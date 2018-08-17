Дефолт 1998 года в России: какие уроки мы извлекли из финансовой катастрофы 20-летней давности

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T01:34:00+03:00

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Немного странный юбилей: 17 августа 1998 года правительство младореформаторов выбросило белый флаг. Реформировать запущенную экономику страны не получилось. Пришлось объявлять дефолт. «Комсомолка» вместе с экспертами проанализировала, какие выводы мы сделали из катастрофы 20-летней давности и не повторится ли эта ситуация вновь.

Урок № 1

Резервы должны быть!

В 90-е годы бюджет России был в ужасном состоянии. Денег не было совсем. Зарплаты и пенсии платились мизерные. Бизнес работал вчерную. До казны доходили крохи, которые распределялись между миллионами бюджетников. На другом полюсе жировали олигархи и «малиновые» пиджаки местных разливов. Нефть колебалась на уровне $10 - 15 за баррель. Отсутствие заначки стало фатальным фактором. Покрывать расходы бюджета было нечем. Больше таких ошибок решили не допускать. Как только сырьевые цены пошли вверх, мы завели Резервный фонд по образу и подобию Норвегии.

- Только за это Кудрину можно поставить памятник, - говорит Борис Надеждин, который в то время был помощником премьера Кириенко.

Как считают эксперты, это нас спасло в последующие кризисы.

- Современная экономическая наука не может дать прогноз цены на нефть. Поэтому нужно принять за аксиому, что колебания будут всегда. И пока наша экономика привязана к ценам на нефть, подушка безопасности нужна, - говорит экономист Сергей Хестанов.

Резервный фонд у нас уже исчерпан. Но Фонд национального благосостояния функционирует и даже пополняется. Сейчас там лежит пять триллионов рублей. В Минфине планируют через несколько лет удвоить эту заначку.

Урок № 2

Сильный рубль - не всегда хорошо

В американских учебниках «Экономикс», которые в 90-е годы стали появляться в России, помимо невидимой руки рынка, баланса спроса и предложения, был тезис «сильная валюта - сильная экономика». Вот курс и держали до последнего.

- Дефолт 98 года произошел из-за комбинации двух факторов: низкая цена на нефть и упорное желание тогдашних властей удерживать курс рубля. Когда ресурсы иссякли, произошел дефолт, - говорит Сергей Хестанов. - Если бы тогда рубль заранее отпустили, мы бы не увидели таких скачков валютного курса. У нас бы в принципе не было дефолта. А экономика России пошла бы по другому пути.

По словам экономиста, плавающий валютный курс - лучшая гарантия от дефолта. Это доказали недавние кризисы. Правда, побочных последствий у такой политики предостаточно.

- В этом случае может расти инфляция, когда дорожают импортные товары. Но это все же меньшее зло, чем дефолт, - уверен Хестанов.

При этом девальвация теперь уже не играет такой оздоровительной роли, как раньше. Балансирует бюджет, но не более того. Ждать резкого роста экономики, как это было в конце 90-х, от падения курса рубля не стоит.

Впрочем, и резкую девальвацию сейчас не допустят. ЦБ всегда может воздействовать на рынок, если спекулянты начнут бушевать и это станет риском для финансовой стабильности. Для этого есть международные резервы. В них накоплено $460 млрд.

В 1998 году, чтобы выжить, люди торговали кто чем мог. На фото на заднем плане: спекулянт втридорога меняет рубли на валюту - такую картину можно было увидеть сплошь и рядом. Фото: Антон ДЕНИСОВ/Фотохроника ТАСС

Урок № 3

Жить в долг плохо

Причиной дефолта стала пирамида государственных краткосрочных обязательств (ГКО). Мы брали новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми. Как и любой пирамиде, этой тоже было суждено рухнуть.

После дефолта Международный валютный фонд (МВФ) предоставил нам стабилизирующий кредит. И его мы отдавали еще долгие годы. Выплаты МВФ были безоговорочным приоритетом. Высокая цена на нефть помогла отдать долги досрочно. Вновь на внешние рынки Россия вышла только несколько лет назад. Сейчас размер внешнего госдолга минимальный - 15% ВВП. Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет 100%.

Урок № 4

Налоги нужно снижать, а не поднимать

Этот урок напрямую не связан с дефолтом, но связан с его последствиями. Правительство Евгения Примакова выполнило свою антикризисную задачу. В 2000 году на смену пришла либеральная команда. Она сделала главное - вывела страну из тени с помощью плоского подоходного налога в 13%. Этим достижением до сих пор гордятся чиновники финансового блока. Поэтому и не хотят вводить прогрессивную шкалу, которую давно требует население.

При этом увидеть аналогии с сегодняшним днем власти почему-то не хотят. Чтобы добиться экономического роста тогда, бизнес нужно было стимулировать. Причем не только девальвацией. Вот и ввели облегчение в виде плоской шкалы. Сейчас нужно сделать то же самое. Но мы действуем ровно наоборот. Налоговая нагрузка на предпринимателей только растет. Урок не выучен.

- Нужно создать условия, чтобы бизнесу было выгодно вкладывать деньги, чтобы правила игры не менялись так часто. А то сначала обещают, что налоги не будут поднимать, а потом вводят кучу других платежей и повышают НДС с 18 до 20%, - сетует Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ России».

Экономика России тогда и сейчас

Урок № 5

Нет смысла готовиться к прошлой войне

Главная проблема финансовых властей - в том, что они живут вчерашним днем. Хотя стоило бы думать наперед. Например, над тем, как стимулировать рост бизнеса, а не как «надоить» как можно больше с пока еще действующих компаний.

- История никогда не повторяется одинаково. В условиях нынешних нефтяных цен не будет такого дефолта, но это не исключает других неприятных последствий, - говорит доктор экономических наук Оксана Дмитриева (она была социальным министром в 1998 году). - К примеру, большая ошибка в том, что мы до сих пор держим сбережения в низкодоходных гособлигациях других стран и не вкладываем в развитие своей страны.

В 1999 году для спасения предприятий Центробанк выдавал прямые кредиты. Экономику завалили деньгами. И это помогло. Об этом уроке нынешнее правительство и ЦБ предпочли забыть.

Сейчас мы, наоборот, ограничиваем денежную массу, ставя главной целью снижение инфляции, а не экономический рост. Если в 1998 году правительство и Госдума не решались урезать расходы бюджета, чтобы не брать деньги в долг, то сейчас ни у кого не хватает смелости понизить налоги и ставки по кредитам. Такая консервативная политика, конечно, помогает избежать кризиса, но и о прорыве в экономике, который обещал президент, в этих условиях можно точно забыть.

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