Прогноз работы: машинист экскаватора

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-16T18:21:49+03:00

Управление такой сложной машиной, как экскаватор, требует соответствующих навыков и права управления такого рода механизмами

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Интерес работодателей устойчиво растет к техническим профессиям, развитие строительной отрасли должно удовлетворяться качественными кадрами.

Машинисты экскаваторов обычно имеют стабильную и высокую заработную плату, условия труда значительно отличаются от тех, которые были 10–15 лет назад. Дело в том, что парк экскаваторов изменился за счет использования современных землеройных и многофункциональных машин, имеющих комфортные условия для своего оператора. Управление имеет простую интуитивно понятную архитектуру, в кабине установлены кондиционер и обогреватель, удобные сиденья и масса электроники, упрощающей выполнение задачи.

Высокая загруженность сохраняется, несмотря на сезонность, внимание стоит обратить и на развитие компаний, предоставляющих услуги по аренде экскаватора. Доверить дорогостоящую машину работодатели могут только ответственным кадрам, умеющим выполнять правила трудовой дисциплины, которые тщательны в отношении к безопасности окружающих и собственной. Удостоверение экскаваторщика, оно же удостоверение тракториста-машиниста, может стать гарантией обеспеченной жизни, интересной работы и перспектив развития.

Настоящая мужская профессия сопряжена с порой тяжелыми физическими нагрузками, требованиями к продолжительной концентрации внимания на процессе, риском здоровью. Те, кто считает, что работа на экскаваторе ничем не отличается, например, от работы на грузовом автомобиле или даже тракторе, глубоко ошибаются. Профессиональный машинист экскаватора должен знать основы землеройного дела, уметь эффективно использовать технику, следить за ее работоспособностью, проводить мероприятия по диагностике и техническому обслуживанию.

Развитие машиностроения принесло некое разнообразие в работу экскаваторщика, позволяя выполнять более широкие комплексы задач за счет установки дополнительных устройств. Экскаватор может забивать сваи, дробить камни, рыть и грузить, ровнять плоскость грунта и даже демонтировать различные конструкции. Размеры экскаватора тоже могут отличаться, некоторые ковши способны за один подход транспортировать несколько тонн грунта, поэтому экскаваторщик, как специалист высокой квалификации, должен без проблем уметь управлять различными марками и типами машин.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ – 66 000

Минимальная предлагаемая работодателями зарплата – 40 600 рублей.

Максимальная – 516 100 рублей.

Лучшие работодатели:

АО «Краснодаргазстрой»

локация: Краснодар

сайт: http://www.gazstroy.com/

телефон: +7 (861) 297 31 01

Компания «Краснодаргазстрой» – один из безусловных лидеров среди строительных предприятий, прокладывающих дорогу «голубому топливу». Вот уже 37 лет специалисты краснодарского предприятия возводят компрессорные станции и протягивают нити магистральных газопроводов по всей России и за ее пределами, делая российский газ доступным для каждого.

По точкам на карте, отмечающим места работы специалистов Краснодаргазстроя, можно смело изучать мировую географию. Нами построены и введены в эксплуатацию объекты в самых различных регионах России, странах СНГ, а также в Алжире, Иране, Ираке, Ливии, Финляндии и на Кубе.

Выполнены десятки масштабных и стратегически важных для страны проектов. При нашем участии построены крупнейшие транснациональные газопроводы: «Уренгой – Помары – Ужгород», «Ямал – Европа», «Россия – Турция», «Северо-Европейский газопровод», «Грязовец – Выборг», олимпийский газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи», система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок», КС «Ивановская», КС «Шахтинская», КС «Грязовецкая» и многие другие значимые для нашей страны объекты.

Контроль качества работ ОАО «Краснодаргазстрой» на всех этапах полного строительно-монтажного цикла носит постоянный, приоритетный и целенаправленный характер, нашедший свое отражение в негласном девизе компании: «Качество – наш закон!». С 2001 года на предприятии внедрена и успешно функционирует интегрированная система менеджмента качества, соответствующая самым высоким международным стандартам – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800.

Равняться на лучших, сотрудничать с лучшими – наш сознательный выбор. Именно поэтому с 2008 года мы – часть большой семьи группы компаний СГМ. Реализуя крупнейшие национальные проекты, мы по праву гордимся своим вкладом в жизнь огромной страны!

ЗАО «Компания МТА»

локация: Сургут

сайт: http://mtacompany.ru/

телефон: +7 (3462) 55 09 72

Компания МТА, являющаяся одной из самых крупных компаний российской гидромеханизации, входит в рейтинг 150 ведущих строительных организаций нашей страны.

Компания МТА сегодня – это 20 лет успешной работы на строительном рынке в экстремальных климатических условиях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа, мощная материально-ресурсная база, наследие 70-летнего опыта компании «Трансгидромеханизация», а также ведущие позиции в окружных саморегулируемых организациях.

Компания МТА выполняет весь комплекс гидромеханизированных работ, начиная от изысканий карьеров, проектирования и согласования, производства гидромеханизированных работ и заканчивая рекультивацией карьеров.

Мы предлагаем сотрудничество в следующих направлениях:

• добыча нерудных материалов с разделением по фракциям;

• создание резервов грунта в штабель;

• выполнение инженерных работ по строительству авто- и железных дорог, дамб, мостовых переходов, объектов промышленного и гражданского строительства;

• обустройство нефтегазовых месторождений: строительство внутрипромысловых дорог, площадок для бурения скважин, возведение таких транспортных коммуникаций, как нефте-, газо- и трубопроводы;

• строительство судоходных и ирригационных каналов, искусственных водохранилищ, причалов, а также дноуглубительные работы;

• берегоукрепление – создание берегозащитных сооружений и намыв берегов;

• намыв: территорий, грунта, кустовых площадок, площадей под строительство.

