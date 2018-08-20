2018-08-19T23:42:56+03:00
Экономика

Умрете - тогда приходите в аптеку!

Из-за бюрократии сотни тысяч граждан остались без бесплатных жизненно важных лекарств
Роман СУАРДО
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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ЗАЛОЖНИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сергею около 40. У него болезнь Крона. Заболевание неизлечимо, причины его науке неизвестны. Проявляется в поражениях пищевого тракта. Если не лечиться, операции по удалению частей кишечника раз в год-два. И так пока все не отрежут. Но несколько лет назад появились препараты нового поколения. Они свободно продаются, но обычному человеку недоступны - курс поддерживающей терапии стоит более 60 тыс. руб. в месяц. Государство эти лекарства предоставляет бесплатно, но для этого надо, чтобы тебя признали инвалидом.

Инвалидность Сергею не дают.

Он показывает выписку из федерального государственного стационара, в которой указан диагноз и назначено лечение теми самыми дорогими препаратами. Уточнение «НАЗНАЧЕНО ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ» выделено крупным шрифтом. В той же выписке указана необходимость назначения группы инвалидности.

- В районном бюро медико-санитарной экспертизы (МСЭ) заявили, что «функции утрачены лишь на 20 процентов», поэтому в инвалидности и бесплатных лекарствах отказали. Но не могу я 60 тысяч платить ежемесячно!

С таким, как у Сергея, диагнозом, по стране сотни тысяч. А с другими, не менее тяжелыми, миллионы.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА? ЭТО К РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ!

Обеспечение бесплатными препаратами - это ответственность регионов. Региональные органы здравоохранения распределяют их либо на основании федеральной льготы (см. «Справку «КП») либо страдающим болезнями, внесенными в региональный список.

В столичном списке - он считается одним из самых обширных - сахарный диабет, рассеянный склероз, гематологические заболевания, шизофрения, СПИД, туберкулез, эпилепсия и некоторые другие. Но та же болезнь Крона в нем стоит с пометкой «в случае детей» - взрослым не положено. Нет еще многих других тяжелых хронических заболеваний.

Отдельная категория - люди с так называемыми орфанными (редкими) заболеваниями. Для них средства выделяют как из федерального, так и из регионального бюджета. В перечень редких болезней 2018 года, что утвержден Минздравом, вошло чуть более 200 наименований. Реально же их около 8 тысяч.

Государство направляет на покупку льготных лекарств всего 200 млрд. руб. В самом Минздраве признают, что для бесплатного обеспечения пациентов препаратами из списка жизненно важных нужно еще 350 млрд. руб.

Общая численность инвалидов.

Общая численность инвалидов.

ПОМОЖЕМ МИНФИНУ - СОКРАТИМ ИНВАЛИДОВ

Что делать тем, кто не попал в нужные списки? Надеяться только на чудо. Или все-таки пытаться получить инвалидность, потому что для них это единственная форма социальной защиты. Почему в ней-то отказывают?

Врачи поликлиник утверждают, что такая холодная жестокость (а как это еще назвать?) проявилась в последние годы. Дескать, Минтруд (МСЭ относится к этому ведомству) дал установку минимизировать число инвалидов. Для экономии. И в связи с этим ужесточили критерии - не в пользу нуждающихся в помощи государства. Число инвалидов и правда в последние годы заметно сократилось (см. графику).

За разъяснениями мы обратились в Минтруд.

- Осуществлен переход на новые классификации и критерии, предусматривающие оценку степени выраженности нарушенных функций организма в процентах, от 10 до 100 процентов, что позволяет на основе нормативно закрепленных параметров более объективно подходить к установлению инвалидности, - объяснили в пресс-службе Минтруда.

Почему же тогда сократилось количество инвалидов? Может быть, они начали выздоравливать? Или руки-ноги у них, как у ящериц хвосты, отросли заново? Министр труда и соцзащиты Максим Топилин еще в 2016 году объяснил причину сокращения численности инвалидов «естественной убылью» - мол, умирают старшие поколения.

В пресс-службе Минтруда корреспондента «КП» отправили в Мин-здрав. Заметив, что «вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами отнесен к компетенции органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья».

«Как получить недоступные материально, но жизненно необходимые препараты пациентам без группы инвалидности?» - этот вопрос мы направили в пресс-службу Минздрава. «Это в Минтруд», - с ходу ответили там по телефону. Круг замкнулся...

- Эта проблема - искусственная. Была задача перед МСЭ снизить количество инвалидов. И вместо того чтобы повысить качество лечения и качество обследования людей с инвалидностью, они просто тупо приняли решение не давать инвалидность «лишним» людям, - объяснил «КП» председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных организаций пациентов, доктор медицинских наук, профессор Ян Власов.

С ним согласен и председатель экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Виталий Омельяновский.

- Сейчас все происходит по устоявшемуся алгоритму: больной получает статус инвалида, ему прописывают эффективные препараты, он получает эти препараты. Дальше его здоровье улучшается, с него снимают инвалидность, он перестает бесплатно получать препараты. А заболевание никуда не делось.

По мнению депутата Госдумы Олега Смолина, главная проблема в том, что здоровье граждан в ведении не врача, а бухгалтера.

- Способ решения предельно простой: не нужно связывать бесплатные лекарства и лечение с наличием инвалидности. Надо радоваться тому, что люди не оформляют инвалидность, но одновременно получают бесплатные лекарства. Это выгодно и государству, так как человек не получает пенсии, а только бесплатную медицинскую помощь.

Вероника Скворцова

Вероника Скворцова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У нас пока сохраняется система, которая предложена более 10 лет назад, фактически направленная на закрытие самых насущных потребностей льготных категорий граждан. В этом направлении мы хотели бы с другими ведомствами нашего правительства идти вперед».

(Министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА - на всероссийской конференции «Направление 2026» 21 мая 2018 года.)

Кто имеет право на бесплатные лекарства.

Кто имеет право на бесплатные лекарства.

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