Есении - 80 лет: жизнь мексиканской кинозвезды сложилась как в кино

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-20T01:05:40+03:00

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Феномен "Есении" до сих пор обсуждают. Почему фильм, который в Мексике считался проходным, одним из, так зацепил советских зрителей? Заморское "мыло" о красавице цыганке у нас посмотрели 91,4 млн зрителей, то есть почти каждый третий. Мексиканская мелодрама стала лидером советского кинопроката в 1975-м и по популярности переплюнула даже "Пиратов ХХ века", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовую руку". Экзотическая Мексика, красивые актеры, яркие наряды, трогательная история любви со счастливым концом, благородные поступки - все оказалось очень близко советским зрителям. "Есению" и сейчас крутят по ТВ, а верные поклонницы готовы пересматривать его бесконечно. Мы узнали, как сложились судьбы исполнителей главных ролей.

ЕСЕНИЯ: потрясающе выглядит, до сих пор снимается, нянчит внуков

Жаклин Андере у себя на родине - кинодива. Причем действующая. Даже в преклонном возрасте продолжает играть в кино и выходить на сцену. бывает на околокиношных мероприятиях. Выглядит моложе своих лет, по-прежнему красива, стильно одевается. Самой своей звездной ролью (а их у актрисы более 80) сама Жаклин называет Есению: мол, именно после нее стала всемирно известной. Да и по характеру, признается, похожа на свою героиню: такая же независимая, взрывная, целеустремленная... Интересно, что эту роль Андере получила в 32, хотя Есении по сюжету 20 лет. Но кто это замечал? Зато все помнят, что Есения - очень-преочень красивая. У нас Жаклин Андере знают еще по сериалу "Мачеха" (2005 года). Там она сыграла интриганку Альбу Сан Роман, а ее партнершей по фильму стала Виктория Руффо ("Просто Мария"). Так вот в другом амплуа Жаклин далеко не все у нас признали, до сих пор зрители удивляются: неужели та самая Есения?

Есения, по фильму, выросла в цыганском таборе и, лишь став взрослой, узнала, что она - внебрачная дочь знатной дамы. Кадр из фильма.

Личная жизнь Жаклин тоже сложилась счастливо. 30 лет прожила душа в душу с известным аргентинским сценаристом и продюсером Хосе Мария Фернандес Унсайном. Ей было 23, а ему 43, когда они поженились. Для него этот брак стал вторым (первая жена тоже была актрисой, родила ему троих детей). А для Жаклин - единственным. Она овдовела в 1997-м. Так тосковала по мужу, что даже перестала сниматься - целых шесть лет простоя. Воспрянула духом лишь после свадьбы дочери Шанталь, единственного их с Хосе ребенка.

chanaandere Жаклин с мужем и дочкой. Фото: личная страничка героя публикации в соцсетях.

Шанталь сейчас 46, она тоже известная в Мексике актриса и певица. Такая же яркая и красивая, как и мама. У Шанталь двое детей: 9-летняя Наталья и 4-летний Себастьян. Бабушка Жаклин в поздних внуках души не чает, и стареть ей совершенно некогда.

chanaandere С дочкой Шанталь. Август 2016 года. Фото: личная страничка героя публикации в соцсетях.

ОСВАЛЬДО: четыре брака, четверо детей

Освальдо сыграл Хорхе Лават, тоже известный в Мексике актер. Интересно, что в юности Хорхе мечтал стать пилотом гражданской авиации, но провалил вступительные экзамены. Какое-то время работал портье в гостинице. Потом озвучивал американские фильмы и телесериалы. Лишь в 25 лет, наконец, получил свою первую роль в кино, и его карьера пошла в гору. Хорхе Лават снялся в 77 картинах. Был четырежды женат, у него четверо детей, причем одна из дочерей тоже стала известной актрисой. Хорхе умер семь лет назад в возрасте 78 лет. После операции на позвоночнике развилась инфекция, актер впал в кому и скончался через несколько дней, так и не придя в сознание.

По Освальдо Леру вздыхали многие зрительницы: обворожительный, благородный - мне бы такого...Фото: кадр из фильма

ЛУИСА: деньги на лечение собирала вся Латинская Америка

Киношную сестру Есении Луису сыграла Ирма Лосано. У нас ее знают также по сериалу "Дикая Роза", по роли Полетт Монтеро де Мендисабаль. Увы, актрисы тоже уже нет в живых. Ирма умерла в 2013-м от рака слюнных желез. Ей было 70 лет. Деньги на лечение собирали поклонники не только Мексики, но и всей Латинской Америки, артисты давали благотворительные концерты, новости о состоянии здоровья Ирмы Лосано печатали на первых страницах газет - так ее все любили. Увы, лечение не помогло: актриса сгорела за несколько месяцев. А в день ее похорон в стране объявили общенациональный траур. Ирма дважды была замужем, ее дети - сын и дочь - пошли по ее стопам: стали актерами.

Луиса, по фильму, - избалованная красотка-богачка с очень добрым сердцем. Кадр из фильма.Фото: кадр из фильма

КСТАТИ

Фильм разбудил любовь к цыганам

После "Есении" случился всплеск любви к цыганам и интереса к их обычаям. В фильме ведь очень романтично показана жизнь табора. Даже воруют киношные ромалэ как-то позитивно. Совершают благородные поступки. Вот и новорожденную Есению, которую мать родила вне брака, а дедушка, спасаясь от позора, отнес в табор, приняли и воспитали как родную. Многих впечатлил свадебный обряд, когда молодые "роднятся" кровью, сделав надрезы на запястьях. Все цыганки в кино - загляденье. А какие наряды! В моду даже ненадолго вошли цветастые длинные юбки. Некоторые зрительницы ходили в кино с блокнотом и карандашом и срисовывали с экрана светский гардероб Есении и Луисы, чтобы потом сшить что-нибудь подобное себе. Цыганскую тему вскоре подхватили и наши режиссеры, и не ошиблись. К примеру, "Табор уходит в небо" Эмиля Лотяну стал лидером проката через год после "Есении" - в 1976-м (64,9 млн. зрителей), бешеный успех имел и "Цыган" (1979) Александра Бланка.