать, что чрезмерно раздутый военный бюджет США делает их намного сильнее нас, - говорит военный эксперт Игорь Коротченко. - Нам не надо содержать многочисленные базы за рубежом. Нам не надо держать в страхе весь мир. Мы не жандармы. Россия всего лишь обеспечивает военный паритет и собственную безопасность. В этом плане и за меньшие деньги можно быть не менее эффективными. К тому же у нас уже стоит на боевом дежурстве гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Серийно поставляется гиперзвуковой комплекс «Авангард» - оружие стратегического назначения. На подходе завершение испытаний подводного ядерного беспилотника «Посейдон» с ядерным зарядом повышенной мощности. Наконец, идут испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой неограниченной дальности полета. Это оружие будет гарантировать стратегический паритет на ближайшие лет 20.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пробирки кончились

Дмитрий СМИРНОВ

Для новых санкций к России уже не нужны даже надуманные предлоги

Все это, конечно, очень веселые шутки про "поутру они проснулись и спустя три месяца решили повторить санкции за Скрипалей". Но больше всего в этой истории впечатляет не появление каких-то новых мер к России, а то, что Вашингтон даже не стал по этому поводу выдумывать новые «хайли лайкли». А решил, что вполне сойдут и старые. (подробности)