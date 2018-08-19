2018-08-19T12:38:59+03:00
Политика

Путин и Меркель поговорили о газе, трубе и Трампе

Лидеры России и Германии наедине "сверили часы" под Берлином [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments16
Разговор Путина и Меркель продлился больше трех часов.Разговор Путина и Меркель продлился больше трех часов.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель были больше похожи на встречу давних знакомых, чем на государственный визит. Сначала президент России и канцлер Германии общались наедине на фоне сельской пасторали загородной резиденции немецкого лидера. Им за столик даже принесли по бокалу вина, но Путин выбрал воду, а Меркель сок. Затем они переместились за стол, но не переговоров, а обеденный. И продолжили разговор в формате "рабочего обеда". Правда, вместе с ними не было никаких делегаций, как это обычно бывает, - с российской стороны присутствовали пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

Выступления казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии.

То есть целью визита был именно сам разговор Путина и Меркель по основным темам мировой политики - "сверка часов". Этот тет-а-тет продлился больше трех часов, Дмитрий Песков после его окончания рассказал журналистам об итогах диалога.

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель были больше похожи на встречу давних знакомых, чем на государственный визит. Фото: REUTERS

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель были больше похожи на встречу давних знакомых, чем на государственный визит.Фото: REUTERS

- Переговоры были длительные, очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера, - сказал он, пояснив, что одной из главных тем была ситуация с "Северным потоком-2". - Лидеры выступили против политизации проекта и обсудили транзит газа через Украину. Не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей в связи с санкциями США. Тем более трудно сказать, какие могут быть договоренности, но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен и он должен быть завершен. Поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от неконкурентных нападок со стороны третьих лиц.

Танец Путина с Карин Кнайсль.

Сирийский вопрос Россию и Германию давно перестал разводить по разным сторонам, здесь интересы двух стран тоже совпадают.

- Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев, призвав европейские столицы вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер, - сказал Песков. - Была затронута тема политического урегулирования в Сирии, тема политического урегулирования - с участием всех.

Отдельно Путин и Меркель поговорили и о Трампе, обсудив "непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе пошлин, выразив опасения, что это может иметь негативные последствия для мировой торговли".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Деревенский разговор: Путин и Меркель встретились в загородной резиденции под Берлином

Осматривая загородную резиденцию Ангелы Меркель в Мезеберге, невольно сравниваешь ее с загородной резиденцией Владимира Путина в Ново-Огарево. Но если у Путина в десяти километрах от МКАД — это фактически пригород Москвы, то у Меркель — деревня деревней. 60 километров от Берлина, причем последние десять приходится ехать по таким узким двухполосным дорогам в лесу, что можно было бы и испугаться подобной глухомани. Парковка для автобусов журналистов — в чистом поле. (подробности)

Экспресс-визит Путина на австрийскую свадьбу: приехал, поздравил, станцевал

Сложно сказать, что чувствовали Дональд Трамп, Тереза Мэй и Ангела Меркель, глядя, как Владимир Путин танцует на свадьбе в Австрии, но явно у них в головах было что-то про неудавшуюся изоляцию. Президент России ехал в Берлин к канцлеру Германии, но по дороге завернул на бракосочетание к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, чем еще раз показал, что умеет делать сильные ходы. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Нурмагомедов признался, что мечтает сокрушить Макгрегора как "цыпленка"
Bild: Путин может посетить в октябре свадьбу Герхарда Шредера
Приставы взыскали более 2 трлн рублей задолженностей россиян перед банками в 2018 году
Власти Северной Кореи примут экспертов ИКАО для проведения проверок
Число жертв наводнения в индийском штате Керала достигло 357 человек
Появилось видео тоста Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе
Японская АЭС «Фукусима-1» получит дополнительную защиту от цунами
Власти Ирана могут отменить для туристов штампы о пересечении границы страны
Россия и Япония задействуют Транссибирскую магистраль для грузоперевозок между странами
Путин и Меркель выступили против политизации «Северного потока-2»
«Играют с огнем»: В Совфеде пообещали предельно жесткий ответ на задержание «Механика Погодина»
На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,3
В США наказали сотрудницу заксобрания штата Колорадо за выставление портрета Путина
В США из-за обрушения конструкций пострадали 14 посетителей концерта Backstreet Boys
Трамп за 50 секунд объяснил, зачем ему встречаться с мировыми лидерами
Подозреваемого по делу о теракте в Лондоне обвинили в покушении на убийство
У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2
Погода в Москве 19 августа: Переменная облачность, без осадков
Российские дипломаты посетили Бутину после перевода в другую тюрьму
Британский бизнессмен пожертвовал £1 млн на референдум по условиям Brexit
Стало известно имя первенца Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Трамп: США прекращают «нелепые» выплаты на восстановление Сирии
Украинский журналист посмеялся над «новинками» военной техники страны
Казачий хор исполнил на свадьбе Карин Кнайсль народные песни
Хакер просит снизить ему срок за публикацию интимных фотографий звезд
Емельяненко после боя с Джонсоном доставили в больницу