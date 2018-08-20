Умрете - тогда приходите в аптеку!

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-19T23:42:56+03:00

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ЗАЛОЖНИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сергею около 40. У него болезнь Крона. Заболевание неизлечимо, причины его науке неизвестны. Проявляется в поражениях пищевого тракта. Если не лечиться, операции по удалению частей кишечника раз в год-два. И так пока все не отрежут. Но несколько лет назад появились препараты нового поколения. Они свободно продаются, но обычному человеку недоступны - курс поддерживающей терапии стоит более 60 тыс. руб. в месяц. Государство эти лекарства предоставляет бесплатно, но для этого надо, чтобы тебя признали инвалидом.

Инвалидность Сергею не дают.

Он показывает выписку из федерального государственного стационара, в которой указан диагноз и назначено лечение теми самыми дорогими препаратами. Уточнение «НАЗНАЧЕНО ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ» выделено крупным шрифтом. В той же выписке указана необходимость назначения группы инвалидности.

- В районном бюро медико-санитарной экспертизы (МСЭ) заявили, что «функции утрачены лишь на 20 процентов», поэтому в инвалидности и бесплатных лекарствах отказали. Но не могу я 60 тысяч платить ежемесячно!

С таким, как у Сергея, диагнозом, по стране сотни тысяч. А с другими, не менее тяжелыми, миллионы.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА? ЭТО К РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ!

Обеспечение бесплатными препаратами - это ответственность регионов. Региональные органы здравоохранения распределяют их либо на основании федеральной льготы (см. «Справку «КП») либо страдающим болезнями, внесенными в региональный список.

В столичном списке - он считается одним из самых обширных - сахарный диабет, рассеянный склероз, гематологические заболевания, шизофрения, СПИД, туберкулез, эпилепсия и некоторые другие. Но та же болезнь Крона в нем стоит с пометкой «в случае детей» - взрослым не положено. Нет еще многих других тяжелых хронических заболеваний.

Отдельная категория - люди с так называемыми орфанными (редкими) заболеваниями. Для них средства выделяют как из федерального, так и из регионального бюджета. В перечень редких болезней 2018 года, что утвержден Минздравом, вошло чуть более 200 наименований. Реально же их около 8 тысяч.

Государство направляет на покупку льготных лекарств всего 200 млрд. руб. В самом Минздраве признают, что для бесплатного обеспечения пациентов препаратами из списка жизненно важных нужно еще 350 млрд. руб.

Общая численность инвалидов.

ПОМОЖЕМ МИНФИНУ - СОКРАТИМ ИНВАЛИДОВ

Что делать тем, кто не попал в нужные списки? Надеяться только на чудо. Или все-таки пытаться получить инвалидность, потому что для них это единственная форма социальной защиты. Почему в ней-то отказывают?

Врачи поликлиник утверждают, что такая холодная жестокость (а как это еще назвать?) проявилась в последние годы. Дескать, Минтруд (МСЭ относится к этому ведомству) дал установку минимизировать число инвалидов. Для экономии. И в связи с этим ужесточили критерии - не в пользу нуждающихся в помощи государства. Число инвалидов и правда в последние годы заметно сократилось (см. графику).

За разъяснениями мы обратились в Минтруд.

- Осуществлен переход на новые классификации и критерии, предусматривающие оценку степени выраженности нарушенных функций организма в процентах, от 10 до 100 процентов, что позволяет на основе нормативно закрепленных параметров более объективно подходить к установлению инвалидности, - объяснили в пресс-службе Минтруда.

Почему же тогда сократилось количество инвалидов? Может быть, они начали выздоравливать? Или руки-ноги у них, как у ящериц хвосты, отросли заново? Министр труда и соцзащиты Максим Топилин еще в 2016 году объяснил причину сокращения численности инвалидов «естественной убылью» - мол, умирают старшие поколения.

В пресс-службе Минтруда корреспондента «КП» отправили в Мин-здрав. Заметив, что «вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами отнесен к компетенции органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья».

«Как получить недоступные материально, но жизненно необходимые препараты пациентам без группы инвалидности?» - этот вопрос мы направили в пресс-службу Минздрава. «Это в Минтруд», - с ходу ответили там по телефону. Круг замкнулся...

- Эта проблема - искусственная. Была задача перед МСЭ снизить количество инвалидов. И вместо того чтобы повысить качество лечения и качество обследования людей с инвалидностью, они просто тупо приняли решение не давать инвалидность «лишним» людям, - объяснил «КП» председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных организаций пациентов, доктор медицинских наук, профессор Ян Власов.

С ним согласен и председатель экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Виталий Омельяновский.

- Сейчас все происходит по устоявшемуся алгоритму: больной получает статус инвалида, ему прописывают эффективные препараты, он получает эти препараты. Дальше его здоровье улучшается, с него снимают инвалидность, он перестает бесплатно получать препараты. А заболевание никуда не делось.

По мнению депутата Госдумы Олега Смолина, главная проблема в том, что здоровье граждан в ведении не врача, а бухгалтера.

- Способ решения предельно простой: не нужно связывать бесплатные лекарства и лечение с наличием инвалидности. Надо радоваться тому, что люди не оформляют инвалидность, но одновременно получают бесплатные лекарства. Это выгодно и государству, так как человек не получает пенсии, а только бесплатную медицинскую помощь.

Вероника Скворцова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У нас пока сохраняется система, которая предложена более 10 лет назад, фактически направленная на закрытие самых насущных потребностей льготных категорий граждан. В этом направлении мы хотели бы с другими ведомствами нашего правительства идти вперед».

(Министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА - на всероссийской конференции «Направление 2026» 21 мая 2018 года.)