ООО «НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙ»

локация: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск

сайт: http://2n2s.ru

телефон: +7 (3496) 34 32 40

ООО «ННСС» выполняет работы по круглогодичному содержанию дорог и зимних проездов и подготовительные работы к бурению в интересах ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз»; Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть – ННГ».

В 2000 – 2009 годах Общество, кроме того, выполняло подготовительные работы к бурению и оказывало услуги по содержанию дорог и зимних проездов на Западно-Крапивинском месторождении в Омской области, на Урманском месторождении в Томской области, в Чукотском и Ханты-Мансийском автономном округах. В 2010–2012 годах ООО «ННСС» оказывало услуги по отсыпке кустовых оснований, строительству и содержанию автодорог на Самбургском месторождении для нужд ОАО «Арктическая газовая компания». С начала 2012 года ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой» выиграло тендер и выполняло работы по инженерной подготовке площадок и строительству автодорог на месторождениях Р. Требса и А. Титова для нужд ООО «Башнефть-Полюс».

ООО «ННСС» является постоянным участником тендерных процедур для нужд ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз», Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть – ННГ», ОАО «Арктическая газовая компания», ПАО «Роснефть», АО «Роспан Интернешнл»; АО «АчимГаз» и других заказчиков.

За период с 1981 г. по настоящее время предприятием переработано более 250 млн. м3 грунта.

ООО «ННСС» обладает Заключением ООО «Газмпромгазнадзор» об организационно-технической готовности организации к ведению работ по устройству и ремонту вдоль трассовых проездов и автодорог, по обустройству площадок добывающих скважин, разработке карьеров и заготовке минерального грунта, по водопонижению и организации поверхностного стока и водоотвода, по устройству сооружений переходов через различные искусственные и естественные препятствия (автомобильные, железные дороги и т. д.), а также к ведению земляных работ (в том числе механизированной разработки грунта, механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов). ООО «ННСС» состоит в Некоммерческом партнерстве «Региональное Объединение Строительных Организаций» (Свидетельство № 1956.01-2014-8905025084-С-243 от 20.03.2014). ООО «ННСС» сертифицировано на соответствие ISO 9001: 2008 NQA – строительство подъездных путей и кустовых оснований, отсыпка площадочных оснований; строительство, обслуживание и ремонт автомобильных дорог; производство асфальтобетонной смеси.

АО «ТАЛСПЕЦСТРОЙ»

локация: Тюменская область, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань

сайт: http://talspecstroi.ru/

телефон: +7 (34672) 2 07 29

ООО «Талспецстрой» – подрядная строительная организация, основной компетенцией которой является выполнение комплекса инженерно-подготовительных работ по обустройству объектов топливно-энергетического комплекса.

В рамках своей деятельности компания выполняет следующие виды работ:

• оказание услуг генподряда;

• создание площадочных сооружений;

• строительство кустовых оснований;

• строительство дорог и мостовых переходов;

• разработка сухоройных карьеров;

• гидронамыв грунта;

• заготовка и вырубка леса;

• строительство лежневых дорог и вдоль трассовых проездов (в т. ч. грунтовых модулей);

• строительная механизация;

• строительство трубопроводов и инженерных сетей;

• подготовка инженерно-проектной документации.

ООО «Талспецстрой» – стабильная компания, присутствующая на строительном рынке с 1999 года. Главный офис базируется в городе Нягань. Имеются обособленные структурные подразделения в других регионах. Предприятие является членом некоммерческого партнерства по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой».

ООО СА «Золото Ыныкчана»

локация: Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Солнечный

сайт: http://www.oaosazy.ru

телефон: +7 (411 40) 2 16 57

Общество с ограниченной ответственностью старательская артель «Золото Ыныкчана» создана в 1992 г. на базе карьера Ыныкчан, комбината «Джугджурзолото» и ведет разработку месторождения россыпного золота р. Аллах-Юнь открытым способом.

Административным центром старательской артели «Золото Ыныкчана» является п. Солнечный Усть-Майского района Республики Саха (Якутия). Здесь расположено управление, механические мастерские старательской артели. С ближайшими поселками п. Солнечный связан круглогодичной автодорогой. Ближайшими железнодорожными станциями являются ст. Беркакит Амурской ж.д. (1184 км.) и ст. Лена (Усть-Кут) Восточно-Сибирской ж.д. (3260 км). Все грузоперевозки из Беркакита и от ст. Лена осуществляется по р. Алдан до п. Эльдикан, затем по автодороге. В зимнее время действуют автозимники.

Все предприятия и поселки снабжаются электроэнергией от АЭЛС-03 «Северное сияние», расположенной в п. Эльдикан. Основным видом топлива является уголь, добываемый на месторождении «Джебарики-Хая», удаленном от п. Солнечный на 500 км. Климат района резко континентальный, с сухой продолжительной зимой. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет –12 градусов.

Предприятие обеспечивает общежитием (койка-место), квартиры в порядке очереди, на каждом производственном участке имеются столовые с двухразовым питанием (обед – ужин), питание и проживание за счет работника. Проезд к месту работы за счет работодателя, спецодежда согласно нормам Трудового законодательства РФ. Обязателен стаж по специальности не менее 1 года.

Предприятие работает сезон 6–8 месяцев, вахтовый метод в артели не практикуется из-за отдаленности региона и отсутствия транспортного сообщения (только авиа).