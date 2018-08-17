Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку из-за приглашения Путина

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-17T14:35:40+03:00

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53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выходит замуж и собирает в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия самых близких друзей. Среди них и российский лидер Владимир Путин. В Вене сразу оговорились, что это "приватное торжество и частный визит", а не рабочая встреча. Но похоже, что многие в Австрии так не считают и крайне возмущены тем, что на свадьбу приглашен президент России.

Член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» Мишель Реймон даже попросил Кнайсль уйти в отставку. Мол, она наносит ущерб стране. Правда, о каком именно ущербе идет речь - политик не пояснил.

«Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту об ее увольнении», - написал Реймон на своей странице в Twitter.

- Вообще-то Австрия после Второй мировой провозгласила постоянный нейтралитет и неприсоединение к каким-либо военным блокам. И австрийцы всегда гордились тем, что они одинаково ладят со всеми. На этом фоне особенно странно выглядит столь воинственная риторика, - отмечает политолог, писатель Армен Гаспарян. - Кроме того, любопытно, что призыв главы МИДа Австрии к отставке исходит от члена партии зеленых. Мне казалось, что они должны вообще другими вещами заниматься. Ну а то, что СМИ весело подхватили и начали раздувать эту новость - ну, так это нормально. Летом инфоповодов не так много, а тут настоящий информационный подарок для журналистов.

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