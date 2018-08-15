Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-15T19:39:37+03:00

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Владимир Путин по пути в Берлин, где в воскресенье состоится его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, в субботу заедет на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предполагалось, что торжество пройдет в популярном у туристов замке Гамлиц. Но на этот день там было назначено слишком много аналогичных церемоний. Поэтому, как пишет местная пресса, высокопоставленные молодожены, скорее всего, отметят торжество в одной из виноделен южной Штирии, где выращивают уникальные сорта винограда.

- К счастью, в Штирии много атмосферных мест, чтобы отпраздновать лучший день в жизни, - заявила журналистам глава МИД Австрии.

Как сообщила австрийская газета Kronen Zeitung, охраной мероприятия займется элитное спецподразделение австрийской полиции «Кобра». Причиной тому станет визит российского президента. Путина из аэропорта будет сопровождать охрана и снайперы.

53-летняя Карин Кнайссль выходит замуж за 54-летнего предпринимателя и финансиста Вольфганга Мейлингера. Это ее первый брак. Бизнесмен ранее не был известен общественности. Но после того, как Кнайссель стала главой МИД Австрии, пара стала регулярно появляться на публике.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве Кнайсль работает с 1990 года, трудилась в посольствах в Париже и Мадриде. С 1998 года преподавала в различных университетах международное право, историю Ближнего Востока, энергетическую политику. На протяжении всей своей карьеры она активно сотрудничала с Австрийской народной партией, которую возглавляет нынешний канцлер Себастьян Курц (эта политическая сила настроена пророссийски).

Кнайсль говорит на семи языках - арабским, иврите, венгерским, французским, испанским, итальянским и английском. Детство провела в Иордании, где ее отец был личным пилотом короля Хусейна.