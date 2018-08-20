2018-08-20T15:54:09+03:00
Наука

С помощью искусственного интеллекта создают переводчик с соловьиного языка на человеческий

Российские орнитологи, специалисты по искусственному интеллекту, лингвисты и художники взялись за очень странную, но крайне интересную задачу [аудио]
Александр МИЛКУС
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Фото предоставлено галереей «Гараж»Фото предоставлено галереей «Гараж»
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Поначалу мне не очень было понятно, почему за проект первой взялась художница, а не умудренный специалист по искусственному интеллекту или вдумчивый ученый-орнитолог. Потом понял - чтобы дать толчок сумасбродной, хотя и, кажется, лежащей на поверхности идее, нужен человек извне. Тот, который заранее не скажет: нет, это невозможно, или не приведет с десяток скучных аргументов, почему этим не стоит заниматься.

Вот и Елена Никоноле, медиахудожница в музее «Гараж», стала обучать искусственный интеллект распознавать пение соловья, чтобы сделать красивый творческий проект.

Медиахудожники - это люди, которые пытаются создавать искусство с помощью новых технологий - компьютерной графики, роботов, биотехнологий. Это не научное исследование, не ученая работа, а образ, некая абстракция, символ.

Елена Никоноле стала обучать искусственный интеллект распознавать пение соловья, чтобы сделать красивый творческий проект. Фото предоставлено галереей «Гараж»

Елена Никоноле стала обучать искусственный интеллект распознавать пение соловья, чтобы сделать красивый творческий проект. Фото предоставлено галереей «Гараж»

Елена хотела показать, что птицы и компьютер могут «понимать» друг друга. Что нейронная сеть может научиться подражать трелям соловья. И все коммуникации в мире - и общение людей друг с другом, и пересвист птиц - основывается на некоей общей грамматике, на неких модулях-морфемах. Для человека - морфема - это кирпичик языка.

- По разнообразию звучания язык птиц приближается к нашему, человеческому, и, вероятно, именно подражание языку птиц когда-то стало основой человеческого языка, - объясняет Елена.

С помощью искусственного интеллекта создают переводчик с соловьиного языка на человеческий.

Только сейчас компьютерные технологии позволяют взяться за прежде неосуществимые проекты. С помощью одного мощного компьютера iMac Pro последнего поколения, способного в три раза быстрее обрабатывать большие массивы данных, чем предыдущие модели, Елена Никоноле обрабатывает и анализирует записи трелей соловья. Машина уже научилась практически точно воспроизводить их.

Ну а дальше уже появилась идея создать на основе машинного обучения переводчик с птичьего языка на человеческий. Если у птиц «язык» - то есть пение - тоже состоит из неких постоянных смысловых единиц - морфем, - значит их в итоге можно вычленить и попытаться понять, что они означают. Как раз такие большие объемы данных может обработать и проанализировать искусственный интеллект. А дальше - подключаем ученых - специалистов по машинному обучению и орнитологов. Из сугубо творческого, образного проект превращается во вполне прикладную историю.

Первая - художественная - стадия уже завершена. Вторая - научная - начинается.

Только сейчас компьютерные технологии позволяют взяться за прежде неосуществимые проекты. Фото предоставлено галереей «Гараж»

Только сейчас компьютерные технологии позволяют взяться за прежде неосуществимые проекты. Фото предоставлено галереей «Гараж»

Где вы были раньше?

На самом деле, конечно же, люди многие века пытались сообразить, о чем поют птицы, уловить некий смысл, классифицировать. Не получалось. И теперь понятно, почему.

- Некоторые песни птиц настолько сложные, быстрые, состоящие из многих сотен звуков, что по старинке записать их на бумаге, как это пытались это сделать раньше, очень сложно, невозможно, - рассказывает приглашенная в проект орнитолог и специалист по биоаккустике Ника Самоцкая. - Да и у некоторых кроме своего языка есть еще набор звуков - имитаций других птиц. Например, болотная камышовка, отзимовав в Африке, привозит к нам «песни» туземных птиц. И каждый раз разные.

Люди, впрочем, тоже так умеют - заучивают иностранные песни по дискам, ни слова в них не понимая, потому что не владеют языком.

Ника - исследователь самоотверженный. Мы ездили с ней в 2016 году в экспедицию на Новую землю на первом российском частном научно-исследовательском судне «Картеш». Ника мужественно оставалась жить исследовать местных пернатых в сером покосившемся домике на острове, куда иной раз заходят поохотится белые медведи. Про птиц, мне кажется, она знает почти все.

- Соловьи - одни из самых сложных птиц для исследований, - рассказывает она. - Поют в основном самцы. По трелям можно понять,насколько он здоров, каков его возраст и социальный статус. Даже диалекты бывают. Соловьи из разных ареалов могут друг друга не понимать. А если спариваются, то могут не давать потомства - потому как чужие они друг для друга. Зато петь соловей учится всю жизнь. И чем он старше - тем шире его репертуар.

Почему я привожу такие подробности? Как раз, чтобы было понятно, насколько сложная задача стоит перед искусственным интеллектом, насколько непросто проанализировать пение с тем, чтобы найти звуки, соответствующие определенному состоянию, и попробовать перевести их на человеческий язык.

Приложения с распознаванием

Года три назад те самые знаменитые британские ученые гордо заявили о том, что разработали программу, которая декодирует пение птиц. Мол, она может распознать количество птиц в лесу и определить виды, участвующие в общем «хоре». Точность, пообещал руководитель исследования Дан Стауэлл, - 85,4%. Для такой работы в компьютер были загружены и проанализированы 77 часов записей пения различных птиц.

На основе этой программы были сделаны несколько приложений для смартфонов - любители птичьих трелей смогут с ними ходить по лесам и паркам и выяснять, у кого из пташек сегодня концерт.

Но наши орнитологи считают, что процент ошибок должен быть больше - есть птицы, подражающие пению других видов.

В общем, к чему это я? Даже при самых крутых новых технологиях составить словарь-переводчик с соловьиного на русский - задача очень непростая. Команда подбирается сильная. В нее приглашен известный ученый, специалист по искусственному интеллекту, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Константин Яковлев.

- Очень важно, что сейчас появилось много записей соловья, которые можно обработать, - рассказывал он на встрече в «Гараже». - Раньше просто не было такого большого объема данных. А теперь многие выкладывают в сеть то, что они записали. И эти материалы могут быть основой для обработки нейронными сетями.

- Художник, специалист по искусственному интеллекту и орнитолог - мы сами пока еще друг друга плохо понимаем, пытаясь выработать критерии для такой работы, - признается Ника.

По оценкам Самоцкой, на то, чтобы составить первый небольшой переводчик с соловьиного на человечий, потребуется не меньше двух лет. Мне очень хочется, чтобы у ребят получилось. А там, глядишь, мы сможем пересвистываться с соловьем, как с соседом по лестничной клетке. Чем черт не шутит…

КСТАТИ

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