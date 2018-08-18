Экспедиция «КП» по Волге: Города без прошлого

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-18T01:33:30+03:00

Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились на резиновой лодке по Волге и уже добрались до городков Балаково и Вольск [фото]

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«ПРИПЯТЬ» НА ВОЛГЕ

- Юра, на перекресток Ленина и Факела Социализма, пожалуйста! – ласково молвила наша сопровождающая и «смотрящая» от администрации Балаково. Мы ехали смотреть чуть ли не единственный и последний памятник героям социалистических строек, построенный всего три года назад.

Вид на главное предприятие Балаково - Атомную электростанцию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шофер воткнул передачу и экспедиция КП покатила по Балаково на черном «похоронном» автобусе.

Заслышав о нашем визите, чиновничество городка Балаково решило не дожидаться сюрпризов от заезжих писак, а войти с нами, как говорили в старину, в «отношения». Тут нас подстерегало предпоследнее неодолимое препятствие – шлюз плотины. Но, добрые люди подогнали к городскому пляжу КамАЗ с 18-метровой стрелой и наш «Карасик» взмыл в небо. Капитан крестил себя и лодку, летящую в оранжевом закатном солнце.

- Как вам город? - осторожно спросила у капитана девушка Галя из пресс-службы балаковской администрации.

- Припять напоминает, - по-капитански прямолинейно заявил Стешин. Местные жители чуть напряглись. Балаково иногда посещает радиофобия, смутные слухи и предчувствия… Вертолеты кружащиеся над АЭС или странные облака над четырьмя реакторами. И тогда все идут в аптеки и там покупают и пьют йод. Потом лечатся в больницах, потому что аптечный йод от радиации не помогает. Стешин опять попал в больное, но пояснил свою мысль:

- Я жил в Припяти в 2006-м, помню, квартиру выбирал, чтобы со стеклами. Там диван был и даже пианино. Тоже, кстати, на улице Ленина. Ха-ха. У вас сколько километров до атомной станции?

- Восемь, - дрожащим голосом сказала девушка.

- Это хорошо. В Припяти было всего пять. За-то такие города, построенные по строгим инженерным планам, очень удобны для жизни. Широкие проспекты…

- Облупившиеся «брежневки» - закончил мысль Гусейнов.

На улицах города Балаково.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕ В КОНЯ КОРМ

Деньги на мемориал участникам пяти Всесоюзных комсомольских строек, собирали всем миром. Когда-то, в другой системе ценностей, эти комсомольские стройки притягивали в бывшее волжское село молодежь со всей страны. Село Балаково превратилось в двухсоттысячный город. У памятника, выбивающегося из капитализма, нас ждет один из строителей Альберт Морозов.

Установка памятника строителям пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек, август 2015 года. ФОТО Администрация Балаковского района admbal.ru

Стешин грустно замечает, что случись сейчас такая стройка, молодежь на нее собрать будет невозможно. Мол, на Крымский мост со всей страны собирали, и то – половина зрелых мужиков, заставших еще БАМ. Старый строитель кивает согласно:

- Не собрать. Знаю, одни азиаты идут на стройки.

- А зарплата какая?

- У каменщика – 10 тысяч.

Экспедиция КП, округлив глаза, хором выдыхает: «Сколько?!».

Мы пытаемся выяснить – кто нарисовал в тарифной сетке человеку с одной из самых тяжелых профессий такой оклад, но не получаем вразумительного ответа. Галя из пресс-службы подводит черту:

- Вообще, у нас люди предпочитают просто не работать, вместо того чтобы идти на такие зарплаты. Ну дома сидят по полгода, потом понимают разницу между «ничего» и 10 тысячами, устраиваются куда-то. Потом увольняются.

Экскурсия в музее. Небольшая лекция о мирном атоме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как жить не работая? Может у вас коммуналка дешевая? Электричество? У вас крупнейшая АЭС в России под боком?

Галя пожимает плечами – все как везде, 5 тысяч за однокомнатную.

