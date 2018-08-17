2018-08-17T15:53:02+03:00
Звезды

«О большем я и мечтать не мог»: Уилл Смит опубликовал видео о поездке в Россию

Голливудский актер и певец выложил ролик, где гуляет по Москве, пьет и слушает русских МС [видео]
Петр СИМОНОВ
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У Уилла Смита остались потрясающие впечатления о нашей стране.У Уилла Смита остались потрясающие впечатления о нашей стране.Фото: скрин с видео
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Совсем скоро, 25 сентября ему стукнет полтинник. А пока 49-летний актер, еще не разменявший шестой десяток, не может забыть о России.

Как и у сотен тысяч гостей Чемпионата мира по футболу, отгремевшего на нашей родине с абсолютным успехом, у Уилла Смита остались потрясающие впечатления о нашей стране. Месяц назад звезда Голливуда и певец приехал, чтобы исполнить гимн мундиаля на его закрытии. А заодно он с другом изучил все достопримечательности российской столицы. И целый месяц готовил отчетное видео прогулок по Москве.

Там будет Красная площадь, поиски чернокожих людей в Первопрестольной, закадры его выступления на ЧМ, водка, а также прослушивание творчества Антохи МС.

«О большем я и мечтать не мог»: Уилл Смит опубликовал видео о поездке в Россию.Голливудский актер и певец выложил ролик, где гуляет по Москве, пьет, слушает русских МС и ищет черных

Можно оценить, как американец произносит «спасибо», «на здоровье», «культура» и «русский».

На все про все 11 минут видео. В конце Смит благодарит нашу страну: «Это очень особенный Чемпионат, прекрасные люди, новые друзья и настоящая жара! О большем я мечтать не мог!».

Что ж, Уилл, возвращайся! До конца года проблем с визой не будет!

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