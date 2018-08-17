20 лет дефолту в России: «Тогда у меня появились первые седые волосы» и другие воспоминания

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T01:34:51+03:00

17 августа - 20 лет дефолту в России, экономисты рассказали, что с ними случилось в далеком 1998-м году в этот день

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Дефолту - ровно 20 лет. Юбилей одного из самых серьезных кризисов в истории российской экономики. Это сейчас его принято считать «оздоровительным». Мол, после шока и резкой девальвации страна опустилась на дно, но быстро отпрыгнула. А следующие 10 лет стали временем безудержного роста и «тучными годами». Но тогда все воспринималось куда прозаичнее. Работы не было, бизнес загибался, сбережения таяли на глазах. «Комсомолка» попросила известных экономистов рассказать, что с ними случилось ровно 20 лет назад.

Павел Сигал, первый вице-президент ОПОРЫ России:

- Ситуация была страшная. Заработанные в бизнесе деньги я тогда вложил в ГКО. Там было где-то 60 тысяч долларов. Эти сбережения из-за дефолта я потерял. Но выиграл в другом. Я тогда был директором большой трикотажной фабрики. Она находилась в ужасном состоянии. С 1996 года я буквально бился и искал заказы. Доллар тогда стоил шесть рублей, а себестоимость сорочки была девять рублей, то есть полтора доллара. Мы вели переговоры с зарубежными заказчиками. Они нам сказали: если за доллар сможете пошить, то будем сотрудничать. Для нас это было невозможно. Заказ был на грани срыва. А потом дефолт и рост курса доллара втрое - до 20 рублей. И вдруг изделия, которые я мог шить, стали прибыльными. Мы оформили сделку. До 2002 года я успешно им отгружал товар. В общей сложности пошили 800 тысяч изделий и экспортировали их в Англию и Германию. Это были сорочки, блузки, платья, юбки. Знакомые даже видели, как их продавали в одном из лондонских бутиков. Ну а потом рубль снова стал укрепляться и экспорт перестал быть выгодным.

Сергей Хестанов, экономист:

- Не буду говорить почему, но август 98-го мне запомнится навсегда. Тогда у меня появились первые седые волосы. Тем не менее этот опыт пригодился ровно через 10 лет и позволил избежать больших потерь в 2008 году.

Владимир, бизнесмен, слушатель радио «КП»:

- Я был молодой предприниматель, дерзкий и отчаянный. У меня был импортный товар. Когда доллар скакнул, ну ладно, думаю, стоил у меня товар три рубля, а стал стоить шесть - ничего страшного. Переписал ценники. Сижу, жду, а покупатели не идут. Пришлось снизить цены и распродать товар хоть по какой-то цене. В итоге залез в долги, весь бизнес пришлось продать и постепенно восстанавливать статус-кво в течение пяти-шести лет. Я для себя какой вывод сделал - нельзя верить ни одному слову правительства, а деньги хранить в разных валютах. Была бы у меня тогда заначка, все могло быть иначе.

ОПРОС «КП"

А чем вам запомнился август 1998 года? Делитесь собственными историями в комментариях.

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