100 лет назад армия США уже вторгалась в Россию

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-18T01:36:22+03:00

Марш американских солдат по улицам Владивостока в августе 1918-го. Белый атаман Семенов в мемуарах называл их дезертирами Первой мировой, набранными в филиппинских концлагерях. Фото: ru.wikipedia.org

Американцы пытали и убивали жителей Дальнего Востока и русского Севера. Какие уроки из прошлого мы можем вынести в наши дни?

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НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ?

Безумную антироссийскую истерию в США сегодня уже многие называют новой Холодной войной, а некоторые всерьез опасаются, что она может перейти и в войну горячую. Разумеется, полномасштабный конфликт между двумя ядерными державами представить сложно. Угроза взаимного уничтожения - железный сдерживающий фактор.

Все же, рискнем предположить, некие сценарии завоевания и расчленения России в Америке все-таки существуют. Нужна лишь смута в нашей стране и просьбы о помощи от каких-то сепаратных политических сил, как это не раз уже обкатывали Штаты в других странах.

Именно так было ровно 100 лет назад, в середине августа 1918 года, когда началась военная интервенция США в Россию. Тогда во Владивостоке высадился 8-тысячный американский экспедиционный корпус «Сибирь». Почти одновременно Штаты при участии Антанты - Британии и Франции (что очень напоминает сегодняшние операции НАТО) под циничной вывеской «Силы поддержки Северной России» заняли Мурманск и Архангельск.

Эту круглую дату не забыло и посольство России в США: «100 лет назад американские войска высадились во Владивостоке и начали кровавое американское вмешательство в горькую Гражданскую войну», - сообщение с таким текстом появилось на официальной страничке посольства в «Фейсбуке». Оно сопровождается хэштегами «Мы Помним» и «Никогда не забудем».

Вспомним и мы.

«НАЦИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

«Россия стала просто географическим понятием и больше ничем никогда не будет. Нация не существует», - написал в «Нью-Йорк Таймс» вскоре после Февральской революции американский сенатор Майлз Пондекстер. Так США, вступившие в Первую мировую войну лишь под занавес, в апреле 1917-го, спешили успеть к разделу туши мертвого (как им казалось) русского медведя.

А сразу после Октябрьской революции, в декабре 1917-го, Антанта собрала в Париже конференцию, чтоб определиться - как будут резать Россию. Госдепартамент США там даже представил карту будущих «предполагаемых границ России»: на западе предлагалось оторвать Украину и Прибалтику (интересно, что Донбасс оставался в России - тогда никому в голову не приходило, что это Украина), на юге отторгалась Армения, а вот на востоке граница проходила прямо по Уральским горам. Кому должны были отойти Сибирь и Дальний Восток прямо не уточнялось, но это был секрет Полишинеля. На огромный кусок территории претендовали сами «звездно-полосатые», а их конкурентами в этом деле была Японская империя.

Франция и Британия тоже не оставались в стороне: первой должны были достаться Украина, отдельно Крым (он, конечно, тоже не считался никаким не украинским) и Бессарабия, а вторым - Кавказ и южные «казачьи области России».

ОККУПАЦИЯ СЕВЕРА

В феврале 1918 года посол США в Советской России Дэвид Роуленд Френсис в телеграмме своему правительству уже требовал: «Настаиваю на необходимости взять под свой контроль Владивосток, а Мурманск и Архангельск передать Великобритании и Франции». Через полгода эти планы были претворены в жизнь, с небольшой поправкой - русский Север американцы тоже решили прибрать себе.

Свою высадку в Мурманске американцы гордо назвали операцией «Полярный медведь» (или «Северная экспедиция»). На Кольском полуострове расквартировались 5 тысяч американских вояк. Официально их задачей была охрана военных складов и борьба с «прогерманскими силами». Позднее американские дипломаты сами же признавали: это был лишь повод.

- Не было никакой серьезной угрозы нападения на Мурманск финнов под командованием немцев, но к этому времени британцы и французы несколько недель вели себя так, будто эта угроза существует. И они преуспели в том, чтобы сделать ее реальной, - говорил о тех событиях посол США в СССР Джордж Кеннан.

Реальные цели «защитников» в полной мере на своей шкуре почувствовало местное население. Масштабы грабежей поставили его на грань голодной смерти. Один из чиновников «белого» правительства писал тогда в отчаянии: «После ограбления края интервентами не осталось никаких источников для получения валюты, за исключением леса. Всё, что имелось в Архангельске на складах, и всё, что могло интересовать иностранцев, было ими вывезено на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов».

