2018-08-19T03:11:51+03:00
Звезды

Ким Кардашьян в откровенном наряде показала лишнего

Направляясь в ночной клуб, модель продемонстрировала то, что приличные девушки всегда прикрывают [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Ким Кардашьян с друзьями отправилась в ночной клуб.Ким Кардашьян с друзьями отправилась в ночной клуб.Фото: EAST NEWS
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Ким Кардашьян взялась за старое: модель радикально похудела, и теперь демонстрирует свои прелести направо и налево. Накануне вечером звезда реалити-шоу порадовала папарацци, заявившись в один из ночных клубов Майами в крайне откровенном наряде.

В увеселительное заведение Ким приехала на новой машине – «Мерседесе» веселенького салатового цвета. Наряд Кардашьян выбрала в тон авто – точно такого же неонового оттенка. Судя по всему, Ким просто обожает свой джип – иначе зачем ей одеваться под цвет автомобиля? Экипировка 36-летней брюнетки состояла из предельно откровенного топа, облегавшего ее пышную грудь как вторая кожа, и юбки с экстремально высоким разрезом.

Модель выбрала для вечера очень откровенный наряд. Фото: EAST NEWS

Модель выбрала для вечера очень откровенный наряд.Фото: EAST NEWS

Нескромный «низ» то и дело распахивался, демонстрируя окружающим веревочные стринги ярко-зеленого цвета. Другая бы девушка просто сгорела бы от стыда – но только не Кардашьян! Для модели любой скандал в кассу, так что Ким знай себе трясла подолом на радость папарацци.

В высоком разрезе то и дело мелькали "веревочки" стрингов Ким. Фото: EAST NEWS

В высоком разрезе то и дело мелькали "веревочки" стрингов Ким.Фото: EAST NEWS

Кардашьян, не стесняясь, сверкала трусами. Фото: EAST NEWS

Кардашьян, не стесняясь, сверкала трусами.Фото: EAST NEWS

Ким – просто мастер создавать сенсации на пустом месте и привлекать к себе всеобщее внимание. Так что не исключено, что сцена с трусами была продумана заранее и тщательно спланирована. Пару лет назад бывшая помощница Кардашьян приоткрыла секреты «кухни» модели: по ее словам, Ким тщательно продумывает каждое свое появление на публике. У звезды реалити есть свои «прикормленные» папарацци, которым она звонит и предупреждает, где и когда появится. А когда фотографы подкарауливают ее у выхода, делает вид, что она страшно изумлена.

Звезда реалити выбрала наряд под цвет своей машины. Фото: EAST NEWS

Звезда реалити выбрала наряд под цвет своей машины.Фото: EAST NEWS

Благодаря этой тактике Ким умудряется зарабатывать миллионы, не имея особых талантов. Все, что она делает – просто постит фотографии в Инстаграм. Но, учитывая, что у дивы 116 миллионов подписчиков, каждый рекламный пост на ее страничке стоит полмиллиона долларов. Все, что она показывает в Инстаграме, моментально раскупается как горячие пирожки. Не так давно Ким заработала 5 миллионов долларов всего за пять минут. Модель выпустила три новых именных аромата в рамках своей парфюмерной коллекции: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Окружение звезды уверяет, что Кардашьян не потратила на их рекламу ни цента. Она просто пошла проверенным способом и публиковала в Инстаграме свои обнаженные снимки, рассказывая о новых ароматах. Способ оказался более чем эффективным. После того, как продажи парфюма стартовали в Интернете (по цене 45 долларов за флакончик), преданные поклонницы Кардашьян раскупили всю партию за считанные минуты. Тем самым обогатив модель на пять миллионов долларов. К слову, в прошлом году сразу после запуска косметическая линия принесла звезде реалити-шоу 14 миллионов долларов.

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