Оказалось, все выработанное в Балаково электричество отдается в общую энергосистему, а потом покупается. На станции даже шутка такая ходила – предлагали сделать маленький, домашний реактор для своих нужд – освещать станцию, ну и Балаково попутно...

Волга в районе города Балаково.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БИЛЕТ В ДЕТСТВО

На ночлег мы зачалили к маленькому волжскому городку Вольск. Стешин был в этом городе в детстве, в нем родился его отец и вообще, предки капитана были в числе основателей Вольска. Вольного и буйного казачьего городка на границе с владениями калмыцкого ханства. В последствии – жирного и богатого города, населенного купечеством. И следы того богатства, по слухам, уцелели и в наши дни.

Дмитрий Стешин на родине предков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью капитан спал беспокойно. Вылезал из палатки, смотрел огоньки Вольска и еле дождался рассвета. На пристани нас встречала краевед Софья, в широкополой шляпе образца 19-го века. И первое, что нам показала – съехавший в Волгу кусок исторической застройки города. Разумеется, домик в котором жила бабушка капитана, оказался именно в этой части...

На улицах Вольска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но в целом, вольчане на жизнь не жалуются:

- У нас теперь пароходы останавливаются! – гордо заявила Софья. И не всякий российский житель ее поймет. Для волжского города, остановка парохода у пристани важна даже не тем, что туристы сойдут на берег и купят там пять матрешек. Нет, эта остановка - особый статус, как «мишленовские» звезды на ресторане.

Журналистов на пристани встретила краевед Софья со спутником.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Туристы из Сибири мне говорят: «А мы думали – ну, Вольск и чо? А Вольск ничо!».

Если в Вольске переписать с «ятями» тысячу табличек «шугаринг», «ломбард», «парикмахерская», то можно представить, что тебя закинуло на сотню лет назад.

ТРОПА СУДЬБЫ

Софья уверена, что город больше не дадут в обиду, как в 90-е. За Вольском теперь приглядывает Володин (спикер Госдумы, - ред.), здесь существует его легкий культ личности. Нас даже отвели к зданию, где жила его сестра и сам он там гостил.

- Нет, ну вы послушайте, - как-то чуть в нос, по-европейски, заговорил кенигсбергский москвич Гусейнов:

- Так же было во все времена, когда вознесшийся земляк, не забывал свою малую Родину! И помогал ей!

И в истории Вольска нашелся такой же пример – богатейший купец Василий Злобин, который не стал покупать в Петербурге дом, а просто притащил в Вольск архитекторов и сделал тут «маленький Питер». Но вот вдохнуть жизнь в этот маленький городок, не сможет ни Злобин, ни Володин. В Вольске еще теплится жизнь, хотя молодые и разбегаются. Даже у Стешина отец уехал после армии, в Петербург, разумеется…

Местные работяги ликвидировали аварию водопровода.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В районах школы насчитывали по 300 человек, теперь – 90 учеников, не больше, - говорит Софья.

На берегу, прямо за грозной вывеской «Особо-охраняемая водоохранная зона», мы обнаружили капитальное кафе «Шашлычный дворик». Держала его та категория людей, которым «все можно». В этом заведении нам выкатили счет, как в кафе где-нибудь в центре Москвы, на Тверской. Пристань опять же, водоохранная зона, взятки – все было включено в этот счет.

Прямо из кафе, к нашим лодкам вела удобная, натоптанная тропинка, через каждые три метра заминированная фекалиями… Гусейнов предупреждал о них криком: «Ахтунг! Минен! Передай по цепочке!». Стешин, уходя из города детства такой опасной дорогой, страшно возмущался. Кажется, вера его в русский народ стала надламываться:

- Зачем, имея вокруг удобнейшие кусты, гадить именно там, где ходят люди? В чем смысл?

Смысла никакого не было. Просто такие мы. И смиряться с этим нельзя категорически.

Набережная Вольска, города, тропинки которого таят в себе много неприятных сюрпризов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

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