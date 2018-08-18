Кофи Аннан – «КП»: Вторжение войск в Ирак разделило мир

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-18T15:24:55+03:00

Интервью бывшего генсека ООН, скончавшегося на 80-м году жизни, которое он дал нашему корреспонденту несколько лет назад

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В возрасте 80-и лет умер Кофи Аннан, 7-й по счету генеральный секретарь ООН. Ганский дипломат занимал эту должность в течение двух сроков, с 1997 по 2006 год.

Избрание Аннана объяснялось не только тем, что он устраивал всех постоянных членов Совбеза. Тогда казалось, что «холодная война» закончилась, и роль ООН сильно изменилась, сама организация требовала реформирования. Считалось, что ганскому дипломату, сделавшему карьеру именно в ООН и прекрасно знающему ее изнутри, это будет проще.

В биографии Кофи Аннана много раз встречается слово «первый». Он - первый чернокожий, возглавивший Организацию Объединенных Наций, первый генеральный секретарь ООН, поднявшийся на самый верх с поста мелкого служащего в ее системе, а не пришедший в организацию со стороны. В 2001 году он стал первым главой ООН, который был переизбран досрочно. О том, стал ли он первым, как написано в уставных документах Организации, «выразителем интересов народов мира, неимущих и уязвимых слоев населения», эксперты спорят до сих пор, но Аннан получил Нобелевскую премию мира.

После окончания каденции на посту генерального секретаря ООН руководители этой организации, как правило, уходят на заслуженных отдых и не возвращаются в большую политику. Кофи Аннан поступил примерно так же – вернулся в родную Гану.

В 2010 году Аннан, занимавший тогда должность спецпосланника ООН и Лиги Арабских Государств (ЛАГ) в Сирии для урегулирования конфликта, дал интервью нашему корреспонденту, и наиболее важные моменты из стенограммы разговора «КП» публикует сегодня.

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- Г-н Аннан, именно предложенные вами реформы вернули в свое время ООН былой авторитет и способность реально влиять на происходящее в мире. А ведь, как известно, реформатор – это не профессия, это – состояние души. Вас воспитали таким, или вы выработали свой характер самостоятельно?

- Конечно же, огромную роль в формировании моего характера сыграли мои родители. Важно отметить и тот факт, что я родился в Гане, рос и получал образование как раз в те годы, когда эта страна боролась за независимость. Я видел, я понимал, я рос в атмосфере того, что даже самой неразрешимой на первый взгляд проблеме можно бросить вызов и решить ее.

- Но ведь достигать поставленных целей, можно не только, бросая вызов из толпы. Можно просто прийти во власть и управлять всем.

- Разумеется, я читал Макиавелли. Власть во благо и власть во зло – понятия совершенно разные. Злоупотребление властью тоже. Пути к обладанию властью тоже бывают разными. Пожалуй, это тема для отдельного разговора…

- В системе ООН вы проработали более 30-ти лет. Огромная бюрократическая машина не сделала вас чинушей?

- Я всегда избегал всего того, что могло бы сделать меня типичным бюрократом или аппаратчиком. Подходил к поставленным задачам, не направляя письма, запросы или распоряжения, а штурмуя проблему быстро и эффективно вместе с коллегами – что нужно сделать, как мы можем решить это, что мы сможем сделать сверх того, что должны?

- Вы последовательно реформировали структуру ООН, ее цели и задачи. Но мир не стоит на месте, и все то, что было актуально год назад, вполне возможно требует иных форм и подходов. Вы реформировали ООН с расчетом на ближайшее будущее?

- Стоит разделить ответ на несколько моментов. Первый – ООН должна быть эффективной организацией и сегодня, и завтра. В мире нет, да и вряд ли появится когда-либо, более «громкий» всемирный орган, который бы демократическим путем курировал такой объем мировых и региональных проблем. Роль Объединенных Нации и сегодня не воспринимается многими как истина в последней инстанции. Но нужно сделать все для того, чтобы многоголосие мировых держав и маленьких государств было одинаково хорошо услышано. Именно для этого были проведены реформы, и ООН была реструктурирована для того, чтобы сосредоточиться на определенных приоритетах, чтобы структура управления работала бы как единая команда и была оперативна. Ведь, в конце концов, вопросы, решаемые ООН, затрагивают жизни тысяч и тысяч людей, затрагивают будущее. А какого будущего мы хотим? Отражения имевшего место быть в мире на момент создания Организации и приведшего к ее появлению?

- В Уставе ООН записаны и ее миротворческие задачи. Вы верите в том, что полноценный мир возможен на основе решений и резолюций Объединенных Наций?

- По израильско-палестинскому конфликту ООН было вынесено, наверное, несколько тысяч самых разнообразных резолюций, однако, настоящего мира на Ближнем Востоке пока нет. Разумеется, что бумага все стерпит. По многим горячим вот уже целые десятилетия конфликтам требуется не только решения или рекомендации на бумаге, но и исполнение этих решений и рекомендаций. Что нужно еще? Во многих случаях, как показывает мой опыт, еще и терпение.

ООН должна быть эффективной организацией и сегодня, и завтра.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Миротворец может поддерживать военное решение того или иного конфликта, так, как например, это случилось с Ираком?

- Напомню, что вторжение войск коалиции в Ирак произошло без согласия Совета Безопасности ООН. Оно разделило мир. При этом ООН до сих пор отстранена от решения иракской проблемы именно военным путем.

- Что лично, как генсек ООН вы сделали для того, чтобы остановить войну в Ираке?

- Я много работал с государствами-членами ООН, так или иначе вовлеченными в разрешение иракской ситуации, много комментировал возможные последствия вторжения в Ирак. В конце концов, я честно признал, что война в Ираке – незаконна.

- Но была бы законна, если бы Совбез ООН дал разрешение на нее. Как-то странно слышится…

- Обратитесь к Уставу ООН. В нем четко сказано, когда и в каких случаях ООН может санкционировать применение военной силы.

- И при этом ООН не применила военную силу, когда тысячи людей погибли в Дарфуре, Афганистане, Косово?

- Трагично и неутешительно, но у ООН не всегда есть ресурсы, а также желание, чтобы противостоять ситуации в той или иной точке земного шара.

Вторжение войск коалиции в Ирак произошло без согласия Совета Безопасности ООН.Фото: REUTERS

- Какой способ решения иранской ядерной проблемы кажется вам предпочтительным? Ближний Востоке ожидает новая война?

- Путь переговоров, на мой взгляд, единственный.

- Вы, как вас называет пресса, человек осторожный, противник всякого рода конфронтаций, наверняка посоветовали своему преемнику соблюдать осторожность и обходить препятствия?

- Я не давал личных советов, но посоветовал ни на кого из предшественников не оглядываться и не копировать их.

- Вы в курсе того, что на Голанских высотах есть кафе «Кафе б`ананим», что переводится с иврита как «Кофе в облаках»? Владельцы не скрывают, что затеяли такую вот игру слов в вашу честь… Кстати, а что означает ваше имя?

- Про кафе я слышал. Бог даст, побываю в нем. Что же касается моего имения, то с одного из ганских наречий оно обозначает «родившийся в пятницу». Жаль, что это не дает мне права праздновать свой день рождения каждую пятницу.