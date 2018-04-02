Маликов рассекретил необычное имя сына

СЕГОДНЯ 12:03 2018-04-02T12:14:15+03:00

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В январе 2018 года, когда в прессе появилась новость о рождении в семьи Маликовых сына, супруга артиста признавалась, что вместе со всеми родственниками они пытались придумать благозвучное имя для маленького наследника, но не получилось. Мол, устойчивое сочетание Дмитрий Маликов неперебиваемое. На фамилию Маликов другие имена как-то, на мой взгляд, и не ложатся. Однако, на выходных стало известно, что имя для малыша звездная чета все же подобрала. мМальчика назвали Марком. Столь красивое и редкое имя супружеская пара выбрала неспроста.

dmitriy_malikov #repost @elenamalikova Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья , наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один- за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!

«Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, и малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка», – рассказала Елена в интервью изданию Tatler, копией документа о рождении малыша располагает редакция журнала.

О пополнении в семье Дмитрий Маликов сообщил в конце января в своем Instagram, и уже на следующий день его жена опубликовала в своем аккаунте фотографию, где они были запечатлены вчетвером – вместе с сыном и дочерью Стефанией. Как известно, в течение долгих лет Дмитрий и Елена никак не могли зачать второго ребенка. В итоге они прибегли к услугам суррогатной матери. Ребенок появился на свет в одном из роддомов Питера, родители малыша в это время были там.

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