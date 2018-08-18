2018-08-18T07:07:03+03:00
Звезды

Маленький сын Дмитрия Маликова все больше становится похож на отца

Певец поделился свежим снимком наследника
Ольга АНТОНОВА
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Сын Марк все больше становится похож на отцаСын Марк все больше становится похож на отцаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певец с семьей сейчас отдыхает с семьей в Европе. Сначала вместе с дочкой Стефанией, отцом и маленьким сыном Марком Маликовы побывали в Сент-Тропе, а потом, судя по всему, на яхте выдвинулись в сторону итальянского побережья, обосновавшись на Сардинии. Здесь же отдыхает и Ксения Собчак с мужем и друзьями, поэтому по утрам российские звезды совершают длительные пробежки. А уж потом только отдыхают. Причем, чтобы Дмитрий не делал, он старается брать с собой сына. На днях, Маликов опубликовал фото, на котором запечатлены он, его отец, дочь и маленький сынишка. И судя по снимку, малыш все больше становится похож на отца. Та же мимика, та же улыбка. Впрочем, некоторые пользователи нашли много сходства и со старшей дочерью певца – Стефанией.

«Такие милые!», «Сразу видно, одна семья, все так похожи», «Большого счастья вашему дома и отличного отдыха!», - написали пользователи под снимком.

Напомним, о рождении еще одного ребенка у четы Маликовых стало известно в конце января. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга, вскоре счастливые родители подтвердили информацию о прибавлении в семье. Долго не могли определиться с именем, сначала думали назвать малыша Аполлоном, но в конце концов, остановились на Марке.

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"Корабли в моей гавани, Не взлетим,так поплаваем.."
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У Маликовых есть старшая дочь — 18-летняя Стефания. Также у Елены Маликовой есть дочь от предыдущего брака, Ольга, которую Дмитрий воспитывал как родную. Дочку падчерицы, Аню, певец считает своей внучкой.

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Маликов рассекретил необычное имя сына

В январе 2018 года, когда в прессе появилась новость о рождении в семьи Маликовых сына, супруга артиста признавалась, что вместе со всеми родственниками они пытались придумать благозвучное имя для маленького наследника, но не получилось. Мол, устойчивое сочетание Дмитрий Маликов неперебиваемое. На фамилию Маликов другие имена как-то, на мой взгляд, и не ложатся. Однако, на выходных стало известно, что имя для малыша звездная чета все же подобрала. Мальчика назвали Марком. Столь красивое и редкое имя супружеская пара выбрала неспроста. (подробности)

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