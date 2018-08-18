2018-08-18T15:04:09+03:00
Звезды

Чтобы папарацци не сфотографировали малышку, Лера Кудрявцева путала следы с местом, где пройдут роды

Пресса была уверена, что телеведущая улетела рожать в любимый Майями
Ольга АНТОНОВА
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Выписка Леры Кудрявцевой прошла без вспышек фотокамер.Выписка Леры Кудрявцевой прошла без вспышек фотокамер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Лера Кудрявцева выписалась из роддома, где несколько дней назад появилась на свет ее дочь Машенька. И уже показала первые подарки, которые подарили друзья на выписку малышки. У дочки звезды уже появился наряд для крещения и набор посуды. Это всё, вместе с букетом цветов, телезвезде передал Андрей Разыграев, коллега и близкий друг Леры. Надо отметить, что благодаря тому, что Кудрявцева не стала обнародовать, где будут проходить ее роды, большинство журналистов решили, что звезда по примеру других звездных мамочек улетела рожать в Майями. Так, например, два месяца назад сделала Светлана Лобода. Но как оказалось, ведущая «Секрет на миллион» осталась рожать в России, зато выписка ее с ребенком из роддома обошлась без папарацци.

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Первый снимок дочери в инстаграме Леры Кудрявцевой.
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Напомним, на днях стало известно, что Лера Кудрявцева и ее супруг Иван Макаров решили назвать дочку Машенькой. Выбор такого «простого» имени удивил поклонников яркой блондинки. В конце концов, первого сына она назвала Жан.

В интервью телеведущая признавалась, что не собирается уходить в официальный декретный отпуск, и в ближайшее время уже выйдет на работу. Тем более, что вскоре стартует новый телевизионный сезон.

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Старшего сына Леры Кудрявцевой зовут Жан, и учитывая «иноземность» имени первого наследника, поклонники были уверены, что и родившуюся несколько дней назад дочку телеведущая назовет интересным и запоминающимся именем. Однако, как удалось выяснить журналистам, красавица-блондинка вместе с супругом решили назвать девочку Машей. И этот выбор несколько озадачил поклонников звезды. (подробности)

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