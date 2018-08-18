2018-08-18T13:12:07+03:00
В мире

Умер бывший глава ООН Кофи Аннан

Бывший глава ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни
Денис СУХОВ
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Бывший генеральный секретарь ООН Кофи АннанБывший генеральный секретарь ООН Кофи АннанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умер бывший глава Организации объединенных наций Кофи Аннан. Политик скончался на 81-м году жизни после непродолжительной болезни.

Об этом сообщается на странице бывшего генсека ООН в Твиттер.

«С огромной печалью семья Аннан и Фонд Кофи Аннана объявляют, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира, скончался мирно в субботу 18 августа после непродолжительной болезни», - говорится в сообщении.

Уточняется, что бывший генсек скончался мирно, в последние дни его окружали любящие члены семьи — жена и трое детей.

В сообщении подчеркивается, что Аннан был глобальным государственным деятелем и глубоко убежденным интернационалистом. В течение всей своей выдающейся карьеры в ООН он оставался пылким защитником мира, устойчивого развития, прав человека и верховенства закона.

После ухода в отставку с поста генерального секретаря ООН, Аннан продолжил безустанную работу на благо мира в собственном «Фонде Кофи Аннана» и в качестве главы «Старейшин» - группы, организованной Нельсоном Манделой.

Генеральная Ассамблея назначает Кофи Аннана Генеральным секретарем ООН.

Будучи преданным сыном Ганы, Аннан всегда чувствовал особую ответственность за родную Африку, всей душой вовлекаясь в многочисленные гуманитарные миссии на континенте.

«Это тяжелая потеря для всего мира, сотрудников Фонда Кофи Аннана и его бывших коллег из структур ООН», - отмечается в некрологе.

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