А вот свидетельство бригадного генерала Ричардсона, который командовал войсками «Северной экспедиции»:

«Дружественная интервенция? Слишком очевидна была ее цель там, на месте, в Архангельске, в то время как государственные люди, заседавшие в Париже, тщетно пытались найти достойные объяснения этой постыдной войне. По их словам, военная необходимость требовала того, чтобы далекие мирные хижины на Двине были разрушены. А солдаты, не будучи от природы столь жестокими людьми, должны были следовать этому призыву – разрушать. Бежали женщины, как испуганное стадо овец… заливаясь слезами отчаяния. А дети в это время жалобно кричали, являясь свидетелями таких ужасов, которые их детское сердце не могло перенести».

«СОЛДАТЫ НЕ МОГЛИ УСНУТЬ, НЕ УБИВ КОГО-ТО»

На Дальнем Востоке зверства американских интервентов (где они взяли под контроль Транссибирскую железнодорожную магистраль и вагонами вывозили лес, пушнину и золото) в те дни ничем не уступали «Северной экспедиции».

Вот цитата из мемуаров полковника Морроу, командовавшего экспедиционным корпусом США: «Солдаты не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день. Когда наши солдаты брали русских в плен, их отвозили на станцию Андрияновка, где вагоны разгружались, пленных подводили к огромным ямам, у которых их и расстреливали из пулеметов». В один из дней таким образом были убиты сразу 1600 человек.

К грызне между «белыми» и «красными» оккупанты из США относились свысока: дескать, пускай дерутся, нам же лучше. Своими настоящими соперниками на восточных территориях американцы уже мысленно считали японцев.

У «белого» атамана Семенова и командующего войсками США на Дальнем Востоке Уильяма Грейвса дело дошло до лютой взаимной ненависти. В воспоминаниях они поливают друг друга последними словами и винят в падении Сибирской республики.

ПРЕДВОСХИТИЛИ ГИТЛЕРА

Первые концлагеря на русской земле - тоже дело рук США и их союзников. На остров Мудьюг в Белом море ссылались все, кого можно было заподозрить хоть в какой-то симпатии к большевикам.

«30% смертей арестованных за пять месяцев от цинги и тифа, держали арестованных впроголодь, избиения, холодный карцер в погребе и мерзлой земле…» - вспоминал потом с ужасом условия Мудьюгского лагеря министр внутренних дел временного правительства Северной области Игнатьев - между прочим, белогвардеец.

В сентябре 1919 года в Мудьюге произошло восстание и массовый побег заключенных. Для оставшихся создали новый концлагерь, Йоканьгский, на самом берегу Северного Ледовитого океана. Он просуществовал еще полгода. Сейчас на месте Мудьюгского концлагеря стоит мемориал «Жертвам интервенции» и музей каторги.

УШЛИ КОГДА ГРАБИТЬ СТАЛО УЖЕ НЕЧЕГО

В конце 1919 - начале 1920 года американским войскам на Севере России и Дальнем Востоке был дан приказ об эвакуации. К тому моменту Красная армия окончательно перешла в наступление и было понятно, что ее победа не за горами. Вступать в открытые столкновения в планы американского командования не входило, а пограбить было уже практически нечего. Погибшими на российской земле войска США оставили всего лишь несколько сотен бойцов - по сравнению с жертвами среди русского населения, в том числе мирного, потери несопоставимые.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мечта о второй интервенции?

Возможно, кому-то покажется, что не стоит ворошить прошлое и за 100 лет планы политиков США по завоеванию «Хартленда» («срединной земли» - евразийской части суши, где находится Россия) стали гуманнее. Но давайте напомним, что не далее как в 2016 году главная разведывательно-аналитическая контора США Stratfor выпустила доклад, в котором предрекла распад России к 2025 году.

По этому сценарию Карелия должна уйти к Финляндии, отделится Северный Кавказ, а Дальний Восток будет медленно, но верно дрейфовать в сторону Китая и Японии. А от Польши до Каспия раскинется некий Балто-Черноморский союз.

При этом заокеанские аналитики, не тушуясь, говорят о том, что США должны будут принять некое военное решение, чтобы взять под контроль российские ядерные арсеналы. Так что идея о Второй Интервенции в Россию, похоже, действительно США не забыта. Просто отложена до «лучших времен».