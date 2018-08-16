Когда говорят, что папа Чебурашки - Успенский, забывают, что нарисовал его Леонид Шварцман

СЕГОДНЯ 20:45 2018-08-16T21:29:23+03:00

Эдуард Успенский - автор более 70 сказочных повестей, в числе которых цикл произведений о Крокодиле Гене и Чебурашке, а также рассказы о Простоквашино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эдуард Успенский был очень плодовитым писателем и деловым человеком. О его спорах за свои авторские права не слышал только ленивый. Успенский - это Юрий Антонов, только от литературы. Оба - классики. Оба отстаивали свои права (а Юрий Михайлович успешно продолжает) всеми способами и средствами. У Эдуарда Николаевича осталось несколько домов, квартир. Но главное, что детский писатель оставил после себя - его литературное наследие и права на кино- и музыкальные произведения. Напомним, Эдуард Успенский автор более 70 сказочных повестей, в числе которых цикл произведений о Крокодиле Гене и Чебурашке, а также рассказы о Простоквашино, 10 пьес, около 60 сценариев, два фильма и телесериал. Как сообщили «Комсомольской правде» в Российском авторском обществе, согласно данным реестра произведений российских правообладателей, Эдуарду Николаевичу принадлежат авторские права на текст и музыку 415 произведений. Среди прочего, и права на образ Чебурашки.

В 2002 году писатель подписал соглашения об отчислениях с производителями молочной продукции «Простоквашино». В одном из интервью он говорил, что только на проценты от продажи мороженого этого бренда он купил загородный дом. Но незадолго до смерти, Успенский и киностудия «Союзмультфильм» заключили соглашение. Он предоставил киностудии право не только на использование его оригинальных сценариев к трем популярным с советских времен мультфильмов, но и исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями героев и наименованием «Простоквашино». По условиям сделки, выдача лицензий на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам будет происходить через «Союзмульфильм», который обязался выплачивать автору роялти от получаемых доходов. Теперь эти деньги будут получать наследники Эдуарда Николаевича.

Что же из себя представляет творческое наследие Эдуарда Успенского? Можно ли его оценить? Эти вопросы мы задали известному адвокату Ирине Тулубьевой, одному из ведущих в России специалистов по авторскому праву.

- Я с Эдуардом Николаевичем хорошо знакома, даже в какой-то момент ему помогала, - говорит Ирина Юрьевна. - Кризисы 90-х и 2000-х никогда не касались детских авторов-классиков. Потому что детский репертуар очень хорошо используется в любое время. Это касается и Крокодила Гены, и Чебурашки, и Простоквашино, и многого другого. Эдуард Николаевич был весьма предприимчивым человеком. Он умел собирать дивиденды со своих персонажей.

- Чебурашка в Японии, говорят, на каждом шагу продается?

- Возможно. Но когда говорят, что у Чебурашки есть папа Успенский, забывают, что нарисовал его привычный всем нам образ художник Леонид Шварцман. Я сдержанно отношусь к Успенскому, как предпринимателю, потому что никто не должен забывать о соавторах. А у всех мультипликационных персонажей есть соавторы. И Чебурашку, и простоквашинских героев рисовали художники, озвучили артисты. А абсолютные права Успенского - это его литеартура. Думаю, там достаточно серьезное наследие, ведь все книги, которые будут издаваться в течение 70 лет после его смерти, попадают под охрану прав и еще пара поколений потомков насладятся дивидендами от них.

Леонид Шварцман на презентации Чебурашки как олимпийского талисмана, 2004 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как они будут права на это наследие делить?

- Как договряться. Можно разделить права частями на каждого, либо кто-то может отказаться от авторского права, взяв себе, например, дом или другую собственность. Когда много наследников, к примеру, как у Исаака Дунаевского, так и происходит.

- У Эдуарда Успенского есть завещание. В последние годы не общался с единственной родной дочерью Татьяной. Если, гипотетически, он ее вычеркнул, она все равно что-то унаследует?

- Есть такое понятие, как обязательный наследник (несовершеннолетние, не трудоспособные дети, инвалиды, пенсионеры, приходящиеся родственниками или не менее года прожившие с ним на иждивении - Ред.), если такие в завещании не упомянуты, то они имеют право получить свою долю по закону. Если его дочь не несовершеннолетняя, не инвалид, не пенсионерка, то она не получит ничего. Но я знаю немало случаев, когда обделенного потомка другие наследники из чувства справедливости наделяли его долей.

- Предпоследняя жена Элеонора Филина может предъявить какие-то права на наследство?

- Если брак расторгнут, то бывшая жена - никто. Хотя, право оспаривать завещание есть у любого лица. Но если человек на момент смерти не состоял в браке, то он - чужой человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664376" frameborder="0"></iframe> Лучшие мультфильмы по сюжету Эдуарда Успенского.

- В любом случае, есть что делить.

- За наследников не переживайте. В данном случае, речь о миллионах. Успенский был очень обеспеченным человеком. Но что касается его человеческих качеств, то мое личное мнение - он очень много имел в ущерб своим соавторам-мультипликаторам. Если вы посмотрите первое упоминание о Чебурашке, это был зверек с большими глазами. Это уже потом он дописал, когда мультфильм вышел, что с большими ушами. Образ Чебурашки был создан совместными усилиями людей. К сожалению, забывалось, что есть художники, которым тоже надо кормить семьи. А ведь речь идет об очень-очень больших деньгах.

- Нам рассказали, что Успенский получал за Чебурашку не менее миллиона долларов в год.

- Не меньше. Потому что одна сделка с Японией (предоставление прав на использование образа Чебурашки и Крокодила Гены в мультисериале, - Ред.) принесла ему очень большие деньги. Гораздо большие, чем вы сейчас назвали.

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