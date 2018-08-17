Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак: дефолт в России при текущем политическом курсе не произойдет

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-17T11:49:35+03:00

По мнению Сергея Сторчака страна сейчас в состоянии как спокойно занимать, так и спокойно рассчитываться по всем обязательствам

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17 августа 1998 года правительство России объявило дефолт, а страна стала банкротом. За 20 лет отечественная экономика претерпела множество преобразований. Аналитики то и дело оглядваются в прошлое, сравнивая текущую экономическую ситуацию с печальными событиями конца 90-х. В эфире радио "Комсомольская правда" заместитель министра России по финансам Сергей Сторчак рассказал о том, что в ближайшем будущем повторения дефолта 1998 года в стране невозможно.

- На горизонте текущего политического цикла страна в состоянии как спокойно занимать, так и спокойно рассчитываться по тем обязательствам, которые будут возникать в связи с новыми заимствованиями. Это касается как выпуска ОСЗ, так, возможно, выпуска суверенных еврооблигаций, так и заимствований у многосторонних банков развития. Здесь у меня никаких сомнений нет. Мы ситуацию полностью контролируем, проводим очень разумную, взвешенную политику, никто не форсирует события.

Некоторые аналитики склонны полагать, что масла в огонь может подлить принятие новых американских санкций против России. По мнению Сергея Сторчака подобные прогнозы ошибочны.

- На сегодняшний день анализ последствий санкций представляет из себя такую же неразрешимую задачу, как анализ последствий столкновения метеорита с землей. Это бесполезное занятие, поскольку событие не наступило, и нет смысла этим заниматься. В любом случае, у нас все имеет начало и все имеет конец. Да, в какой-то момент мы можем натолкнуться на проблемы, но они все равно завершатся, потому что экономическая целесообразность возьмет верх над всеми этими конъюнктурными делами.

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