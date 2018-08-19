2018-08-19T20:38:43+03:00
Телевизор

Хоббит снова погостит в Новой Зеландии

Сериал «Властелин колец» будут снимать на родине режиссера Питера Джексона
Галина СЕРОВА
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Питер Джексон не будет режиссером, но пустит создателей к себе на родинуПитер Джексон не будет режиссером, но пустит создателей к себе на родинуФото: кадр из фильма
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Съемки будущего телесериала от Amazon, экранизации самых популярный произведений Толкина, будут проходить на родине режиссера полнометражной версии Питера Джексона.

Сам Джексон, однако, не будет участвовать в работе над новым сериалом, хотя студия хотела предложить ему пост продюсера. Свой отказ от участия в сериале подтвердил сам оскароносный режиссер, когда представлял свой проект "Хроники хищных городов", основанную на одноименном романе Филипа Рива приключенческую фантастику от режиссера Кристиана Риверса, сценаристом и продюсером которой он выступил.

Место съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Место съемок "Властелина колец" в Новой ЗеландииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди фанатов пронеслась информация, что его решение было вызвано выбором в пользу нового проекта от DC Comics "Человек из стали". Однако Джексон опроверг и это: "Я не фанат комиксов, никогда не читал их, и у меня нет интереса к тому, чтобы адаптировать их на большом экране".

Место съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Место съемок "Властелина колец" в Новой ЗеландииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, уже известен сюжет будущего сериала "Властелин колец". Основой первого сезона станет рассказ о ранних годах Арагорна. События будут происходить до Войны за Кольцо, и до того времени, когда Арагорн стал правителем Воссоединенного королевства.

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Как рассказали создатели, планируется снять несколько сезонов сериала. В историю добавят новые сюжетные линии, которые будут предшествовать событиям «Братства колец». Представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо пообещала «взять фанатов франшизы в эпическое путешествие по Средиземью» (подробности)

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